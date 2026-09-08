ΠΑΟΚ: Στροφή σε εναλλακτικές λύσεις για τη θέση του φορ

Ο ΠΑΟΚ φαίνεται να αλλάζει την προσέγγισή του όσον αφορά την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής, καθώς το θέμα της απόκτησης του Γάλλου επιθετικού Γκαετάν Λαμπόρντ συναντά δυσκολίες. Οι δεσμεύσεις του παίκτη με την Αλ Ντιρίγια δημιουργούν εμπόδια, οδηγώντας τους «ασπρόμαυρους» στην ενεργοποίηση εναλλακτικών επιλογών. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν προχωρημένες επαφές με άλλον ποδοσφαιριστή για τη θέση του φορ, αλλάζοντας το τοπίο των μεταγραφικών εξελίξεων.

Η περίπτωση του Γκαετάν Λαμπόρντ

Ο Γκαετάν Λαμπόρντ, ένας 32χρονος Γάλλος φορ με αξιόλογο βιογραφικό, είχε αρχικά τοποθετηθεί στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας που είχαν καταρτίσει οι επιτελείς του ΠΑΟΚ. Η επιλογή του κρίθηκε δικαιολογημένη, με βάση την εμπειρία και τις ικανότητες που τον συνοδεύουν στην καριέρα του.

Ωστόσο, η απόκτησή του αποδείχθηκε κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση για τον Δικέφαλο του Βορρά. Η μεταγραφική περίοδος πλησιάζει στο τέλος της, με μόλις μία εβδομάδα να απομένει για την ολοκλήρωσή της, γεγονός που ασκεί πίεση στις διαπραγματεύσεις και τις διαδικασίες.

Οι δεσμεύσεις με την Αλ Ντιρίγια και οι απαιτήσεις του παίκτη

Τα δεδομένα γύρω από την υπόθεση του Λαμπόρντ είναι σαφή και συγκεκριμένα. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει εκφράσει την επιθυμία του να επιστρέψει στην Ευρώπη, αφήνοντας πίσω του την εμπειρία του στη Σαουδική Αραβία. Αυτή τη στιγμή, ο Γάλλος επιθετικός δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ομάδα της Αλ Ντιρίγια, το οποίο έχει ισχύ έως το έτος 2028.

Από την πλευρά της, η Αλ Ντιρίγια δεν φαίνεται να προβάλλει ιδιαίτερα εμπόδια στην αποδέσμευσή του. Παρόλα αυτά, ένα σημαντικό οικονομικό «αγκάθι» παραμένει, περιπλέκοντας την κατάσταση. Ο Λαμπόρντ γνωρίζει πως οι αποδοχές που θα λάβει στην Ευρώπη δεν θα φτάνουν το επίπεδο των χρημάτων που καρπώνεται στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

Για να μετριάσει αυτή τη διαφορά και να μπορέσει να αποδεχθεί μια πρόταση με χαμηλότερες αποδοχές, ο Γάλλος επιθετικός αξιώνει την καταβολή αποζημίωσης. Αυτή η απαίτηση καθιστά τη διαδικασία της αποδέσμευσής του πιο περίπλοκη και χρονοβόρα, καθώς ο ΠΑΟΚ επιθυμεί να τον αποκτήσει ως ελεύθερο.

Η πίεση του χρόνου και η στροφή του ΠΑΟΚ

Οι άνθρωποι του Δικεφάλου αντιλαμβάνονται πλήρως ότι η διαδικασία αποδέσμευσης του Γκαετάν Λαμπόρντ κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα περίπλοκη και κυρίως χρονοβόρα υπόθεση. Σε μια περίοδο που η μεταγραφική αγορά κλείνει σύντομα, ο χρόνος αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα που η ομάδα δεν διαθέτει σε αφθονία.

Υπό το πρίσμα αυτών των δυσκολιών και της πίεσης του χρόνου, οι «ασπρόμαυροι» προχώρησαν στην ενεργοποίηση των εναλλακτικών τους επιλογών για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης. Η στροφή αυτή κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη απόκτηση ενός επιθετικού.

Προχωρημένες επαφές με εναλλακτικό στόχο

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει με τουλάχιστον μία από τις εναλλακτικές επιλογές του ΠΑΟΚ βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο. Αυτή η εξέλιξη γεννά αισιοδοξία στις τάξεις της ομάδας ότι σύντομα θα επιτευχθεί συμφωνία.

Η επίτευξη αυτής της συμφωνίας αναμένεται να φέρει στη Θεσσαλονίκη τον επιθετικό που θα πλαισιώσει την υπάρχουσα γραμμή κρούσης. Το αν αυτή η αισιοδοξία θα επιβεβαιωθεί στην πράξη θα φανεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, καθώς οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες.

Αλλαγή πλεύσης στο μεταγραφικό μέτωπο

Αυτό που καταγράφεται με σαφήνεια είναι μια ξεκάθαρη στροφή στην προσέγγιση του ΠΑΟΚ όσον αφορά το θέμα του φορ. Η υπόθεση του Γκαετάν Λαμπόρντ παραμένει δύσκολη, όσο ο Γάλλος επιθετικός βρίσκεται εγκλωβισμένος στις οικονομικές και συμβατικές του δεσμεύσεις με την Αλ Ντιρίγια.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, αντιλαμβανόμενη τις προκλήσεις, προχωρά μεθοδικά στην αναζήτηση της βέλτιστης λύσης, ώστε να καλύψει την ανάγκη για ενίσχυση στην επίθεση πριν το κλείσιμο της μεταγραφικής περιόδου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta