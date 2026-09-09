Η δυσφορία του Κωνσταντίνου Καρέτσα «πάγωσε» τη Ντόρτμουντ στο Champions League

Έντονη ανησυχία προκάλεσε στον αγώνα της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ για το Champions League η ξαφνική αδιαθεσία του νεαρού Έλληνα ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο Καρέτσας αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με δυσφορία, μεταφερόμενος εσπευσμένα στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Το περιστατικό «πάγωσε» τους παρευρισκόμενους στο γήπεδο της Βεστφαλίας, με την ομάδα να αγωνιά για την κατάσταση της υγείας του.

Το ξαφνικό επεισόδιο στον αγωνιστικό χώρο

Το περιστατικό συνέβη περίπου στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου, μόλις στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια σύγκρουση με αντίπαλο, σήκωσε το χέρι του, σταμάτησε να παίζει και ξάπλωσε στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας να αντιμετωπίζει πρόβλημα με την αναπνοή του. Η εικόνα αυτή «πάγωσε» όλο το γήπεδο στο ματς του Champions League.

Ο Έλληνας εξτρέμ χρειάστηκε το ιατρικό τιμ της ομάδας του και βγήκε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο, αφού ήταν εμφανές ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει να αγωνίζεται. Έτσι, έγινε αναγκαστική αλλαγή, με τον ποδοσφαιριστή να μεταφέρεται στο νοσοκομείο πριν καν ολοκληρωθεί ο αγώνας της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ.

Η επίσημη ενημέρωση της Ντόρτμουντ

Η γερμανική ομάδα προχώρησε σε μία πρώτη ενημέρωση κατά τη διάρκεια του αγώνα, εξηγώντας τον λόγο της αποχώρησης του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας χρειάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο λόγω προβλημάτων με την κυκλοφορία του αίματος. Η ανάρτηση των Βεστφαλών ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας χρειάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι κόντρα στη Βιγιαρεάλ λόγω προβλημάτων με την κυκλοφορία του αίματος. Ο Κώστας είναι, δεδομένων των συνθηκών, καλά και μεταβαίνει στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις».

Οι άνθρωποι της Μπορούσια, ωστόσο, αποφεύγουν προς το παρόν οποιαδήποτε εκτίμηση για τα αίτια του επεισοδίου, καθώς αναμένονται οι εξετάσεις του νεαρού διεθνούς για να φανεί το μέγεθος του προβλήματος. Η Ντόρτμουντ τόνισε ότι ο Καρέτσας είναι καλά στην υγεία του, δεδομένων των συνθηκών, αλλά κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Αγωνία και δηλώσεις από τους ανθρώπους της ομάδας

Η ανησυχία στην ομάδα είναι έντονη, ακόμη και μετά το τέλος της αναμέτρησης, στην οποία η Ντόρτμουντ πήρε τη νίκη με 3-2. Ο αθλητικός διευθυντής της Μπορούσια, Λαρς Ρίκεν, περιέγραψε το επεισόδιο ως κάτι που συνέβη εντελώς ξαφνικά. «Ήταν πρόβλημα στο κυκλοφορικό που εμφανίστηκε από το πουθενά. Δεν είχε υπάρξει καμία ένδειξη», ανέφερε ο κ. Ρίκεν, εξηγώντας ότι ο Καρέτσας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου οι γιατροί να κάνουν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική ήταν η περιγραφή του αθλητικού διευθυντή Όλε Μπουκ, ο οποίος δήλωσε: «Βγήκα μαζί του, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν ήταν άμεσα σε θέση να μιλήσει». Ο κ. Μπουκ πρόσθεσε ότι όλοι στην ομάδα ελπίζουν να μην πρόκειται για κάτι σοβαρό. Λίγο αργότερα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρχαν ακόμη νεότερα από τις εξετάσεις, δηλώνοντας: «Περιμένουμε. Φυσικά, αυτό επισκιάζει σε μεγάλο βαθμό τη διάθεσή μας».

Η ανησυχία του Ματς Χούμελς και η ατυχία της Ντόρτμουντ

Το πρόβλημα υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα «πάγωσε» όλο τον κόσμο στη Ντόρτμουντ. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του θρύλου της ομάδας, Ματς Χούμελς, ο οποίος δεν έκρυψε τα συναισθήματά του όταν είδε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να πέφτει στο χορτάρι. Ο Γερμανός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ανέφερε: «Όταν οι γιατροί δεν κοίταξαν καν τα πόδια του, αλλά μόνο το πάνω μέρος του σώματός του, ένιωσα ένα ρίγος να με διαπερνά. Ελπίζω να μην έχει τραυματιστεί σοβαρά».

Η ατυχία φαίνεται να μην έχει τέλος για τη Ντόρτμουντ, καθώς το περιστατικό με τον Καρέτσα έρχεται λίγες ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Στη Ντόρτμουντ ελπίζουν πλέον ότι ο 19χρονος εξτρέμ δεν έχει κάτι σοβαρό και θα μπορέσει να επιστρέψει σύντομα στην αγωνιστική δράση. Έγινε επίσης γνωστό ότι στις τελευταίες προπονήσεις αντιμετώπιζε κάποια μικροπροβλήματα και δεν είχε καταφέρει να φθάσει στην κατάλληλη φυσική κατάσταση. Στο πλευρό του 18χρονου Κωνσταντίνου Καρέτσα βρίσκεται και η μητέρα του, Ειρήνη Κιτσίνη.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis