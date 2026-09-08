Η Ουγγαρία στην οκτάδα του παγκοσμίου κυπέλλου μπάσκετ γυναικών μετά από 40 χρόνια

Η Ουγγαρία πέτυχε μία σπουδαία νίκη επί της Ιαπωνίας με σκορ 84-63, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ Γυναικών. Αυτή η επιτυχία σηματοδοτεί την πρώτη παρουσία των Μαγυάρων στην οκτάδα της διοργάνωσης μετά από 40 ολόκληρα χρόνια, καθώς η τελευταία φορά που είχαν αγωνιστεί σε αυτή τη φάση ήταν το 1986.

Η αναμέτρηση, που διεξήχθη ως ο πρώτος νοκ άουτ αγώνας της ενδιάμεσης φάσης πρόκρισης, βρήκε την ουγγρική ομάδα να κρατά το καλύτερό της για το πλέον σημαντικό παιχνίδι, επιδεικνύοντας αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα.

Η ιστορική πρόκριση και η ανατροπή των δεδομένων

Η Ουγγαρία, αν και ξεκίνησε το Παγκόσμιο Κύπελλο από την 19η θέση της Παγκόσμιας Κατάταξης, κατάφερε να ανατρέψει τα προγνωστικά και να βρεθεί πλέον στην 8άδα των κορυφαίων ομάδων. Η νίκη επί της Ιαπωνίας με 84-63 αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για το ουγγρικό μπάσκετ γυναικών.

Η πρόκριση στα προημιτελικά είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η ομάδα επιστρέφει σε αυτή τη φάση μετά από τέσσερις δεκαετίες, συγκεκριμένα από το 1986. Η προσπάθεια των Ουγγαρέζων δεν σταματάει εδώ, καθώς η ομάδα έχει θέσει υψηλότερους στόχους στη διοργάνωση.

Η Ρέκα Λέλικ και η καθοριστική της συμβολή

Στην αναμέτρηση με την Ιαπωνία, η Ουγγαρία χρειαζόταν έναν ακόμα πόλο δίπλα στην εκπληκτική Γιούχαζ, προκειμένου να κάνει αισθητή την παρουσία της και να λάβει πολύτιμες βοήθειες. Αυτός ο πόλος βρέθηκε στο πρόσωπο της Ρέκα Λέλικ, η οποία αναδείχθηκε σε καθοριστικό παράγοντα.

Η Λέλικ πήρε τη σκυτάλη από τη Γιούχαζ, η οποία έμεινε στους 10 πόντους, και με δικούς της 23 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και ασίστ, οδήγησε την ομάδα της στην ιστορική νίκη και πρόκριση. Η εμφάνισή της ήταν εξαιρετική, με την παίκτρια να δείχνει από νωρίς την επιθυμία της για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Κρίσιμες επιδόσεις και άλλες πρωταγωνίστριες

Πέρα από την Ρέκα Λέλικ, σημαντική ήταν και η συμβολή άλλων παικτριών στην επικράτηση της Ουγγαρίας. Η Κις σημείωσε 17 πόντους, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην επίθεση, ενώ η Γιούχαζ, παρά τους 10 πόντους της, είχε συμβάλει στην αρχική πορεία της ομάδας.

Η Ουγγαρία πήρε από την αρχή του αγώνα προβάδισμα, το οποίο κατάφερε να διατηρήσει και να διευρύνει. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό ήταν το τρίτο δεκάλεπτο, όπου οι Μαγυάρες σημείωσαν ένα επιμέρους σκορ 21-11, φτάνοντας τελικά στη μεγάλη νίκη και την πρόκριση.

Η αδυναμία των Γιαπωνέζων

Από την πλευρά τους, οι Γιαπωνέζες αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα στην επίθεση, κυρίως από τη γραμμή των τριών πόντων. Η αστοχία τους ήταν εμφανής, καθώς είχαν μόλις 7/33 τρίποντα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Χωρίς το μεγάλο τους όπλο σε δράση, δηλαδή το αποτελεσματικό σουτ από μακρινή απόσταση, οι Γιαπωνέζες δεν είχαν πολλές εναλλακτικές για να πετύχουν μεγάλες νίκες και να διεκδικήσουν την πρόκριση απέναντι στην αποφασιστική ουγγρική ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta