Η πρόεδρος της ΔΟΕ στην Αθήνα για την αφή της φλόγας και επίσκεψη στο κολυμβητήριο

Η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), Κίρστι Κόβεντρι, βρίσκεται στην Αθήνα την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου για μια σειρά σημαντικών εκδηλώσεων. Στο πρόγραμμά της περιλαμβάνεται επίσκεψη στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πρωτεύουσας, με σκοπό την ενημέρωση για τις εργασίες ανακατασκευής του. Επιπλέον, η κ. Κόβεντρι θα παραστεί στην Τελετή Αφής και Παράδοσης της Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026» στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Αυτή η επίσκεψη αποτελεί άλλη μία παρουσία της επικεφαλής της ΔΟΕ στη χώρα μας, η οποία έχει ιδιαίτερη ιστορική και προσωπική σημασία για την ίδια.

Επίσκεψη στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο

Η Κίρστι Κόβεντρι θα επισκεφθεί στις 10:30 το πρωί το ιστορικό Ολυμπιακό Κολυμβητήριο. Θα συνοδεύεται από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρο Κούβελο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η πρόεδρος της ΔΟΕ θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά την εξέλιξη των εργασιών και να ενημερωθεί λεπτομερώς για το μεγάλο έργο της πλήρους ανακατασκευής της εγκατάστασης.

Οι παρεμβάσεις αυτές πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ενώ λαμβάνουν οικονομική στήριξη από την Εθνική Τράπεζα. Ο βασικός στόχος είναι η ουσιαστική αναγέννηση του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου. Σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό, το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το καλοκαίρι του 2027, ώστε στη συνέχεια η εγκατάσταση να τεθεί πλήρως στη διάθεση των αθλητών και αθλητριών των Εθνικών Ομάδων κολύμβησης και πόλο.

Η τελετή αφής της φλόγας στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Αμέσως μετά την επίσκεψή της στο κολυμβητήριο, η Κίρστι Κόβεντρι θα μεταβεί στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Εκεί, στις 11:30, έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η Τελετή Αφής και Παράδοσης της Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026».

Η συγκεκριμένη τελετή φέρει έναν ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς θα αποτελέσει την πρώτη εκδήλωση που θα φιλοξενηθεί στο Παναθηναϊκό Στάδιο την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές εργασίες. Αυτές οι εργασίες περιλαμβάνουν την αντικατάσταση του ταρτάν και τον συστηματικό καθαρισμό των μαρμάρινων επιφανειών του ιστορικού Σταδίου.

Προηγούμενες επισκέψεις και ορόσημα στην Ελλάδα

Η Κίρστι Κόβεντρι επιστρέφει στην Ελλάδα σχεδόν δέκα μήνες μετά την προηγούμενη επίσκεψή της, η οποία πραγματοποιήθηκε με την ιδιότητα της Προέδρου της ΔΟΕ. Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο του 2025 είχε βρεθεί στην Αρχαία Ολυμπία για την Τελετή Αφής της Φλόγας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα 2026.

Η Ελλάδα έχει αποτελέσει επανειλημμένα έναν ιδιαίτερο τόπο στην πορεία της Κίρστι Κόβεντρι, τόσο στην αθλητική της διαδρομή όσο και στη μετέπειτα εξέλιξή της στο Ολυμπιακό Κίνημα. Στις 20 Μαρτίου 2025, στην Costa Navarino, εξελέγη Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Με αυτή την εκλογή, η Κόβεντρι έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα και η πρώτη εκπρόσωπος της Αφρικής που ανέλαβε την ηγεσία της ΔΟΕ.

Η ολυμπιακή διαδρομή της Κίρστι Κόβεντρι

Η στενή σχέση της Κίρστι Κόβεντρι με την Ελλάδα ξεκινά πολύ νωρίτερα, καθώς η χώρα μας υπήρξε ένας σημαντικός σταθμός τόσο στην αθλητική της καριέρα όσο και στη μετέπειτα διαδρομή της στο Ολυμπιακό Κίνημα. Ήταν στην Αθήνα το 2004 όπου η σπουδαία κολυμβήτρια από τη Ζιμπάμπουε πραγματοποίησε την πρώτη μεγάλη Ολυμπιακή εμφάνιση της καριέρας της.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, η Κόβεντρι κατέκτησε συνολικά τρία μετάλλια, ανεβαίνοντας στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στα 200μ ύπτιο. Εκείνο το χρυσό μετάλλιο ήταν μάλιστα το πρώτο ατομικό Ολυμπιακό χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της Ζιμπάμπουε, γεγονός που υπογραμμίζει τη μοναδική σημασία της επιτυχίας της για τη χώρα της.

Με πληροφορίες από: Athletiko