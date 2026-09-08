Η ρωσική ομοσπονδία στίβου κατηγορεί τον Σεμπάστιαν Κόε για «προσωπική» στάση

Ο εκτελεστικός διευθυντής της ρωσικής ομοσπονδίας στίβου (RusAF), Μπόρις Γιαρισέφσκι, απηύθυνε σοβαρές κατηγορίες κατά του προέδρου της World Athletics, Σεμπάστιαν Κόε. Ο Γιαρισέφσκι υποστήριξε ότι ο Κόε είναι ο κύριος υπεύθυνος για τον παρατεταμένο αποκλεισμό των Ρώσων αθλητών από τις διεθνείς διοργανώσεις στίβου. Η ρωσική ομοσπονδία θεωρεί ότι η στάση του Κόε είναι προσωπική και εμποδίζει την επιστροφή των αθλητών της χώρας, ενώ παράλληλα έχει ξεσπάσει μια νομική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών.

Η κατηγορία κατά του Σεμπάστιαν Κόε

Σε συνέντευξή του στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Μπόρις Γιαρισέφσκι επιτέθηκε στον Σεμπάστιαν Κόε, δηλώνοντας ότι «έχει κάτι προσωπικό» εναντίον της ρωσικής ομοσπονδίας. Ο εκτελεστικός διευθυντής της RusAF τόνισε πως αυτή η στάση του Κόε είναι ο βασικός λόγος που οι Ρώσοι αθλητές παραμένουν αποκλεισμένοι από τη διεθνή σκηνή του στίβου.

Ο Γιαρισέφσκι εξέφρασε την πεποίθηση ότι η θέση αυτή αντικατοπτρίζει την προσωπική άποψη του Σεμπάστιαν Κόε και όχι την επίσημη στάση της παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου. Η RusAF θεωρεί ότι ο πρόεδρος της World Athletics καθυστερεί τις διαδικασίες που θα επέτρεπαν την επιστροφή των αθλητών της χώρας στους διεθνείς αγώνες.

Παρατεταμένος αποκλεισμός στον στίβο

Ενώ σε άλλα αθλήματα, όπως η κολύμβηση και το πόλο, οι αθλητές και οι ομάδες από τη Ρωσία έχουν επιστρέψει στις διεθνείς διοργανώσεις, έστω και ως «ουδέτεροι», στον στίβο η κατάσταση παραμένει διαφορετική. Οι Ρώσοι αθλητές του στίβου βρίσκονται ακόμα σε καθεστώς απομόνωσης, χωρίς τη δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνείς αγώνες.

Η Ρωσική Ομοσπονδία Στίβου επισημαίνει αυτή τη διαφορά, τονίζοντας ότι ο Σεμπάστιαν Κόε είναι αυτός που εμποδίζει την επιστροφή των αθλητών της χώρας. Η ομοσπονδία υποστηρίζει ότι οι ενέργειες του Κόε καθυστερούν την ομαλοποίηση της κατάστασης για τους Ρώσους αθλητές, οι οποίοι συνεχίζουν να στερούνται τη δυνατότητα να αγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Νομική αντιπαράθεση στη Λωζάνη

Η ρωσική πλευρά έχει προχωρήσει σε δύο εφέσεις στο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) της Λωζάνης, αναζητώντας δικαίωση. Η πρώτη έφεση κατατέθηκε στις 9 Ιουλίου και αφορούσε την απόφαση της World Athletics να παρατείνει τον αποκλεισμό των Ρώσων αθλητών από τις διεθνείς διοργανώσεις.

Η δεύτερη έφεση υποβλήθηκε στις 10 Αυγούστου και αμφισβητεί τους περιορισμούς που εξακολουθούν να επηρεάζουν τη ρωσική ομοσπονδία ως θεσμό. Οι κινήσεις αυτές υπογραμμίζουν την αποφασιστικότητα της RusAF να άρει τους αποκλεισμούς μέσω νομικών οδών, αντιμετωπίζοντας τις αποφάσεις της World Athletics.

Στόχος η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Ο Μπόρις Γιαρισέφσκι δήλωσε ότι η RusAF εστιάζει πρωτίστως στην πρώτη έφεση, καθώς ο κύριος στόχος είναι οι αθλητές να μπορέσουν να διεκδικήσουν την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Η δυνατότητα συμμετοχής σε κορυφαίες διοργανώσεις αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ομοσπονδία.

Ο Γιαρισέφσκι επανέλαβε την άποψή του για τη στάση του Κόε, τονίζοντας: «Είναι σαφές ότι υπάρχει κάτι προσωπικό εδώ. Πιστεύω ότι αυτή είναι απλώς η προσωπική του θέση. Δεν είναι η θέση της παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου». Η ρωσική ομοσπονδία επιμένει ότι η στάση του προέδρου της World Athletics δεν εκφράζει το σύνολο του οργανισμού.

Πρωτοφανείς κυρώσεις και επιπτώσεις

Οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας Στίβου χαρακτηρίζονται από τον Γιαρισέφσκι ως πρωτοφανείς. Σύμφωνα με τον ίδιο, καμία άλλη αθλητική ομοσπονδία δεν αντιμετωπίζει τόσο αυστηρούς περιορισμούς, γεγονός που καθιστά την περίπτωση της RusAF μοναδική.

Αυτοί οι περιορισμοί, όπως ανέφερε ο εκτελεστικός διευθυντής, δεν εμποδίζουν μόνο την ομαλή λειτουργία της ομοσπονδίας, αλλά καθυστερούν και την ανάπτυξη του αθλητισμού στη Ρωσία. Ιδιαίτερα πλήττονται οι νέοι αθλητές, οι οποίοι δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στη διεθνή σκηνή. Η RusAF δηλώνει ότι επιδιώκει την άρση των κυρώσεων μέσω των δικαστηρίων και προετοιμάζει τα επόμενα βήματά της για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta