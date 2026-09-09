Γερμανία - Νότια Κορέα 94-56: Άνετη πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου

Η Γερμανία επικράτησε της Νότιας Κορέας με σκορ 94-56, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο αγώνας, που διεξήχθη στο πλαίσιο της φάσης των 16, φιλοξενήθηκε στην κατάμεστη Berlin Arena, όπου το κλίμα ήταν εορταστικό. Οι Γερμανίδες παρουσίασαν μια κυριαρχική εμφάνιση, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους έναντι της αντιπάλου τους.

Η κυριαρχική εμφάνιση των Γερμανίδων

Οι οικοδέσποινες του Παγκοσμίου Κυπέλλου έδειξαν από την αρχή τις διαθέσεις τους, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους στον αγώνα. Η Νότια Κορέα δεν κατάφερε να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα υψηλό εμπόδιο για τη γερμανική ομάδα σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης. Η διαφορά στο σκορ άρχισε να χτίζεται από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, δείχνοντας την αποφασιστικότητα των Γερμανίδων.

Το ταμπλό στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου έγραφε 23-14 υπέρ της Γερμανίας, ενώ στο ημίχρονο η διαφορά είχε διευρυνθεί σημαντικά, φτάνοντας το 46-29. Αυτή η σταθερή απόδοση και στις δύο περιόδους του πρώτου ημιχρόνου έθεσε τις βάσεις για την άνετη επικράτηση, με το τελικό σκορ 94-56 να επισφραγίζει την κυριαρχική τους παρουσία στο παρκέ.

Η ατμόσφαιρα στην Berlin Arena

Η Berlin Arena ήταν κατάμεστη, δημιουργώντας ένα εορταστικό κλίμα που συνέβαλε στην ώθηση των γερμανίδων αθλητριών. Η δύναμη της έδρας φάνηκε καθοριστική, καθώς οι φίλαθλοι στήριξαν θερμά την ομάδα τους καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Οι Γερμανίδες γνώριζαν πολύ καλά τι έπρεπε να κάνουν για να φτάσουν στη νίκη και ανταποκρίθηκαν πλήρως στις προσδοκίες.

Η ενθουσιώδης ατμόσφαιρα βοήθησε τις παίκτριες να διατηρήσουν την αυτοσυγκέντρωσή τους και να εφαρμόσουν το αγωνιστικό τους πλάνο με ακρίβεια. Η υποστήριξη του κοινού έπαιξε τον ρόλο της στην επίτευξη αυτής της εμφατικής νίκης, η οποία οδήγησε την ομάδα στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι πρωταγωνίστριες της αναμέτρησης

Από τις τάξεις των νικητριών, ξεχώρισε η Γκέλιχ, η οποία αναδείχθηκε πρώτη σκόρερ της ομάδας της. Η Γκέλιχ σημείωσε 19 πόντους, ενώ παράλληλα μοίρασε 5 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιθετική λειτουργία της Γερμανίας. Η απόδοσή της ήταν σταθερά υψηλή, οδηγώντας την ομάδα σε σημαντικές επιθετικές ενέργειες.

Σημαντική ήταν και η συμβολή της Μπούνερ, η οποία πρόσθεσε 17 πόντους στον ενεργητικό της ομάδας. Επίσης, η Λιόνι Φίμπιχ είχε μια πολυδιάστατη παρουσία στον αγώνα, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 11 ασίστ και 8 πόντους. Οι επιδόσεις αυτών των παικτριών ήταν καθοριστικές για την επικράτηση της Γερμανίας.

Ο δρόμος προς τα προημιτελικά

Μετά την άνετη πρόκριση επί της Νότιας Κορέας, η Γερμανία ετοιμάζεται για τον επόμενο μεγάλο της αγώνα. Επόμενος αντίπαλος στον προημιτελικό της Πέμπτης θα είναι το πανίσχυρο Βέλγιο. Οι οικοδέσποινες θεωρούνται ένας από τους λιγότερο επιθυμητούς αντιπάλους σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης, λόγω της δυναμικής που έχουν αναπτύξει.

Παρά την παρούσα κυριαρχική τους εμφάνιση και την πρόκριση, η Γερμανία είχε υποστεί μια πολύ βαριά ήττα στην πρεμιέρα της διοργάνωσης από την Ισπανία. Η πορεία της ομάδας δείχνει μια ανοδική τάση μετά την αρχική αυτή αναποδιά, με την παρουσία της στα προημιτελικά να επιβεβαιώνει την αγωνιστική της βελτίωση και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta