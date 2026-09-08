Η ΑΕΚ νίκησε τη ΛΑΣΚ με φάουλ του Μαρίν, δηλώσεις Γιούνγκβιρτ

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε την καλύτερη δυνατή εκκίνηση στη League Phase του Champions League, επικρατώντας της ΛΑΣΚ με σκορ 1-0 στην κατάμεστη Allwyn Arena. Με αυτή τη νίκη, η ελληνική ομάδα πανηγύρισε ένα σημαντικό τρίποντο, το πρώτο σε τελική φάση της διοργάνωσης έπειτα από είκοσι χρόνια. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημειώθηκε από εκτέλεση φάουλ του Ραζβάν Μαρίν, με τον τερματοφύλακα της ΛΑΣΚ, Λούκας Γιούνγκβιρτ, να μιλά μετά το παιχνίδι για τη δυσκολία της απόκρουσης του συγκεκριμένου φάουλ.

Η νίκη της ΑΕΚ στην Allwyn Arena

Η αναμέτρηση στην Allwyn Arena ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ να φεύγει νικήτρια με σκορ 1-0 απέναντι στη ΛΑΣΚ. Αυτή η επικράτηση σηματοδοτεί την ιδανική εκκίνηση για την ελληνική ομάδα στη League Phase του Champions League, προσθέτοντας τρεις πολύτιμους βαθμούς στον πίνακα.

Η νίκη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την ΑΕΚ, καθώς αποτελεί το πρώτο τρίποντο που κατακτά σε τελική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μετά από μια περίοδο είκοσι ετών. Το γεγονός αυτό πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλάθλους που γέμισαν τις κερκίδες της Allwyn Arena.

Οι δηλώσεις του τερματοφύλακα της ΛΑΣΚ

Ο Λούκας Γιούνγκβιρτ, ο τερματοφύλακας της ΛΑΣΚ, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Athletiko by Night» και στον Φάνη Τσοκανά, αμέσως μετά την ήττα της ομάδας του. Ο Γιούνγκβιρτ αναφέρθηκε στην κρισιμότητα των λεπτομερειών που καθόρισαν το αποτέλεσμα του αγώνα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ΛΑΣΚ ήταν ανταγωνιστική καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Μάλιστα, ο τερματοφύλακας της αυστριακής ομάδας εξέφρασε την άποψη ότι η ομάδα του θα μπορούσε να είχε σκοράρει στις καθυστερήσεις, διεκδικώντας έτσι τον βαθμό της ισοπαλίας.

Η εκτέλεση του Ραζβάν Μαρίν

Ένα από τα κύρια σημεία της συνέντευξης του Λούκας Γιούνγκβιρτ αφορούσε την εκτέλεση του φάουλ από τον Ραζβάν Μαρίν, το οποίο οδήγησε στο μοναδικό γκολ του αγώνα. Ο Γιούνγκβιρτ δήλωσε ότι ήταν «πολύ δύσκολο να αποκρούσεις» την συγκεκριμένη εκτέλεση.

Ο τερματοφύλακας της ΛΑΣΚ περιέγραψε την εκτέλεση του Μαρίν ως «πολύ καλή», υπογραμμίζοντας την ποιότητα του σουτ. Παρόλα αυτά, ανέφερε ότι θα πρέπει να δει ξανά τη φάση για να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του γεγονότος που έκρινε την αναμέτρηση.

Η απόδοση της ΛΑΣΚ και τα μαθήματα

Ο Λούκας Γιούνγκβιρτ τόνισε ότι η ΛΑΣΚ είχε μια καλή απόδοση απέναντι σε μια «μεγάλη ομάδα», όπως χαρακτήρισε την ΑΕΚ. Παρά την απογοήτευση της ήττας, ο τερματοφύλακας της αυστριακής ομάδας δήλωσε ότι κρατούν κάποια πράγματα από το παιχνίδι, τα οποία αποτελούν μαθήματα για το μέλλον.

Ο Γιούνγκβιρτ εξέπληξε την απογοήτευσή του για το αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά ταυτόχρονα έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας, δηλώνοντας ότι η ομάδα του «κοιτάει μπροστά». Η αναφορά του στην ΑΕΚ ως «μεγάλη ομάδα» αναδεικνύει την αναγνώριση του αντιπάλου και την ποιότητα της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Athletiko