Ο Φέντορ Τσάλοφ ενημέρωσε για την πορεία της αποθεραπείας του

Ο Φέντορ Τσάλοφ, ο Ρώσος επιθετικός του ΠΑΟΚ, συμπλήρωσε δύο μήνες από την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε και ενημέρωσε για την πορεία της αποκατάστασής του. Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής αφήνει πλέον τις πατερίτσες και εισέρχεται σε ένα νέο, πιο εντατικό στάδιο του προγράμματός του, με στόχο την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται καθώς ο Τσάλοφ συνεχίζει τη θεραπεία του στη Μόσχα.

Εντατικοποίηση της αποκατάστασης

Δύο μήνες μετά την επέμβαση, ο Φέντορ Τσάλοφ βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο της αποκατάστασής του. Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, ο οποίος μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στα γήπεδα, έχει πλέον τη δυνατότητα να αφήσει τις πατερίτσες, ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία του.

Μέσω των social media, ο Ρώσος ποδοσφαιριστής θέλησε να μοιραστεί τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την υγεία του και την πρόοδό του. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «Ξεκινά ένα πιο εντατικό στάδιο αποκατάστασης και κάθε εβδομάδα νιώθω ότι υπάρχει πρόοδος. Επιτέλους, μετά από οκτώ εβδομάδες, μπορώ να αφήσω τις πατερίτσες. Φυσικά, υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μου».

Οι στόχοι του νέου προγράμματος

Το πρόγραμμα αποκατάστασης του Φέντορ Τσάλοφ για τις επόμενες εβδομάδες είναι συγκεκριμένο και απαιτητικό. Ο βασικός στόχος είναι η πλήρης επαναφορά της μυϊκής μάζας στο χειρουργημένο πόδι, ένα κρίσιμο βήμα για την αποκατάσταση της δύναμης και της λειτουργικότητας.

Παράλληλα, οι ασκήσεις κινητικότητας και οι διατάσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος, με σκοπό την αντιμετώπιση του πρηξίματος και τη βελτίωση του εύρους κίνησης. Ένας ακόμη σημαντικός στόχος είναι η επαναφορά του φυσιολογικού βαδίσματος, κάτι που αποτελεί πρόκληση αυτή την περίοδο.

Το ψυχολογικό εμπόδιο

Ο 28χρονος φορ παραδέχθηκε ότι η επαναφορά του φυσιολογικού βαδίσματος είναι μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή. Πέρα από το σωματικό κομμάτι της αποκατάστασης, υπάρχει και ένα σημαντικό ψυχολογικό εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσει.

Όπως σημείωσε ο ίδιος, «Ίσως είναι το πιο δύσκολο αυτή τη στιγμή: να ξεπεράσω το ψυχολογικό εμπόδιο και να μη φοβάμαι να πατάω κανονικά, μοιράζοντας το βάρος μου εξίσου και στα δύο πόδια». Η αντιμετώπιση αυτού του φόβου είναι καθοριστική για την ομαλή και πλήρη επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Επιστροφή στην Ελλάδα και την ομάδα

Προς το παρόν, ο Φέντορ Τσάλοφ παραμένει στη Μόσχα, όπου συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασής του. Ωστόσο, το επόμενο βήμα στο πλάνο του είναι η επιστροφή του στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη.

Ο Ρώσος επιθετικός εξέφρασε την πρόθεσή του να επιστρέψει σύντομα, εφόσον η αποκατάσταση συνεχιστεί χωρίς προβλήματα. «Αν όλα πάνε σύμφωνα με το πλάνο, σύντομα σκοπεύω να επιστρέψω στην Ελλάδα και να συνεχίσω πλέον τη δουλειά με την ομάδα. Και τότε, η επιστροφή στο γήπεδο δεν θα είναι πια μακριά», έγραψε, υπογραμμίζοντας την ανυπομονησία του να ενταχθεί ξανά στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta