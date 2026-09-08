Κάκωση δευτέρου βαθμού για τον Γιαννούλη του ΠΑΟΚ, εκτός δράσης για 3-4 εβδομάδες

Ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο διεθνής αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ, θα απουσιάσει από την αγωνιστική δράση για περίπου 3-4 εβδομάδες, καθώς η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε έδειξε κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκνημική. Ο τραυματισμός του σημειώθηκε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, προκαλώντας άμεσα ανησυχία στις τάξεις του συλλόγου. Η διάγνωση αυτή θέτει τον 30χρονο ποδοσφαιριστή εκτός σημαντικών αγώνων του Δικεφάλου.

Ο τραυματισμός και οι αρχικές εκτιμήσεις

Ο Δημήτρης Γιαννούλης τραυματίστηκε στις τελευταίες στιγμές του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Η εικόνα της αποχώρησής του από τον αγωνιστικό χώρο, με φορείο και εμφανώς πονεμένος, είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ από την πρώτη στιγμή.

Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για ένα βαρύ διάστρεμμα, με τις προβλέψεις για τον χρόνο απουσίας του να φτάνουν ακόμη και τις 4-6 εβδομάδες. Αυτή η αρχική εκτίμηση άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μακράς απουσίας για τον βασικό αριστερό οπισθοφύλακα.

Η διάγνωση και ο χρόνος αποκατάστασης

Ωστόσο, τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας στην οποία υποβλήθηκε ο ποδοσφαιριστής έδωσαν την ακριβή εικόνα του τραυματισμού του. Η εξέταση επιβεβαίωσε κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκνημική.

Με βάση αυτή τη διάγνωση, ο χρόνος απουσίας του Δημήτρη Γιαννούλη υπολογίζεται πλέον στις 3-4 εβδομάδες. Ο διεθνής αριστερός μπακ ξεκινά άμεσα πρόγραμμα αποκατάστασης, με την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους να υπολογίζεται στις αρχές Οκτωβρίου, εφόσον όλα κυλήσουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Προβλήματα για τον προπονητή ενόψει κρίσιμων αγώνων

Η απουσία του Δημήτρη Γιαννούλη δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι. Ο τεχνικός καλείται να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του για το αριστερό άκρο της άμυνας, ενόψει των αγώνων που ακολουθούν.

Η ομάδα έχει μπροστά της σημαντικές αναμετρήσεις, αρχής γενομένης από το ντέρμπι της Κυριακής με τον Άρη. Ο Λίσι δεν θα μπορεί να υπολογίζει σε μία από τις βασικές του επιλογές για τις επόμενες εβδομάδες, γεγονός που απαιτεί άμεσες λύσεις.

Οι εναλλακτικές λύσεις στην αριστερή πλευρά της άμυνας

Παρά την αναγκαστική απουσία του Δημήτρη Γιαννούλη, ο ΠΑΟΚ διαθέτει εναλλακτικές λύσεις για τη θέση του αριστερού μπακ. Ο προπονητής Αλέσιο Λίσι έχει στη διάθεσή του άλλους ποδοσφαιριστές που μπορούν να καλύψουν το κενό.

Συγκεκριμένα, ως λύσεις για το αριστερό άκρο της άμυνας υπάρχουν ο Μπάμπα Ράχμαν, ο Γκρέγκ Τέιλορ, καθώς και ο νεαρός και ταλαντούχος Μπέντρι Ντούνγκα. Αυτοί οι παίκτες αναμένεται να κληθούν να καλύψουν τη θέση του Γιαννούλη κατά τη διάρκεια της αποκατάστασής του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta