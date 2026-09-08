Ο Μάρκο Νίκολιτς για τη νίκη της ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ: «Πολύ ώριμη εμφάνιση»

Ο Μάρκο Νίκολιτς, προπονητής της ΑΕΚ, προέβη σε δηλώσεις στην κάμερα της Magenta TV, αμέσως μετά τη σπουδαία νίκη της ομάδας του επί της ΛΑΣΚ. Η αναμέτρηση διεξήχθη στη Νέα Φιλαδέλφεια, σηματοδοτώντας την πρεμιέρα της League Phase του Champions League, όπου η ΑΕΚ επικράτησε με μια εμφάνιση που ο ίδιος χαρακτήρισε «πολύ ώριμη». Ο Σέρβος τεχνικός εξήγησε επίσης τους λόγους για τους οποίους δεν προχώρησε σε αλλαγές κατά τη διάρκεια του αγώνα, εκφράζοντας την πλήρη ικανοποίησή του για την απόδοση των παικτών του και τη συγκομιδή των τριών βαθμών.

Η νίκη επί της ΛΑΣΚ και η ώριμη εμφάνιση

Ο Μάρκο Νίκολιτς, μιλώντας στην κάμερα της Magenta TV, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για την εμφάνιση της ΑΕΚ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Η ομάδα του κατάφερε να υποτάξει τη ΛΑΣΚ εντός έδρας, στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, σε έναν αγώνα που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «πολύ ώριμη εμφάνιση», αναδεικνύοντας την αγωνιστική ωριμότητα των ποδοσφαιριστών του.

Ο προπονητής υπογράμμισε ότι η ΑΕΚ είχε τις ευκαιρίες να σκοράρει τουλάχιστον ένα ακόμη γκολ, κάτι που θα μπορούσε να είχε «καθαρίσει» το ματς νωρίτερα και να εξασφαλίσει πιο άνετα τη νίκη. Ωστόσο, η επικράτηση και η συγκομιδή των τριών βαθμών αποτελούν το σημαντικότερο στοιχείο από την αναμέτρηση, δίνοντας ώθηση για την απαιτητική συνέχεια της διοργάνωσης.

Οι ευχαριστίες στους οπαδούς και η σημασία των τριών βαθμών

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει θερμά τους οπαδούς της ΑΕΚ για την εκπληκτική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν στο γήπεδο. Η παρουσία και η δυναμική στήριξή τους έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια των παικτών, όπως τόνισε ο ίδιος, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην επιτυχία.

Ο προπονητής απηύθυνε επίσης ειλικρινή συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές του για την προσπάθεια, το πάθος και την υψηλή απόδοση που επέδειξαν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η νίκη αυτή εξασφάλισε τους τρεις πολύτιμους βαθμούς, ένα αποτέλεσμα που κρίνεται ζωτικής σημασίας για την πορεία της ομάδας στη φάση των ομίλων του Champions League, επιτρέποντας στην ΑΕΚ να συνεχίσει με θετικό πρόσημο τις υποχρεώσεις της.

Οι σκέψεις για τις αλλαγές και η ένταση του αγώνα

Ένα από τα σημεία στα οποία αναφέρθηκε εκτενώς ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν η απόφασή του να μην πραγματοποιήσει αλλαγές νωρίτερα στον αγώνα, παρά την ένταση και τη δυσκολία του. Όπως εξήγησε με σαφήνεια, «δεν υπήρχε λόγος να κάνω αλλαγές έτσι όπως παίζαμε», υποδηλώνοντας την πλήρη εμπιστοσύνη του στην αρχική ενδεκάδα και την ικανοποίησή του από την αγωνιστική της εικόνα.

Ο προπονητής αναγνώρισε ότι επρόκειτο για ένα ματς με «πολύ ένταση και δύσκολο», γεγονός που καθιστά την επικράτηση ακόμα πιο σημαντική και αξιόλογη. Παρά τις υψηλές απαιτήσεις του αγώνα και την πίεση, οι παίκτες της ΑΕΚ διατήρησαν την απόδοσή τους σε υψηλό επίπεδο, δικαιώνοντας πλήρως την επιλογή του προπονητή να μην παρέμβει στη ροή του παιχνιδιού μέχρι τα τελευταία λεπτά.

Το γκολ του Μαρίν και η επόμενη αναμέτρηση

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς στον ποδοσφαιριστή Μαρίν, χαρακτηρίζοντας το γκολ που σημείωσε ως «καταπληκτικό» και ιδιαίτερα σημαντικό για την έκβαση του αγώνα. Ο προπονητής τόνισε ότι το τέρμα αυτό ήταν η «ανταμοιβή του για την εξαιρετική του εμφάνιση απόψε», αναδεικνύοντας όχι μόνο την αποτελεσματικότητα αλλά και τη συνολική προσωπική συμβολή του παίκτη στη νίκη της ομάδας.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Μάρκο Νίκολιτς έστρεψε άμεσα το βλέμμα στην επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας. «Κοιτάμε το ματς με τον Αστέρα», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση συγκέντρωση στον επόμενο αγώνα του πρωταθλήματος, αφήνοντας πίσω τον θρίαμβο του Champions League και εστιάζοντας στις εγχώριες υποχρεώσεις που ακολουθούν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta