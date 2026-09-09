Η θητεία του Τάσου Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό μέσα από αριθμούς

Ο Τάσος Μπακασέτας αποτελεί πλέον παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, ολοκληρώνοντας μια θητεία δυόμισι ετών με το «τριφύλλι» στο στήθος. Η άφιξή του τον Ιανουάριο του 2024 από την Τραμπζονσπόρ είχε χαρακτηριστεί ως μια μεταγραφική «βόμβα», σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την ομάδα. Η αποχώρησή του έχει προκαλέσει συζητήσεις μεταξύ των φίλων του συλλόγου σχετικά με την αξιολόγηση της παρουσίας του 33χρονου αρχηγού της Εθνικής Ελλάδας.

Η άφιξη και οι αρχικοί στόχοι

Ο Μπακασέτας εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2024, σε μια περίοδο που η ομάδα βρισκόταν σε τροχιά πρωταθλητισμού. Η μεταγραφή του πραγματοποιήθηκε λίγο μετά το «διαζύγιο» του συλλόγου με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Φατίχ Τερίμ.

Εκείνη την περίοδο, ο Παναθηναϊκός είχε μια πολύ καλή πορεία στο Κύπελλο Ελλάδας, το οποίο εντέλει και κατέκτησε. Ωστόσο, η κατάληξη στο πρωτάθλημα δεν ήταν η επιθυμητή, με την ομάδα να μην καταφέρνει να φτάσει ξανά με αξιώσεις στη διεκδίκηση του μεγάλου στόχου.

Η πορεία του ως αρχηγός και οι τίτλοι

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό, ο Τάσος Μπακασέτας φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού για το μεγαλύτερο διάστημα. Μετά τη φυγή του Φώτη Ιωαννίδη το καλοκαίρι του 2025, «προάχθηκε» σε πρώτος αρχηγός, γεγονός που υποδηλώνει την επιρροή του στα αποδυτήρια της ομάδας.

Από άποψη τίτλων, η κατάκτηση ενός Κυπέλλου Ελλάδας σε δυόμισι χρόνια στον Παναθηναϊκό θεωρείται από πολλούς ότι δεν τον καθιστά επιτυχημένο. Οι απαιτήσεις από έναν αρχηγό της Εθνικής Ελλάδας, που γίνεται και αρχηγός του Παναθηναϊκού, είναι αναμενόμενο να είναι πολύ μεγάλες.

Τα στατιστικά στοιχεία της παρουσίας του

Παρόλο που ο Τάσος Μπακασέτας δεν είναι επιθετικός, η παρουσία του στον Παναθηναϊκό για 958 ημέρες τον φέρνει στην πρώτη θέση της λίστας των σκόρερ για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Κατάφερε να πετύχει 20 γκολ, ξεπερνώντας άλλους συμπαίκτες του.

Στη δεύτερη θέση της ίδιας λίστας βρίσκονται ο Φώτης Ιωαννίδης και ο Φίλιπ Τζούριτσιτς, οι οποίοι σημείωσαν 18 γκολ ο καθένας. Και οι τρεις αυτοί ποδοσφαιριστές αποτελούν πλέον παρελθόν από την ομάδα.

Συμμετοχές και συνεργασία με προπονητές

Πέρα από την παραγωγικότητά του στο σκοράρισμα, ο Μπακασέτας ήταν πρώτος σε λεπτά συμμετοχής, αλλά και σε συμμετοχές στην αρχική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του. Παρά τους μερικούς τραυματισμούς που αντιμετώπισε, παρέμεινε ένας από τους σταθερούς πυλώνες της ομάδας.

Ο ποδοσφαιριστής συνεργάστηκε με αρκετούς προπονητές στον Παναθηναϊκό, όπως ο Φατίχ Τερίμ, ο Χρήστος Κόντης, ο Ντιέγκο Αλόνσο, ο Ρουί Βιτόρια, ξανά ο Χρήστος Κόντης και τέλος ο Ράφα Μπενίτεθ. Με όλους αυτούς τους τεχνικούς, ο Μπακασέτας διατήρησε τη θέση του βασικού στην ενδεκάδα.

Η επόμενη σελίδα στην καριέρα του

Το τελευταίο τετράμηνο της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό, ο Τάσος Μπακασέτας ήταν παροπλισμένος από τον Τζέικομπ Νίστρουπ. Πλέον, ο 33χρονος μέσος θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ.

Στη νέα του ομάδα, ο Μπακασέτας θα βρει ξανά ως συμπαίκτες του τον Φίλιπ Τζούριτσιτς, καθώς και τους Δημήτρη Λημνιό και Ντάνιελ Μαντσίνι, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του διαδρομή.

Με πληροφορίες από: Athletiko