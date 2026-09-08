Ο ΟΦΗ κινείται δυναμικά για τον Τάσο Χατζηγιοβάνη

Ο ΟΦΗ κινείται δυναμικά για την απόκτηση του διεθνή Έλληνα εξτρέμ, Τάσου Χατζηγιοβάνη. Η περίπτωση του 29χρονου ακραίου επιθετικού έχει ξεχωρίσει από τον τεχνικό των Κρητικών, Χρήστο Κόντη, ο οποίος τον γνωρίζει από την κοινή τους παρουσία στον Παναθηναϊκό. Οι εξελίξεις αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς ο ΟΦΗ επιδιώκει να ενισχύσει το ρόστερ του με έναν ποδοσφαιριστή που βρίσκεται σε φουλ αγωνιστικό ρυθμό.

Το ενδιαφέρον του ΟΦΗ και ο ρόλος του Κόντη

Ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος είναι ο τεχνικός του ΟΦΗ, έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Τάσου Χατζηγιοβάνη, με τους Κρητικούς να κινούνται δυνατά για την απόκτησή του. Ο κόουτς των Κυπελλούχων Ελλάδας, όπως αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του ΟΦΗ επί της Κηφισιάς, τόνισε την ανάγκη για την απόκτηση ακόμα ενός μεσοεπιθετικού.

Η επιλογή του Χατζηγιοβάνη δεν είναι τυχαία, καθώς ο τεχνικός του ΟΦΗ γνωρίζει τον 15 φορές διεθνή με την Εθνική Ελλάδας ακραίο επιθετικό από την κοινή τους θητεία στον Παναθηναϊκό. Αυτή η προσωπική γνώση του ποδοσφαιριστή φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιμονή του Κόντη για την απόκτησή του.

Η παρουσία του Χατζηγιοβάνη στην Ομόνοια

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης έχει συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο με την Ομόνοια, ομάδα με την οποία την περασμένη σεζόν πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος Κύπρου. Η συνεισφορά του ήταν σημαντική, καθώς κατέγραψε 39 εμφανίσεις, σημειώνοντας 5 γκολ και προσφέροντας ισάριθμες ασίστ.

Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ο 29χρονος εξτρέμ έχει ήδη έξι συμμετοχές με την κυπριακή ομάδα, γεγονός που υποδηλώνει ότι βρίσκεται σε φουλ αγωνιστικό ρυθμό. Η σταθερή του παρουσία και η εμπειρία του από το κυπριακό πρωτάθλημα τον καθιστούν έναν έτοιμο ποδοσφαιριστή για οποιαδήποτε ομάδα.

Το πλάνο των Κρητικών και η αντικατάσταση του Νους

Οι Κρητικοί, πιστοί στο πλάνο τους για επένδυση στο ελληνικό στοιχείο, κινούνται δυναμικά για την απόκτηση του διεθνή Έλληνα εξτρέμ. Η ανάγκη για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής γίνεται ακόμα πιο επιτακτική λόγω της επικείμενης αποχώρησης του Τιάγκγο Νους.

Ο Τιάγκγο Νους αναμένεται να γίνει κάτοικος Πειραιά από το ΒΑΚ από τον Ιανουάριο. Για τον λόγο αυτό, ο ΟΦΗ επιθυμεί ο αντικαταστάτης του να αποκτηθεί από τώρα, ώστε να έχει τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής και να είναι πλήρως έτοιμος, παρόλο που δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Europa League.

Η πορεία του διεθνή εξτρέμ στον Παναθηναϊκό

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης έχει μια σημαντική πορεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κυρίως με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Με το «Τριφύλλι» κατέγραψε συνολικά 167 συμμετοχές, στις οποίες πέτυχε 17 γκολ και μοίρασε 18 ασίστ, αφήνοντας το στίγμα του στην ομάδα.

Επιπλέον, ο 29χρονος ακραίος επιθετικός ήταν μέλος της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που σήκωσε το Κύπελλο Ελλάδας το 2022, προσθέτοντας έναν σημαντικό τίτλο στην καριέρα του. Η εμπειρία του από το ελληνικό πρωτάθλημα και οι διεθνείς του συμμετοχές αποτελούν σημαντικά προσόντα για τον ΟΦΗ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta