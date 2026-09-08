Ο Ολυμπιακός πήγε μπροστά στο σκορ στα αποδυτήρια, ολοκληρώνοντας το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα 1-0 έναντι του Βόλου Elabet. Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους, συγκεκριμένα στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης. Το τέρμα που έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του Πειραιά σημείωσε ο Αρμάντο Γκονσάλες, ο οποίος βρέθηκε στο σωστό σημείο την κατάλληλη στιγμή.

Ο Ολυμπιακός προηγείται στο ημίχρονο

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε το προβάδισμα στο σκορ πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου στον αγώνα του με τον Βόλο Elabet. Η ομάδα του Πειραιά οδηγήθηκε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 1-0, ένα αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους της αναμέτρησης.

Το σημαντικό αυτό γκολ σημειώθηκε στο 42ο λεπτό, δίνοντας στους «ερυθρόλευκους» ένα σαφές προβάδισμα έναντι του αντιπάλου τους. Η εξέλιξη αυτή έδωσε ώθηση στην ψυχολογία των παικτών του Ολυμπιακού καθώς κατευθύνονταν στα αποδυτήρια.

Ο σκόρερ Αρμάντο Γκονσάλες

Ο Μεξικανός επιθετικός, Αρμάντο Γκονσάλες, ήταν ο παίκτης που έλυσε τον γόρδιο δεσμό για τον Ολυμπιακό, πετυχαίνοντας το πρώτο και μοναδικό γκολ του πρώτου ημιχρόνου. Ο Γκονσάλες βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση εντός της περιοχής του Βόλου Elabet και κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του.

Για τον Αρμάντο Γκονσάλες, το τέρμα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί το δεύτερο προσωπικό του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο επιθετικός έχει πλέον δύο τέρματα στο ενεργητικό του, σε μόλις τέσσερα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί με τους Πειραιώτες, δείχνοντας την αποτελεσματικότητά του.

Η αρχή της φάσης: Κόρνερ και κεφαλιά

Η φάση που οδήγησε στο προβάδισμα του Ολυμπιακού ξεκίνησε από μια στατική φάση, συγκεκριμένα από εκτέλεση κόρνερ. Ο Φορτούνης ανέλαβε την εκτέλεση του κόρνερ, στέλνοντας την μπάλα μέσα στην περιοχή του Βόλου Elabet.

Εκεί, ο Φίλης βρέθηκε σε θέση να διεκδικήσει την μπάλα και κατάφερε να πιάσει την κεφαλιά, δημιουργώντας μια άμεση απειλή για την εστία του αντιπάλου. Η προσπάθεια αυτή έφερε την μπάλα προς το τέρμα, αναγκάζοντας την αμυντική γραμμή του Βόλου να αντιδράσει άμεσα.

Η κατάληξη της φάσης: Η προβολή του Μεξικανού

Παρά την επικίνδυνη κεφαλιά του Φίλη, ο τερματοφύλακας του Βόλου Elabet, Κοσέλεφ, αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να αποκρούσει την μπάλα. Ωστόσο, η απόκρουση δεν ήταν αρκετή για να απομακρύνει τον κίνδυνο ολοκληρωτικά από την εστία του.

Η μπάλα, μετά την απόκρουση του Κοσέλεφ, κατέληξε στον Αρμάντο Γκονσάλες, ο οποίος βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση πολύ κοντά στο τέρμα. Ο Μεξικανός φορ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και με μια κοντινή προβολή έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας έτσι το 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Με πληροφορίες από: Athletiko