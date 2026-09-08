Η ΑΕΚ αύξησε τα έσοδα της από την UEFA μετά τη νίκη επί της ΛΑΣΚ

Η ΑΕΚ, με την επικράτησή της επί της ΛΑΣΚ στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τα έσοδά της από την UEFA. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, τα συνολικά ποσά που έχει εξασφαλίσει η ομάδα ξεπέρασαν τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Η νίκη αυτή σηματοδοτεί μια ενθαρρυντική αρχή για τον Δικέφαλο στη League Phase του Champions League.

Τα αρχικά έσοδα και η πρόσθετη ενίσχυση

Πριν από την έναρξη των υποχρεώσεών της στη League Phase του Champions League, η ΑΕΚ είχε ήδη εξασφαλίσει ένα σημαντικό ποσό. Συγκεκριμένα, οι πρωταθλητές Ελλάδας είχαν εξασφαλίσει 23.256.900 ευρώ αποκλειστικά από την παρουσία τους σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης.

Η πρόσφατη νίκη τους εναντίον της ΛΑΣΚ προσέθεσε επιπλέον 2,1 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της ομάδας. Ως αποτέλεσμα, τα συνολικά έσοδα της Ένωσης από την UEFA έχουν πλέον ανέλθει στα 25.257.900 ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά την οικονομική της κατάσταση.

Το σύστημα των μπόνους στη League Phase

Το σύστημα οικονομικών ανταμοιβών της UEFA προβλέπει συγκεκριμένα ποσά για κάθε αποτέλεσμα στη League Phase του Champions League. Κάθε νίκη σε αυτή τη φάση αποφέρει στις ομάδες 2,1 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ισοπαλία προσθέτει 700.000 ευρώ στα έσοδά τους. Αυτά τα ποσά λειτουργούν ως άμεσα κίνητρα για τις ομάδες, ενισχύοντας την αγωνιστική τους προσπάθεια σε κάθε αναμέτρηση.

Πέρα από τα έσοδα ανά αγώνα, υπάρχει και ένα μπόνους που σχετίζεται με την τελική κατάταξη των ομάδων στη League Phase. Η 36η ομάδα της τελικής βαθμολογίας εισπράττει ένα μερίδιο της τάξης των 275.000 ευρώ. Για τις ομάδες που κατατάσσονται ψηλότερα, το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται: ο 35ος λαμβάνει 275.000 επί δύο, ο 34ος 275.000 επί τρία, και ούτω καθεξής, δημιουργώντας ένα κλιμακωτό σύστημα ανταμοιβών.

Επιπρόσθετα κέρδη για τις κορυφαίες θέσεις

Εκτός από τα βασικά μπόνους, η UEFA έχει θεσπίσει επιπλέον οικονομικά κίνητρα για τις ομάδες που διακρίνονται στη League Phase. Συγκεκριμένα, οι ομάδες που καταφέρνουν να τερματίσουν από την 1η έως την 8η θέση της τελικής βαθμολογίας εξασφαλίζουν ένα έξτρα ποσό ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το μπόνους επιβραβεύει την κορυφαία απόδοση και την εξασφάλιση μιας προνομιακής θέσης στην κατάταξη.

Αντίστοιχα, οι ομάδες που καταλαμβάνουν θέσεις από την 9η έως την 16η στην τελική βαθμολογία της League Phase, λαμβάνουν επίσης ένα επιπλέον χρηματικό ποσό. Για αυτές τις ομάδες, το έξτρα μπόνους ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο ευρώ, αναγνωρίζοντας την επιτυχημένη τους πορεία και την είσοδό τους στο ανώτερο μισό της κατάταξης.

Οι προοπτικές πρόκρισης και τα σημαντικά έπαθλα

Η πορεία της ΑΕΚ στη διοργάνωση μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω σημαντικά έσοδα, καθώς η UEFA προσφέρει επιπλέον οικονομικά κίνητρα για την πρόκριση στις επόμενες φάσεις. Η πρόκριση στον ενδιάμεσο νοκ άουτ γύρο των Play Offs, μια φάση στην οποία έφτασε πέρυσι ο Ολυμπιακός, αποφέρει στις ομάδες ένα έξτρα ποσό ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Ακόμη πιο σημαντικά είναι τα έσοδα που προκύπτουν από την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Σε αυτή την περίπτωση, κάθε ομάδα που καταφέρνει να φτάσει σε αυτό το στάδιο εισπράττει επιπλέον 11 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα ποσά υπογραμμίζουν τη μεγάλη οικονομική σημασία της προόδου σε κάθε βήμα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta