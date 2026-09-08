Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης επιστρέφει στην ΑΕΚ

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα της ΑΕΚ, καθώς η Ένωση ήρθε σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του διεθνή γκαρντ. Η επιστροφή του αθλητή στα κιτρινόμαυρα έρχεται μετά από επτά χρόνια απουσίας, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη για το ελληνικό μπάσκετ. Η συμφωνία αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου deal που αφορά τη χρήση της Sunel Arena από τους Πειραιώτες.

Η συμφωνία που τον φέρνει πίσω

Η επιστροφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην ΑΕΚ είναι αποτέλεσμα μιας συμφωνίας μεταξύ των δύο μεγάλων συλλόγων, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Συγκεκριμένα, ο διεθνής γκαρντ αποτελεί μέρος του deal για τη χρήση της Sunel Arena από τον Ολυμπιακό. Η χρήση αυτή θα διαρκέσει μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο ΣΕΦ.

Η Ένωση έχει έρθει σε συμφωνία με τον 32χρονο γκαρντ, ενώ απομένουν τυπικά οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ της ΑΕΚ, του παίκτη και του πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακού. Το όνομα του «Λάρι» ακουγόταν έντονα για την ΑΕΚ εδώ και αρκετό καιρό, με την επιστροφή του στην παλιά του ομάδα να γίνεται πλέον πραγματικότητα.

Η πορεία του στον Ολυμπιακό

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού για επτά χρόνια, από το 2019 μέχρι το 2026. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στους «ερυθρόλευκους», ο αθλητής είχε μια πλούσια συγκομιδή τίτλων. Συγκεκριμένα, κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδας, τέσσερα Σούπερ Καπ και τρία κύπελλα Ελλάδας.

Επιπλέον, ο Λαρεντζάκης πανηγύρισε με τον Ολυμπιακό και την κατάκτηση της EuroLeague το 2026. Στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, ο διεθνής γκαρντ αγωνίστηκε σε 157 αγώνες. Οι μέσοι όροι του σε αυτούς τους αγώνες ήταν 4.7 πόντοι, 1.4 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ, σε 11:52 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι.

Επιστροφή σε γνώριμα κιτρινόμαυρα λημέρια

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια για τον ίδιο, καθώς είχε αγωνιστεί ξανά με τα «κιτρινόμαυρα» της ΑΕΚ από το 2016 μέχρι το 2019. Κατά την προηγούμενη θητεία του στην Ένωση, ο πολύπειρος γκαρντ είχε κατακτήσει σημαντικούς τίτλους.

Με τη φανέλα της ΑΕΚ, ο Λαρεντζάκης πανηγύρισε την κατάκτηση του BCL το 2018, ενώ την ίδια χρονιά είχε σηκώσει και το Κύπελλο Ελλάδας. Επιπλέον, το 2019, ο αθλητής κατέκτησε και το Διηπειρωτικό Κύπελλο, προσθέτοντας ακόμα έναν σημαντικό τίτλο στο παλμαρέ του με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Ο νέος ρόλος στην Ένωση

Στην ΑΕΚ, ο διεθνής γκαρντ αναμένεται να έχει έναν αναβαθμισμένο ρόλο, προσφέροντας την εμπειρία και το πάθος του στην ομάδα. Ο προπονητής της Ένωσης, Ντράγκαν Σάκοτα, έχει ανάγκη από Έλληνες αθλητές με εμπειρία σε υψηλό επίπεδο, και ο Λαρεντζάκης έρχεται να καλύψει αυτή την ανάγκη.

Η παρουσία του 32χρονου «Λάρι» εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά το ρόστερ της ΑΕΚ, τόσο αγωνιστικά όσο και σε επίπεδο ηγεσίας εντός των τεσσάρων γραμμών. Η επιστροφή του αναμένεται να προσδώσει νέα δυναμική στην ομάδα, η οποία επιδιώκει να πρωταγωνιστήσει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit