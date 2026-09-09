Κωνσταντίνος Καρέτσας: Αγωνία για την υγεία του 18χρονου μετά την αδιαθεσία

Ο 18χρονος Έλληνας διεθνής Κωνσταντίνος Καρέτσας ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της Ντόρτμουντ στο Champions League το βράδυ της Τρίτης. Το περιστατικό προκάλεσε αγωνία, με τον νεαρό ποδοσφαιριστή να μεταφέρεται εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Γερμανίας για περαιτέρω εξετάσεις.

Το περιστατικό στον αγωνιστικό χώρο

Το συμβάν εκτυλίχθηκε περίπου στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα της Ντόρτμουντ απέναντι στη Βιγιαρεάλ. Ο Καρέτσας, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια σύγκρουση με αντίπαλο, σήκωσε το χέρι του, σταμάτησε να αγωνίζεται και ξάπλωσε στον αγωνιστικό χώρο.

Αμέσως, το ιατρικό επιτελείο έσπευσε κοντά του. Έπειτα από αρκετά λεπτά, ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Πρόβλημα στο κυκλοφορικό και άμεση μεταφορά

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, η Ντόρτμουντ ενημέρωσε ότι ο Έλληνας μεσοεπιθετικός παρουσίασε πρόβλημα στο κυκλοφορικό. Παρόλο που η κατάστασή του κρίθηκε καλή δεδομένων των συνθηκών, η μεταφορά του στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις κρίθηκε απαραίτητη.

Η ομάδα ανάρτησε σχετική ενημέρωση, αναφέροντας ότι ο Κώστας αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο λόγω κυκλοφορικών προβλημάτων και βρίσκεται καθ' οδόν για το νοσοκομείο για εξετάσεις.

Η αγωνία της Μπορούσια Ντόρτμουντ

Η ανησυχία στην ομάδα παρέμεινε έντονη και μετά το τέλος της αναμέτρησης, στην οποία η Ντόρτμουντ επικράτησε με 3-2. Ο αθλητικός διευθυντής της Μπορούσια, Λαρς Ρίκεν, περιέγραψε το επεισόδιο ως κάτι που συνέβη εντελώς ξαφνικά.

«Ήταν πρόβλημα στο κυκλοφορικό που εμφανίστηκε από το πουθενά. Δεν είχε υπάρξει καμία ένδειξη», ανέφερε ο Ρίκεν, εξηγώντας ότι ο Καρέτσας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο. Πρόσθεσε επίσης: «Βγήκα μαζί του, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν ήταν άμεσα σε θέση να μιλήσει», εκφράζοντας την ελπίδα όλων στην ομάδα να μην πρόκειται για κάτι σοβαρό.

Αναμονή για τα αποτελέσματα των εξετάσεων

Λίγο αργότερα, ο Μπουκ ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρχαν ακόμη νεότερα από τις εξετάσεις του νεαρού ποδοσφαιριστή. «Περιμένουμε. Φυσικά, αυτό επισκιάζει σε μεγάλο βαθμό τη διάθεσή μας», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την αγωνία που επικρατεί στις τάξεις της ομάδας.

Η μητέρα στο πλευρό του γιου της

Στο πλευρό του 18χρονου Κωνσταντίνου Καρέτσα βρίσκεται και η μητέρα του, Ειρήνη Κιτσίνη. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Bild, παρακολουθούσε την αναμέτρηση από τα VIP του γηπέδου.

Μόλις έγινε αντιληπτή η σοβαρότητα της κατάστασης και αποφασίστηκε η μεταφορά του γιου της για εξετάσεις, αποχώρησε από το Signal Iduna Park και τον ακολούθησε στο νοσοκομείο, παραμένοντας δίπλα του.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr