Η Ferrari αντιμέτωπη με υψηλό κόστος μετά το ατύχημα του Λεκλέρ στη Μόντσα

Σφοδρό ατύχημα είχε ο Σαρλ Λεκλέρ στη Μόντσα, γεγονός που αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τη Scuderia Ferrari το επόμενο χρονικό διάστημα. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα υψηλό κόστος ζημιών, το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει τον προγραμματισμό της ομάδας. Παράλληλα, υπάρχει προβληματισμός σχετικά με την κατάσταση της μονάδας ισχύος του μονοθεσίου του Μονεγάσκου οδηγού.

Το κόστος του ατυχήματος και οι επιπτώσεις στη Ferrari

Τα άσχημα νέα για τη Scuderia Ferrari έρχονται απευθείας από το Μαρανέλο, όπου οι μηχανικοί έχουν στείλει πίσω στο εργοστάσιο τη λαβωμένη SF-26. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχουν γίνει, το κόστος της ζημιάς από το ατύχημα του Σαρλ Λεκλέρ ανέρχεται σε ένα σημαντικό ποσό, φτάνοντας τα 1,8 εκατομμύρια δολάρια.

Αυτό το ποσό αναμένεται να έχει άμεσες επιπτώσεις στον προγραμματισμό της Ferrari. Δεν αποκλείεται μάλιστα να οδηγήσει σε «στοπ» ορισμένων αναβαθμίσεων που είχαν προγραμματιστεί για το φετινό μονοθέσιο, επηρεάζοντας την πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα.

Η κατάσταση της μονάδας ισχύος

Το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ferrari αφορά τη μονάδα ισχύος προδιαγραφής ADUO 2. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο μονοθέσιο του Λεκλέρ κατά τη διάρκεια του αγώνα στη Μόντσα, και η κατάστασή της μετά το ατύχημα προκαλεί ανησυχία.

Οι διαθέσιμες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κινητήρας φέρεται να υπέστη σημαντική καταπόνηση λόγω της σφοδρής πρόσκρουσης που σημειώθηκε στην Παραμπόλικα. Επιπλέον, η μονάδα ισχύος παρέμεινε σε λειτουργία για αρκετή ώρα μετά το ατύχημα, γεγονός που εκτιμάται ότι επιβάρυνε περαιτέρω την κατάστασή της και ενδεχομένως να προκάλεσε μεγαλύτερες ζημιές.

Ιατρικοί έλεγχοι και συμμετοχή στο Grand Prix Ισπανίας

Όσον αφορά την υγεία του Σαρλ Λεκλέρ, η συμμετοχή του στο επερχόμενο Grand Prix Ισπανίας δεν φαίνεται να βρίσκεται σε αμφιβολία. Ο Μονεγάσκος οδηγός υποβλήθηκε σε εξετάσεις μετά το ατύχημα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα μια πρόσκρουση περίπου 60G.

Παρότι αντιμετώπισε προσωρινά προβλήματα στην όραση και πόνους αμέσως μετά το συμβάν, δεν διαπιστώθηκε κάποιος σοβαρός τραυματισμός. Οι επιπλέον ιατρικοί έλεγχοι στους οποίους υποβλήθηκε έγιναν καθαρά για προληπτικούς λόγους, επιβεβαιώνοντας ότι είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Αναμονή για την τελική απόφαση και το ενδεχόμενο ποινής

Οι τεχνικοί της Ferrari πραγματοποιούν όλους τους απαραίτητους ελέγχους στη μονάδα ισχύος στο Μαρανέλο, προκειμένου να διαπιστώσουν την έκταση της ζημιάς και τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής της. Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί έως το βράδυ της Τρίτης, καθώς ο εξοπλισμός για το αγωνιστικό τριήμερο της Μαδρίτης πρέπει να αναχωρήσει το πρωί της Τετάρτης.

Εφόσον η μονάδα ισχύος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά με ασφάλεια, η Ferrari θα βρεθεί μπροστά σε ένα δίλημμα. Θα πρέπει είτε να επιστρέψει σε κάποιον παλαιότερο κινητήρα από το διαθέσιμο απόθεμα του Λεκλέρ είτε να τοποθετήσει έναν καινούργιο, αλλά αναβαθμισμένο. Το πρόβλημα δεν έγκειται στην έκδοση του κινητήρα, αλλά στον επιτρεπόμενο αριθμό εξαρτημάτων για τη σεζόν.

Σε περίπτωση που η αντικατάσταση υπερβεί το σχετικό όριο που έχει θεσπιστεί, ο Σαρλ Λεκλέρ θα δεχθεί ποινή θέσεων στο grid εκκίνησης. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε σημαντικό πλήγμα για τον οδηγό και την ομάδα, ειδικά σε μια εντελώς καινούργια πίστα όπως αυτή της Μαδρίτης, όπου οι ομάδες δεν διαθέτουν πραγματικά αγωνιστικά δεδομένα και οι δυνατότητες προσπεράσματος παραμένουν άγνωστες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta