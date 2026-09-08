Η στρατηγική του Κόντη για τον ΟΦΗ ενόψει Νέστου Χρυσούπολης

Ο ΟΦΗ ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Νέστο Χρυσούπολης στην Κρήτη, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο προπονητής της κρητικής ομάδας, Χρήστος Κόντης, έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στην αποστολή, με στόχο το «φρεσκάρισμα» του ρόστερ και την παροχή ευκαιριών σε ποδοσφαιριστές που δεν έχουν αγωνιστεί εκτενώς μέχρι τώρα.

Οι επιλογές του Χρήστου Κόντη για ανάσες

Ο Έλληνας τεχνικός, Χρήστος Κόντης, έχει ως βασικό μέλημα να δώσει ανάσες σε παίκτες που έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά από την αρχή της αγωνιστικής περιόδου. Πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν «φορτωμένα πόδια», έχοντας αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια της σεζόν χωρίς διακοπή. Η αναμέτρηση με τον Νέστο Χρυσούπολης, η οποία διεξάγεται στο Παγκρήτιο Στάδιο, προσφέρεται για αυτή τη διαχείριση του έμψυχου δυναμικού.

Η απόφαση αυτή του προπονητή δεν είναι τυχαία, καθώς ακολουθεί ένας ιδιαίτερα απαιτητικός αγώνας πρωταθλήματος για τον ΟΦΗ. Η κρητική ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ξεκούραση των βασικών στελεχών και την ετοιμότητα όλων των παικτών για τις επόμενες αναμετρήσεις.

Απουσίες βασικών και πρόγραμμα αποθεραπείας

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, αρκετοί βασικοί παίκτες έμειναν εκτός της 23μελούς αποστολής για τον αγώνα του Κυπέλλου. Πιο συγκεκριμένα, οι Χριστογεώργος, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης και Πούγγουρας δεν συμπεριλήφθηκαν στα πλάνα του Χρήστου Κόντη. Αυτοί οι τέσσερις ποδοσφαιριστές ακολούθησαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ένα ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας, προκειμένου να διατηρήσουν τη φυσική τους κατάσταση και να είναι έτοιμοι για τις επόμενες αναμετρήσεις.

Οι τραυματίες και η πορεία αποκατάστασης

Εκτός αποστολής βρίσκονται και οι τραυματίες παίκτες της ομάδας. Ο Ισέκα, ο Μαρινάκης και ο Σιέλης συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα αποκατάστασης, ακολουθώντας τις οδηγίες του ιατρικού επιτελείου. Ιδιαίτερα για τον Σιέλη, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται σύντομα να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων, κάτι που αποτελεί θετικό σημάδι για την ενίσχυση του ρόστερ στο άμεσο μέλλον.

Ευκαιρίες για νέους και η πλήρης αποστολή

Από την άλλη πλευρά, ο Χρήστος Κόντης θα δώσει σημαντικό χρόνο συμμετοχής σε παιδιά που διψούν για ευκαιρίες και θέλουν να αποδείξουν την αξία τους. Μεταξύ αυτών που αναμένεται να αγωνιστούν είναι οι Κρίζμανιτς, Μπόρχα Γκονθάλεθ, Καινουργιάκης, Θεοδοσουλάκης, Καραχάλιος και Κανελλόπουλος. Η παρουσία τους στην ενδεκάδα ή ως αλλαγή αναμένεται να προσδώσει φρεσκάδα και ενέργεια στην ομάδα.

Η 23μελής αποστολή του ΟΦΗ για τον αγώνα με τον Νέστο Χρυσούπολης περιλαμβάνει τους εξής ποδοσφαιριστές: Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Κοντεκάς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Λαγουδάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Χνάρης, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο.

Η τελευταία προπόνηση στο ΒΑΚ

Η προετοιμασία της ομάδας ολοκληρώθηκε με την τελευταία προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στο ΒΑΚ. Το πρόγραμμα της προπόνησης περιλάμβανε ασκήσεις ευκινησίας, με τους παίκτες να εκτελούν διάφορες κινήσεις για τη βελτίωση της ταχύτητας και της ευελιξίας τους. Επιπλέον, δόθηκε έμφαση σε ασκήσεις κατοχής μπάλας, ένα στοιχείο που ο Χρήστος Κόντης επιθυμεί να βελτιώσει στην ομάδα του, ενόψει των προσεχών αναμετρήσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko