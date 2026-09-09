Ανησυχία για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα: Ο νεαρός άσος στο νοσοκομείο με τη μητέρα του

Ο νεαρός Έλληνας ποδοσφαιριστής Κωνσταντίνος Καρέτσας ένιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μπορούσια Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ για το Champions League, γεγονός που οδήγησε στην αναγκαστική του αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο.

Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, ενώ στο πλευρό του βρέθηκε και η μητέρα του, η οποία τον συνόδευσε. Ο διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής ομάδας, Λαρς Ρίκεν, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ποδοσφαιριστή.

Το περιστατικό στον αγωνιστικό χώρο

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ξεκίνησε με νίκη τη φετινή της πορεία στο Champions League, επικρατώντας της Βιγιαρεάλ με σκορ 3-2. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη το βράδυ της Τρίτης (8/9), επισκιάστηκε ωστόσο από ένα απρόοπτο περιστατικό που αφορούσε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Συγκεκριμένα, στο 26ο λεπτό του αγώνα, ο νεαρός Έλληνας άσος ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία. Ο Καρέτσας ξάπλωσε στο χορτάρι, προκαλώντας άμεσα την ανησυχία των συμπαικτών του και των ανθρώπων της ομάδας των Βεστφαλών. Η κατάσταση οδήγησε στην αναγκαστική του αλλαγή, με τον ποδοσφαιριστή να αποχωρεί από το γήπεδο με φορείο.

Η επίσημη ενημέρωση της Μπορούσια Ντόρτμουντ

Λίγο μετά το περιστατικό και την αποχώρηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα από τον αγωνιστικό χώρο, η Μπορούσια Ντόρτμουντ εξέδωσε μια επίσημη ανακοίνωση. Η ενημέρωση είχε καθησυχαστικό χαρακτήρα, προσπαθώντας να μειώσει την έντονη ανησυχία που είχε δημιουργηθεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της BVB, ο Καρέτσας αντιμετώπισε ένα θέμα στο κυκλοφορικό του σύστημα. Παρόλα αυτά, η ομάδα τόνισε πως ο ποδοσφαιριστής είναι καλά στην υγεία του και μεταφερόταν εκείνη την ώρα στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις και προληπτικούς λόγους.

Η μητέρα του στο πλευρό του

Στις εξέδρες του Μπορούσια Παρκ βρισκόταν η μητέρα του Κωνσταντίνου Καρέτσα, η οποία είχε ταξιδέψει για να παρακολουθήσει από κοντά το ντεμπούτο του γιου της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Η παρουσία της ήταν σημαντική σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Μετά την αδιαθεσία του ποδοσφαιριστή και την απόφαση για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, η μητέρα του μπήκε μαζί του στο ασθενοφόρο. Τον συνόδευσε κατά τη διαδρομή και παρέμεινε στο πλευρό του κατά την εισαγωγή του για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Οι δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου, Λαρς Ρίκεν

Για την κατάσταση της υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα τοποθετήθηκε και ο διευθύνων σύμβουλος της Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν. Ο κ. Ρίκεν παρείχε την πιο πρόσφατη ενημέρωση σχετικά με το περιστατικό, διευκρινίζοντας ορισμένα σημεία.

Συγκεκριμένα, ο Λαρς Ρίκεν δήλωσε ότι «ο Καρέτσας αντιμετώπιζε προβλήματα κυκλοφορικού». Τόνισε επίσης ότι «δεν υπήρχε καμία προηγούμενη ένδειξη για κάτι τέτοιο», υπογραμμίζοντας τον αιφνίδιο χαρακτήρα του προβλήματος. Ο διευθύνων σύμβουλος πρόσθεσε πως ο ποδοσφαιριστής «πήγε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις».

Ο κ. Ρίκεν απέφυγε τις εικασίες, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα ήταν ανεύθυνο να κάνουμε εικασίες σε αυτό το στάδιο». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη νίκη της ομάδας, λέγοντας ότι «παρόλα αυτά, μπορούμε φυσικά να είμαστε ευχαριστημένοι με τη νίκη. Ήταν μια πραγματική…».

Με πληροφορίες από: Gazzetta