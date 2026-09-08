Τάσος Μπακασέτας: Αποχώρηση με πικρία από τον Παναθηναϊκό και ευχαριστίες στον κόσμο

Ο Τάσος Μπακασέτας ολοκλήρωσε την παρουσία του στον Παναθηναϊκό και πλέον αποτελεί παρελθόν για την ομάδα, καθώς συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο, με τον ΑΠΟΕΛ. Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας, μετά από δυόμιση χρόνια στους «πράσινους», προχώρησε σε έναν αποχαιρετισμό μέσω μηνύματος στο Instagram, όπου εξέφρασε τα συναισθήματά του για την αποχώρηση.

Η αποχώρηση και ο νέος προορισμός

Ο Τάσος Μπακασέτας, μετά από μια θητεία δυόμιση ετών στον Παναθηναϊκό, αποχαιρέτησε το «τριφύλλι». Η συμφωνία του με τον ΑΠΟΕΛ σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην ποδοσφαιρική του πορεία, μεταφέροντας τον στην Κύπρο. Η ανακοίνωση της αποχώρησής του έγινε μέσω ενός προσωπικού μηνύματος που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο μήνυμά του, ο 33χρονος μέσος τόνισε ότι φεύγει με τη συνείδησή του καθαρή, υπογραμμίζοντας πως δεν σταμάτησε στιγμή να προσπαθεί για το καλύτερο. Η αποχώρηση αυτή κλείνει έναν κύκλο για τον ποδοσφαιριστή στην ελληνική ομάδα.

Η πικρία για την κορυφή και το περιβραχιόνιο

Ο Τάσος Μπακασέτας εξέφρασε την πικρία του για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να επαναφέρει την ομάδα στην κορυφή κατά τη διάρκεια της παρουσίας του. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ήταν τεράστια τιμή και ευθύνη να φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού των «πράσινων».

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα στα δυόμιση χρόνια που ο Μπακασέτας αγωνιζόταν στην ομάδα. Η απουσία ενός τίτλου αποτέλεσε πηγή απογοήτευσης για τον ίδιο, όπως δήλωσε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.

Οι αριθμοί του με το «τριφύλλι»

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Παναθηναϊκό, ο Τάσος Μπακασέτας είχε σημαντική παρουσία στους αγωνιστικούς χώρους. Ο πρώην αρχηγός της ομάδας αγωνίστηκε συνολικά 100 φορές σε όλες τις διοργανώσεις, καταγράφοντας αξιόλογες επιδόσεις.

Στις αναμετρήσεις αυτές, ο Μπακασέτας σημείωσε 20 γκολ, συμβάλλοντας επιθετικά στο παιχνίδι της ομάδας. Επιπλέον, πρόσφερε 10 ασίστ, δείχνοντας την ικανότητά του να δημιουργεί ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του.

Ευχαριστίες στον πρόεδρο και τους συνεργάτες

Στο μήνυμά του, ο Τάσος Μπακασέτας ένιωσε την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό. Ξεκίνησε με τον πρόεδρο της ομάδας, κ. Γιάννη Αλαφούζο, για την στήριξη που του παρείχε.

Επίσης, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τα τεχνικά τιμ και φυσικά προς όλους τους συμπαίκτες του. Αναγνώρισε τη συνεισφορά τους και τη συνεργασία που είχαν καθ' όλη τη διάρκεια της κοινής τους πορείας.

Το μήνυμα στον κόσμο και τους αφανείς ήρωες

Ο ποδοσφαιριστής δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον κόσμο του Παναθηναϊκού για την αγάπη του προς την ομάδα, αλλά και για την κριτική που, όπως ανέφερε, τους βοηθά να γίνονται καλύτεροι. Αυτή η αναφορά δείχνει την αναγνώριση της σημασίας της υποστήριξης και της εποικοδομητικής κριτικής από τους φιλάθλους.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απηύθυνε στους φυσικοθεραπευτές, και συγκεκριμένα στους Μάικ και Παναγιώτη, για την ατελείωτη δουλειά τους και την υποστήριξή τους σε δύσκολους τραυματισμούς. Επίσης, ευχαρίστησε όλους τους γυμναστές, με ειδική μνεία στους Παναγιώτη, Άγγελο και Βασίλη, οι οποίοι έκαναν τα πάντα για να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Τέλος, ο Τάσος Μπακασέτας αναφέρθηκε στους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά στον σύλλογο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ευχαρίστησε τους φροντιστές Νεκτάριο, Γιάννη, Τεο και Χρήστο, τους εργοφυσιολόγους Γιώργο Παπαδημητρίου και Γιάννη Τσεκούρα, τον Γιώργο Μουντάκη που είναι πάντα εκεί, καθώς και τον κ. Γρηγόρη Παπαβασιλείου, χαρακτηρίζοντάς τον εξαιρετικό και καλοσυνάτο άνθρωπο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta