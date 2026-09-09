Champions League: Νίκες για Ρεάλ, Σίτι και Ντόρτμουντ – Αγωνία για τον Καρέτσα

Η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League ξεκίνησε με έντονο θέαμα και πολλά γκολ στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Η Μάντσεστερ Σίτι και η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφεραν να αποσπάσουν σημαντικά τρίποντα, ενώ η Ντόρτμουντ πήρε τη νίκη σε μια βραδιά που σημαδεύτηκε από την ανησυχία για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Η ΑΕΚ σημείωσε επίσης μια σπουδαία εντός έδρας νίκη.

Θρίαμβος για Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι

Η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη League Phase, επικρατώντας της Ίντερ με σκορ 2-1. Ο Κιλιάν Μπαμπέ βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 14ο λεπτό, φτάνοντας τα 71 γκολ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Με αυτό το επίτευγμα, ο Γάλλος σούπερ σταρ βρίσκεται πλέον στην 5η θέση του πίνακα των σκόρερ, μαζί με τον πρώην θρύλο της «βασίλισσας», Ραούλ. Το δεύτερο γκολ για τους «μερένχες» σημείωσε ο Βαλβέρδε στο 23ο λεπτό, ενώ η Ίντερ μείωσε με τον Αουγκούστο στο 77ο λεπτό.

Στο «Ντραγκάο», η Μάντσεστερ Σίτι πήρε το εκτός έδρας τρίποντο κόντρα στην Πόρτο με 2-0. Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Ένσο Μαρέσκα ήταν ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος «χτύπησε» δύο φορές. Ο Νορβηγός επιθετικός βρήκε δίχτυα με κεφαλιά μέσα από την περιοχή στο 47ο λεπτό για το 0-1, και στα τελευταία λεπτά του αγώνα πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 90'+1, «καθαρίζοντας» το τρίποντο για την ομάδα του. Με αυτά τα δύο γκολ, ο Χάαλαντ έφτασε τα 59 γκολ σε ισάριθμες συμμετοχές στο Champions League.

Αγωνία για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στην Ντόρτμουντ

Ο αγώνας της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ σημαδεύτηκε από ένα περιστατικό που προκάλεσε έντονη ανησυχία. Ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος ξεκίνησε στην ενδεκάδα των Βεστφαλών στο ντεμπούτο του στο Champions League, κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο στο 25ο λεπτό, λίγο πριν τη συμπλήρωση του ημιώρου. Ο 18χρονος άσσος έπεσε κρατώντας το στήθος του, προκαλώντας συναγερμό στις τάξεις των γηπεδούχων.

Του παρασχέθηκαν αμέσως οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό τιμ της Μπορούσια και αντικαταστάθηκε από τον Νουανέρι. Ο Καρέτσας αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο του «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ», ξεσπώντας σε κλάματα, ενώ οι φίλαθλοι τον αποχαιρέτησαν με συνεχή χειροκροτήματα. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ντόρτμουντ, ο ποδοσφαιριστής παρουσίασε προβλήματα στο κυκλοφορικό του σύστημα και θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Γερμανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο νεαρός Έλληνας είχε αντιμετωπίσει προβλήματα ήδη πριν από τον αγώνα, καθώς απουσίασε από την τελευταία προπόνηση της Δευτέρας (7/9) λόγω διαχείρισης της αγωνιστικής του επιβάρυνσης. Το περιστατικό αυτό έρχεται λίγες μέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού.

Νίκη με άγχος για την Ντόρτμουντ

Παρά την αναγκαστική αλλαγή του Κωνσταντίνου Καρέτσα, η Ντόρτμουντ κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της Βιγιαρεάλ με σκορ 3-2. Οι παίκτες της γερμανικής ομάδας φάνηκαν επηρεασμένοι από την αποχώρηση του συμπαίκτη τους και δεν έπιασαν καλά επίπεδα απόδοσης. Το προβάδισμα για την ομάδα του Κόβατς ήρθε από αυτογκόλ του Ρενάτο Βέιγκα στο 53ο λεπτό.

Οι Ισπανοί απάντησαν στο 66ο λεπτό με ωραία κεφαλιά του Μουρίνο, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Στη συνέχεια, ο Γκιρασί με προβολή μέσα από τη μεγάλη περιοχή έδωσε ξανά το προβάδισμα στους Γερμανούς στο 80ο λεπτό. Ο ίδιος παίκτης με πέναλτι στο 85ο λεπτό έκανε το 3-1 για τους Βεστφαλούς. Στα τελευταία λεπτά, ο Γκιρασί σημείωσε αυτογκόλ, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2.

Μεγάλες ανατροπές και άλλα αποτελέσματα

Μία τρομερή ανατροπή σημειώθηκε στη Γαλλία, όπου η Ρεάλ Μπέτις, παρότι βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ από τη γηπεδούχο Λιλ, κατάφερε να φύγει νικήτρια με 3-2. Τα γκολ για την Μπέτις πέτυχαν οι Μπάρτρα στο 33ο και 49ο λεπτό και ο Πάροτ στο 53ο λεπτό, ενώ για τη Λιλ σκόραραν οι Ουέντα στο 12ο και Αλεξάντρο στο 36ο λεπτό. Η Μπέτις εκμεταλλεύτηκε και την αποβολή του Ίθαν Μπαμπέ στο 56ο λεπτό.

Στα υπόλοιπα ματς της πρώτης αγωνιστικής της League Phase, η ΑΕΚ πήρε μία σπουδαία εντός έδρας νίκη επί της ΛΑΣΚ με 1-0, με τον Μαρίν να σκοράρει στο 21ο λεπτό. Η Άστον Βίλα απέδρασε από την έδρα της Μπριζ, κερδίζοντας με 3-2. Τα γκολ για την Άστον Βίλα σημείωσαν οι Μακ Γκιν (11'), Μπουέντια (22') και Τζάκσον (43'), ενώ για την Μπριζ σκόραραν οι Βέτλεσεν (19') και Τρεσόλντι (61' με πέναλτι).

Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής περιλαμβάνει και άλλες αναμετρήσεις, όπως Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ, Στουτγκάρδη – Βίκινγκ, Παρί ΣΖ – Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης, Σπόρτινγκ Λ. – Γαλατάσαραϊ, Νάπολι – Άρσεναλ, Αϊντχόφεν – Σαχτάρ Ντόνετσκ, Φενέρμπαχτσε – Ρόμα, Μπάγερν – Μπόντο Γκλιμτ, Μάντσεστερ Γ. – Σαμπάχ, Σλάβια Πράγας – Λανς και Κόμο – Λειψία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki, News.gr