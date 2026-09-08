Η Ντόρτμουντ ενημέρωσε για τον Καρέτσα: Μεταφέρεται στο νοσοκομείο

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ προχώρησε στην πρώτη επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα, μετά την αναγκαστική αποχώρησή του από την αναμέτρηση με τη Βιγιαρεάλ. Ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός, ο οποίος έδειξε να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του αγώνα, μεταφέρεται στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Η γερμανική ομάδα γνωστοποίησε ότι η αποχώρηση οφείλεται σε κυκλοφορικά προβλήματα, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται ως καλή.

Το περιστατικό στον αγωνιστικό χώρο

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο 18χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός, έπεσε στον αγωνιστικό χώρο περίπου στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης μεταξύ της Ντόρτμουντ και της Βιγιαρεάλ. Η αναμέτρηση αυτή αποτελούσε την πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής έδειχνε να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση του ιατρικού επιτελείου της γερμανικής ομάδας.

Οι άνθρωποι του ιατρικού επιτελείου των Βεστφαλών έσπευσαν αμέσως κοντά στον Καρέτσα, προκειμένου να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να εκτιμήσουν την κατάστασή του. Μετά την εξέταση, κρίθηκε αναγκαία η αποχώρησή του από το παιχνίδι. Ο διεθνής άσος αποχώρησε τελικά από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, σηματοδοτώντας το τέλος της συμμετοχής του στον αγώνα.

Η επίσημη ενημέρωση της Ντόρτμουντ

Λίγη ώρα μετά το περιστατικό, η Μπορούσια Ντόρτμουντ προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Η γερμανική ομάδα γνωστοποίησε πως ο νεαρός παίκτης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το παιχνίδι λόγω κυκλοφορικών προβλημάτων. Αυτή ήταν η πρώτη επίσημη τοποθέτηση της Ντόρτμουντ για το συμβάν.

Στην ανακοίνωσή της, η Ντόρτμουντ τόνισε ότι, παρά την αναγκαστική αποχώρηση και τα προβλήματα που αντιμετώπισε, η κατάσταση της υγείας του Κώστα είναι καλή, δεδομένων των συνθηκών. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση ανέφερε: «Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ λόγω προβλήματος στο κυκλοφορικό σύστημα. Ο Κώστας είναι καλά, δεδομένων των συνθηκών, και βρίσκεται καθ' οδόν για το νοσοκομείο, όπου θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις».

Μεταφορά στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις

Παρά τη διαβεβαίωση για την καλή κατάσταση της υγείας του, οι άνθρωποι της γερμανικής ομάδας έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του Κωνσταντίνου Καρέτσα σε νοσοκομείο. Η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου ο νεαρός ποδοσφαιριστής να υποβληθεί σε μια σειρά από περαιτέρω εξετάσεις. Στόχος των εξετάσεων είναι να διαπιστωθεί με ακρίβεια τι προκάλεσε την έντονη αδιαθεσία και τα κυκλοφορικά προβλήματα που οδήγησαν στην αποχώρησή του από τον αγώνα.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο αποτελεί ένα προληπτικό μέτρο, ώστε να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο και να διασφαλιστεί πλήρως η υγεία του 18χρονου μεσοεπιθετικού. Οι εξετάσεις αναμένεται να δώσουν σαφέστερη εικόνα για την αιτία του προβλήματος, επιτρέποντας στους γιατρούς να προτείνουν την κατάλληλη διαχείριση της κατάστασής του.

Η απουσία από την προπόνηση και η επιλογή στην ενδεκάδα

Στο πλαίσιο των πληροφοριών που δόθηκαν, αναφέρθηκε επίσης ότι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν είχε συμμετάσχει στην τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν από τον αγώνα με τη Βιγιαρεάλ. Η απουσία του από την προπόνηση είχε σημειωθεί, ωστόσο ο προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκος Κόβατς, δεν είχε αποσαφηνίσει τον λόγο της απουσίας του νεαρού παίκτη.

Παρά την απουσία του από την προτελευταία προπόνηση και χωρίς να έχουν δοθεί διευκρινίσεις για τον λόγο αυτής, ο Νίκος Κόβατς επέλεξε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να βρίσκεται στη βασική ενδεκάδα των «Βεστφαλών» για την κρίσιμη αναμέτρηση της πρεμιέρας του Champions League. Η εξέλιξη αυτή δίνει μια επιπλέον διάσταση στο περιστατικό της αναγκαστικής αποχώρησής του από τον αγωνιστικό χώρο.

Με πληροφορίες από: Athletiko