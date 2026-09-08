Η ΑΕΚ πανηγύρισε νίκη σε φάση ομίλων του Champions League μετά από 20 χρόνια

Η ΑΕΚ πανηγύρισε πρόσφατα μια σημαντική νίκη σε main phase του Champions League, ένα επίτευγμα που είχε να συμβεί εδώ και 20 χρόνια. Η επικράτηση αυτή ήρθε με σκορ 1-0, χάρη σε απευθείας φάουλ, θυμίζοντας έντονα τον θρίαμβο της ομάδας επί της Μίλαν το 2006.

Η πρόσφατη επικράτηση επί της ΛΑΣΚ

Ο Δικέφαλος σημείωσε μια σπουδαία νίκη επί της ΛΑΣΚ, επικρατώντας με 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με αυτό το τρίποντο, η Ένωση μπήκε στη League Phase του Champions League, ξεκινώντας με θετικό πρόσημο τη φετινή της πορεία στη διοργάνωση.

Η νίκη αυτή αποτελεί την πρώτη της ΑΕΚ σε main phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μετά από δύο δεκαετίες. Το αποτέλεσμα του 1-0, που διαμορφώθηκε χάρη σε απευθείας φάουλ, έφερε ξανά χαμόγελα στους φιλάθλους της ομάδας.

Ο ιστορικός θρίαμβος επί της Μίλαν το 2006

Η προηγούμενη νίκη της ΑΕΚ σε main phase του Champions League είχε καταγραφεί στις 21 Νοεμβρίου του 2006. Τότε, η ομάδα του Λορέντζο Σέρα Φερέρ υποδέχτηκε στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας τη Μίλαν, η οποία επρόκειτο να αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Σε εκείνη την αναμέτρηση, ο Δικέφαλος είχε επικρατήσει επίσης με σκορ 1-0. Η νίκη αυτή είχε μείνει στην ιστορία της ομάδας, αποτελώντας ένα από τα πιο λαμπρά κεφάλαια στην ευρωπαϊκή της πορεία.

Κοινά σημεία των δύο θριάμβων

Οι δύο αυτές νίκες, η πρόσφατη επί της ΛΑΣΚ και η προηγούμενη επί της Μίλαν, παρουσιάζουν αξιοσημείωτες ομοιότητες. Και στις δύο περιπτώσεις, η ΑΕΚ πήρε το τρίποντο με το ίδιο σκορ, 1-0.

Επιπλέον, αμφότερες οι νίκες προήλθαν χάρη σε απευθείας εκτέλεση φάουλ, που σημειώθηκε στο πρώτο ημίχρονο από ξένο ποδοσφαιριστή. Στην αναμέτρηση του 2006, ο Ζούλιο Σέζαρ ήταν αυτός που είχε σκοράρει με τη γκολάρα που έχει μείνει αξέχαστη, συνοδευόμενη από την ατάκα «Φύγε Λύμπε».

Η παρθενική νίκη και το σύνολο των επιτυχιών της Ένωσης

Η πρόσφατη επικράτηση επί της ΛΑΣΚ αποτελεί την τρίτη νίκη της Ένωσης σε main phase του Champions League. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι τρεις αυτές νίκες έχουν επιτευχθεί με το ίδιο σκορ, 1-0.

Η παρθενική νίκη του Δικεφάλου στη διοργάνωση είχε σημειωθεί επί της Λιλ στο ΟΑΚΑ. Τότε, το νικητήριο γκολ είχε πετύχει ο Νίκος Λυμπερόπουλος, με ένα «μπομπόνι» που αποτελούσε σήμα κατατεθέν του.

Οι συνθέσεις της ΑΕΚ και της Μίλαν το 2006

Στον ιστορικό αγώνα της 21ης Νοεμβρίου 2006, οι συνθέσεις των δύο ομάδων ήταν οι εξής:

Για την ΑΕΚ αγωνίστηκαν οι: Σορεντίνο, Τσιρίλο, Δέλλας, Παπασταθόπουλος, Τζιωρτζιόπουλος (78' Μόρας), Ζήκος, Έμερσον, Μαντούκα, Τόζερ (66' Κυριακίδης), Ζούλιο Σέζαρ (86' Χετεμάι) και Λυμπερόπουλος.

Από την πλευρά της Μίλαν, η ενδεκάδα περιλάμβανε τους: Ντίντα (78' Κάλατς), Μπρόκι, Μαλντίνι, Κοστακούρτα (46' Γιανκουλόφσκι), Σίμιτς, Ολιβέιρα (70' Μποριέλο), Ζέεντορφ, Πίρλο, Κακά, Μπονέρα και Ιντσάγκι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta