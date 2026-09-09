Αγωνία για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα μετά την κατάρρευση στο γήπεδο, νίκη για την ΑΕΚ στην πρεμιέρα του Champions League

Έντονη ανησυχία προκάλεσε η ξαφνική αποχώρηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα από την αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ για το Champions League, καθώς ο Έλληνας εξτρέμ έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και χρειάστηκε να μεταφερθεί εκτός με φορείο. Η Ντόρτμουντ ανακοίνωσε ότι ο παίκτης αντιμετώπισε προβλήματα κυκλοφορικού, αλλά η κατάστασή του είναι καλή δεδομένων των συνθηκών, ενώ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Στο μεταξύ, η ΑΕΚ πανηγύρισε μια σημαντική νίκη στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, επικρατώντας της ΛΑΣΚ με 1-0.

Η αγωνία για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα

Το περιστατικό με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα σημειώθηκε περίπου στο 25ο λεπτό του αγώνα της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ, που αποτελούσε το ντεμπούτο του Έλληνα ποδοσφαιριστή στο Champions League. Ο 18χρονος Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός, ο οποίος βρέθηκε στο αρχικό σχήμα των Βεστφαλών, ζήτησε μόνος του αλλαγή.

Αμέσως μετά από ένα σπριντ, ο Καρέτσας πήρε την μπάλα και την έστειλε ο ίδιος σε πλάγιο άουτ, δείχνοντας ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει. Στη συνέχεια έπεσε στο έδαφος, κρατώντας τον μηρό του, ενώ άλλες πληροφορίες ανέφεραν ότι κρατούσε το στήθος του, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο μαρκάρισμα ή επαφή με αντίπαλο. Η εικόνα αυτή προκάλεσε άμεσα συναγερμό στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ».

Η επίσημη ανακοίνωση της Ντόρτμουντ και η κατάσταση της υγείας του

Το ιατρικό επιτελείο της Μπορούσια έσπευσε άμεσα στο σημείο και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο Καρέτσας αντικαταστάθηκε από τον Νουανέρι. Η Ντόρτμουντ προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, διευκρινίζοντας την κατάσταση της υγείας του παίκτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι κόντρα στη Βιγιαρεάλ λόγω προβλημάτων κυκλοφορικού. Ο Κώστας είναι καλά, δεδομένων των συνθηκών, και κατευθύνεται στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις». Η Ντόρτμουντ διευκρίνισε ότι, δεδομένων των συνθηκών, η κατάσταση της υγείας του Καρέτσα είναι καλή, καθησυχάζοντας σε έναν βαθμό την ανησυχία που προκάλεσε η εικόνα της αποχώρησής του, αλλά κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

Οι αντιδράσεις στο γήπεδο και το προηγούμενο περιστατικό

Η εικόνα του Έλληνα ποδοσφαιριστή προκάλεσε έντονη ανησυχία τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στις εξέδρες. Ο προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, προσπαθούσε να αντιληφθεί τι ακριβώς είχε συμβεί, την ώρα που το ιατρικό επιτελείο έσπευσε κοντά στον παίκτη. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για αδιαθεσία και όχι για τραυματισμό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια επιβεβαίωση για το τι ακριβώς συνέβη.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο, υπό το παρατεταμένο χειροκρότημα των φιλάθλων που βρίσκονταν στις εξέδρες του «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ». Η στιγμή ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς ο Καρέτσας ξέσπασε σε κλάματα κατά την αποχώρησή του, ενώ οι φίλοι της Ντόρτμουντ σηκώθηκαν όρθιοι για να τον χειροκροτήσουν. Τα γερμανικά ΜΜΕ στάθηκαν εκτενώς στο περιστατικό, επισημαίνοντας ότι αρχικά δεν ήταν σαφές τι ακριβώς είχε συμβεί.

Η σκηνή «πάγωσε» το γήπεδο και έφερε στη μνήμη αρκετών το περιστατικό με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος είχε επίσης τραυματιστεί στο ίδιο γήπεδο λίγες μόλις ημέρες νωρίτερα, υποφέροντας ρήξη χιαστού και χάνοντας ολόκληρη τη σεζόν. Η ατυχία συνεχίζει να «χτυπά» τους Έλληνες της Ντόρτμουντ.

Νικηφόρα πρεμιέρα για την ΑΕΚ στο Champions League

Στο πλαίσιο της ίδιας διοργάνωσης, η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Ήταν η πρώτη νίκη της Ένωσης στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά το 2006, σηματοδοτώντας την επιστροφή της στις επιτυχίες μετά από 20 χρόνια.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 21ο λεπτό με φάουλ-δυναμίτη του Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος «κάρφωσε» την μπάλα στα δίχτυα και άνοιξε το σκορ.

Η εξέλιξη του αγώνα της ΑΕΚ και οι συνθέσεις

Στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Γιόβιτς βρέθηκε σε θέση βολής, όμως ο Γιούνγκβιρτ απέκρουσε με το κεφάλι. Η ΑΕΚ είχε την πρωτοβουλία χωρίς να δημιουργεί πολλές φάσεις, ωστόσο η ποιότητα της ομάδας της επέτρεψε να απειλήσει. Στο 41′ ο Μπρινιόλι έκανε σπουδαία επέμβαση σε μεγάλη ευκαιρία του Λανγκ, ενώ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Βάργκα προσπάθησε να αξιοποιήσει το φάουλ του Μάγερ, χωρίς όμως να πιάσει την κεφαλιά όπως θα ήθελε.

Στο 49′ πάλι ο Μπρινιόλι σταμάτησε με το πόδι το σουτ του Χόρβατ. Η ΑΕΚ δεν έδειχνε να κινδυνεύει άμεσα, όσο όμως το σκορ παρέμενε στο 1-0, τα πάντα ήταν ανοιχτά. Η κόπωση ήταν εμφανής στους παίκτες των γηπεδούχων, που όμως διαχειρίστηκαν άρτια την κατάσταση, κράτησαν το πλεονέκτημα και μάλιστα στο 88΄ ο Ζίνι έχασε τεράστια ευκαιρία να «σφραγίσει» τη νίκη. Στις καθυστερήσεις ο Μπρινιόλι έκανε άστοχη έξοδο σε κόρνερ των Αυστριακών και ο Κάλαϊτζιτς με κεφαλιά σε κενή εστία έστειλε τη μπάλα άουτ. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Λουϊς Γκοντίνιο από την Πορτογαλία, ενώ κίτρινες κάρτες δέχθηκαν οι Γιόβιτς, Μπογκάρντε και Αντράδε.

Οι συνθέσεις των ομάδων ήταν: ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Βιτάλις, Μάγερ (90+1΄ Αριάγκα), Κοϊτά (90+1΄ Γκατσίνοβιτς), Βάργκα, Γιόβιτς (83΄ Ζίνι). ΛΑΣΚ (Ντίτμαρ Κιουμπάουερ): Γιούνγκβιρτ, Μπουγιάμπα, Τόρνιχ, Αντράδε, Γιόργκενσεν (65΄ Σόπφ), Χόρβατ, Μπογκάρντε, Λιούμπιτσιτς (65΄ Φλέκερ), Μπέλο, Ούσορ, Λανγκ (74΄ Κάλαϊτζιτς).

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos