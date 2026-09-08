Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Σε κυκλοφορία τίθενται την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου τα εισιτήρια για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR. Η διοργάνωση, που φέτος επιστρέφει στο Telekom Center Athens, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το σύνολο των εσόδων από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθεί στο Ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Το 8ο τουρνουά στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου

Η αντίστροφη μέτρηση για τη διεξαγωγή του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ξεκινά με την κυκλοφορία των εισιτηρίων. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημέρωσε πως τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.

Το τουρνουά επιστρέφει στο «σπίτι» του, το Telekom Center Athens, και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του κορυφαίου παράγοντα του Συλλόγου, Παύλου Γιαννακόπουλου.

Οι ομάδες που θα τιμήσουν τη διοργάνωση

Στο μεγάλο αυτό ραντεβού, πέραν της ομάδας του Παναθηναϊκού AKTOR, θα δώσουν το «παρών» και άλλες σημαντικές ομάδες. Συγκεκριμένα, θα συμμετάσχουν η Partizan Mozzart Bet Belgrade, ο ΠΑΟΚ και η κάτοχος του Eurocup, Cosea JL Bourg.

Οι ομάδες αυτές θα τιμήσουν τη μνήμη του ιστορικού ηγέτη, του ανθρώπου που έφερε τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της Ευρώπης και τον έκανε γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στήριξη του ιδρύματος «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Ένας από τους βασικούς στόχους της διοργάνωσης είναι η ενίσχυση του Ιδρύματος «Παύλος Γιαννακόπουλος». Το σύνολο των εσόδων από τις πωλήσεις των εισιτηρίων του 8ου τουρνουά θα διατεθεί για την υποστήριξη του σπουδαίου έργου και των δράσεών του.

Το Ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος» συνεχίζει την παρακαταθήκη και το σημαντικό κοινωνικό έργο που ξεκίνησε ο Παύλος Γιαννακόπουλος, προσφέροντας σταθερά στους τομείς της υγείας, της παιδείας, του αθλητισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Σημαντικές δράσεις και επιστροφή Ομπράντοβιτς

Μεταξύ των σημαντικών δράσεων του Ιδρύματος συγκαταλέγονται η οικονομική ενίσχυση 160 οικογενειών ακριτικών περιοχών για τη γέννηση του τρίτου και πλέον παιδιού. Επίσης, έχει πραγματοποιηθεί η πλήρης ανακαίνιση του φαρμακείου του «Ιπποκράτειου» Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών.

Παράλληλα, το Ίδρυμα στηρίζει σταθερά τη νέα γενιά επιστημόνων μέσω προγραμμάτων υποτροφιών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την πρόοδο.

Το διήμερο των αγώνων, 18 και 19 Σεπτεμβρίου, οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα έχουν για πρώτη φορά την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Αυτή θα είναι η επιστροφή του εμβληματικού προπονητή στο «σπίτι» του, το Telekom Center Athens.

Πληροφορίες για την αγορά εισιτηρίων

Τα εισιτήρια για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» τίθενται σε κυκλοφορία την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου μέσω της πλατφόρμας more.com. Η επιλογή αυτή έγινε λόγω της εν εξελίξει διαδικασίας αναβάθμισης της επίσημης εφαρμογής της ομάδας, CLUB 1908.

Τα εισιτήρια που θα προμηθευτούν οι φίλαθλοι ισχύουν και για τις δύο ημέρες της διοργάνωσης, καλύπτοντας και τις τέσσερις αναμετρήσεις. Κάθε φίλαθλος έχει τη δυνατότητα να αγοράσει έως τέσσερα (4) εισιτήρια, ενώ για την αγορά τους δεν απαιτείται η κατοχή Membership.

Σημειώνεται ότι οι κάρτες διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2026/27 δεν ισχύουν για την είσοδο στο 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Για άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) που χρησιμοποιούν αμαξίδιο, υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με την ΚΑΕ στο info@paobc.gr. Τα αιτήματα θα εξυπηρετηθούν βάσει προτεραιότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των θέσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta