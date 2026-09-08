Ο Μαρίν επανέλαβε το «κομψοτέχνημα» με φάουλ, θυμίζοντας την Τουρκία

Ο Ρουμάνος μέσος της ΑΕΚ, Μαρίν, κατάφερε να ανοίξει το σκορ για την ομάδα του στον αγώνα εναντίον της ΛΑΣΚ, στο πλαίσιο της πρεμιέρας της League Phase του Champions League. Η εκτέλεση του φάουλ χαρακτηρίστηκε αριστοτεχνική και εντυπωσιακή, φέρνοντας αμέσως στη μνήμη ένα παρόμοιο γκολ που είχε σημειώσει εννέα μήνες νωρίτερα. Τότε, είχε σκοράρει στην Τουρκία, σε αναμέτρηση του Conference League απέναντι στην Σάμσουνσπορ, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του στις στημένες φάσεις.

Το εντυπωσιακό γκολ στην πρεμιέρα του Champions League

Στην πρώτη αναμέτρηση της ΑΕΚ για τη League Phase του Champions League, ο Μαρίν έδειξε για άλλη μια φορά την αξία του και την ικανότητά του στις στημένες φάσεις. Ο Ρουμάνος μέσος πραγματοποίησε μια νέα, τρομερή εκτέλεση φάουλ, σημάδεψε με ακρίβεια την κλειστή γωνία του τερματοφύλακα της ΛΑΣΚ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Με αυτόν τον τρόπο, έγραψε το 1-0 στον πίνακα του σκορ, δίνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του στην έναρξη του αγώνα.

Αυτή η ενέργεια επιβεβαίωσε εκ νέου ότι ο Μαρίν αποτελεί έναν σημαντικό κίνδυνο για τις αντίπαλες άμυνες, ειδικά όταν η μπάλα βρίσκεται σε θέση για εκτέλεση φάουλ. Η αποτελεσματικότητα και η τεχνική του τον καθιστούν έναν παίκτη που μπορεί να αλλάξει τη ροή ενός αγώνα με μία μόνο ενέργεια, αποδεικνύοντας πως είναι «κίνδυνος - θάνατος» από τις στημένες μπάλες.

Η ανάμνηση από την Τουρκία και το Conference League

Η γκολάρα του Μαρίν κατά της ΛΑΣΚ έφερε αμέσως στο μυαλό των φιλάθλων και των αναλυτών ένα παρόμοιο «κομψοτέχνημα» που είχε παρουσιάσει ο παίκτης εννέα μήνες νωρίτερα. Συγκεκριμένα, η προηγούμενη ανάλογη εκτέλεση φάουλ είχε σημειωθεί στην Τουρκία, σε έναν κρίσιμο αγώνα του Conference League. Εκείνη την αναμέτρηση, η ΑΕΚ είχε αντιμετωπίσει την Σάμσουνσπορ, σε μια αναμέτρηση που έμελλε να αποδειχθεί καθοριστική.

Ο αγώνας αυτός ήταν ιδιαίτερα σημαντικός για την πορεία της ΑΕΚ στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Το γκολ του Μαρίν είχε συμβάλει καθοριστικά στο να μπει η ομάδα σε ράγες πρόκρισης για τα νοκ-άουτ του Conference League, δείχνοντας από τότε την αξία του σε τέτοιες κρίσιμες καταστάσεις και την ικανότητά του να σκοράρει με αυτόν τον τρόπο.

Η εξέλιξη του αγώνα με τη Σάμσουνσπορ

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση στην Τουρκία, εναντίον της Σάμσουνσπορ, είχε διεξαχθεί στις 11 Δεκεμβρίου του 2025. Η ΑΕΚ είχε καταφέρει να φύγει με το «διπλό» από την έδρα της τουρκικής ομάδα, επικρατώντας με σκορ 2-1, σε μια αναμέτρηση που σημαδεύτηκε από ανατροπή. Τα γκολ που υπέγραψαν αυτή την πολύτιμη εκτός έδρας νίκη ήταν του Μαρίν και του Κοϊτά, οι οποίοι συνέβαλαν στην ανατροπή του σκορ.

Ο Μαρίν ήταν αυτός που είχε ισοφαρίσει νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, χάρη σε μια εξαιρετική εκτέλεση φάουλ. Το γκολ του έδωσε σημαντική ώθηση στην ομάδα, η οποία κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή και να εξασφαλίσει μια νίκη με μεγάλο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή της πορεία.

Εννέα μήνες αργότερα, η επανάληψη του «κομψοτεχνήματος»

Μετά από ένα διάστημα εννέα μηνών από την επιτυχία που είχε σημειώσει στην Τουρκία, ο Μαρίν επανέλαβε την ίδια ακριβώς ενέργεια, επιδεικνύοντας την ίδια ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Η ικανότητά του να εκτελεί φάουλ με τέτοια ακρίβεια και δύναμη αποδεικνύει τη σταθερότητά του σε αυτόν τον τομέα του παιχνιδιού. Η νέα του γκολάρα απέδειξε για άλλη μια φορά πως ο Ρουμάνος μέσος είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά στις στημένες φάσεις, προσφέροντας λύσεις στην ομάδα του.

Η επανάληψη αυτού του «κομψοτεχνήματος» σε δύο διαφορετικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις, το Conference League και το Champions League, υπογραμμίζει την ποιότητα του Μαρίν και την απειλή που δημιουργεί για τους αντιπάλους από τις συγκεκριμένες καταστάσεις παιχνιδιού. Η συνέπεια στις εκτελέσεις του τον καθιστά έναν αξιόπιστο παράγοντα για την ΑΕΚ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta