ΑΕΚ - ΛΑΣΚ: Το ακυρωθέν γκολ του Γιόβιτς για οφσάιντ

Η ΑΕΚ ξεκίνησε την πορεία της στο φετινό Champions League, αντιμετωπίζοντας τη ΛΑΣΚ σε μια αναμέτρηση που σημαδεύτηκε από σημαντικές στιγμές. Η Ένωση κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ, ωστόσο ένα δεύτερο τέρμα που σημειώθηκε αργότερα ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR. Η αναμέτρηση κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον, με τις φάσεις να διαδέχονται η μία την άλλη.

Το προβάδισμα της ΑΕΚ με τον Ρασβάν Μαρίν

Η ΑΕΚ κατάφερε να ανοίξει το σκορ στην πρεμιέρα της στο φετινό Champions League, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα της. Το πρώτο τέρμα της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 21ο λεπτό του αγώνα, φέρνοντας ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων.

Ο Ρασβάν Μαρίν ήταν ο ποδοσφαιριστής που χάρισε το προβάδισμα στην Ένωση. Ο μέσος της ΑΕΚ εκτέλεσε ένα απευθείας φάουλ με έναν απίθανο τρόπο, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα της ΛΑΣΚ. Το γκολ αυτό έδωσε στην ΑΕΚ το προβάδισμα με 1-0.

Η φάση του ακυρωθέντος γκολ του Γιόβιτς

Στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης, η ΑΕΚ βρέθηκε κοντά στην επίτευξη ενός δεύτερου τέρματος, το οποίο θα της έδινε ένα προβάδισμα δύο γκολ. Η φάση ξεκίνησε με μια όμορφη ενέργεια από τον Λόβρο Μάγερ.

Ο Μάγερ, μετά την ενέργειά του, πραγματοποίησε μια σέντρα προς την περιοχή της ΛΑΣΚ. Εκεί, ο Λούκα Γιόβιτς υποδέχθηκε την μπάλα και εκτέλεσε με το κεφάλι, στέλνοντάς την στα δίχτυα με εξίσου εντυπωσιακό τρόπο. Για μερικά δευτερόλεπτα, το σκορ διαμορφώθηκε προσωρινά σε 2-0 υπέρ της ΑΕΚ.

Η παρέμβαση του VAR και η απόφαση για οφσάιντ

Η χαρά για το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ ήταν σύντομη, καθώς ακολούθησε η παρέμβαση του συστήματος VAR. Μετά την εξέταση της φάσης από τους διαιτητές του VAR, διαπιστώθηκε παράβαση.

Συγκεκριμένα, το γκολ του Λούκα Γιόβιτς ακυρώθηκε για οφσάιντ. Η παράβαση εντοπίστηκε στην αρχή της φάσης, οδηγώντας στην απόφαση να μην μετρήσει το τέρμα. Έτσι, το σκορ παρέμεινε στο 1-0 υπέρ της ΑΕΚ, παρά την προσπάθεια του Γιόβιτς.

Η εξέλιξη του αγώνα μετά την ακύρωση

Η ακύρωση του γκολ του Γιόβιτς σήμανε ότι το προβάδισμα των δύο τερμάτων που φάνηκε να έχει αποκτήσει η ΑΕΚ ήταν μόνο για λίγα δευτερόλεπτα. Η ομάδα συνέχισε τον αγώνα με το σκορ να παραμένει στο 1-0, όπως είχε διαμορφωθεί από το γκολ του Ρασβάν Μαρίν.

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ, ως πρεμιέρα στο Champions League, είχε ήδη προσφέρει έντονες στιγμές και ανατροπές. Η εξέλιξη με το ακυρωθέν γκολ προσέθεσε ένα ακόμα στοιχείο αγωνίας, διατηρώντας την αγωνιστική δράση σε υψηλά επίπεδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta