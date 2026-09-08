Διοικητικά πρόστιμα σε ΠΑΟΚ και Ηρακλή από τη ΔΕΑΒ

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ) ανακοίνωσε την επιβολή διοικητικών προστίμων σε δύο ποδοσφαιρικές ομάδες, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και την ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής. Οι αποφάσεις της Επιτροπής αφορούν σε περιστατικά που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια αγώνων της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 1, περιόδου 2026/2027. Συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ τιμωρείται με χρηματική ποινή ύψους 30.000 ευρώ, ενώ ο Ηρακλής καλείται να καταβάλει πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Οι αποφάσεις της ΔΕΑΒ

Η ΔΕΑΒ προχώρησε στην επιβολή των εν λόγω προστίμων, λαμβάνοντας υπόψη τις αναφορές και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις αρμόδιες αρχές. Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν μέρος των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της βίας στους αθλητικούς χώρους και την επιβολή της τάξης στα γήπεδα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η νομική βάση για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων είναι το άρθρο 1 του νόμου 4326/2015, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 104 του νόμου 5224/2025. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις της ΔΕΑΒ φέρουν τους αριθμούς 46/2026 για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και 47/2026 για την ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της εξέτασης των περιστατικών.

Το πρόστιμο στον ΠΑΟΚ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε με διοικητικό πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€) για γεγονότα που συνέβησαν στις 30 Αυγούστου του 2026. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, κατά τη διάρκεια του αγώνα της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 1, περιόδου 2026/2027, μεταξύ της ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ και της φιλοξενούμενης ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της ΔΕΑΒ, φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας προέβησαν σε εκτεταμένες φθορές εντός της αθλητικής εγκατάστασης του Περιστερίου. Παράλληλα, καταγράφηκε συμπλοκή των φιλάθλων με τις παριστάμενες αστυνομικές δυνάμεις. Από τις συμπλοκές αυτές, ωστόσο, δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί σε κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η περίπτωση του Ηρακλή

Αντίστοιχα, η ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής έλαβε διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) για περιστατικό που σημειώθηκε μία ημέρα νωρίτερα, στις 29 Αυγούστου του 2026. Ο αγώνας για τον οποίο επιβλήθηκε η ποινή διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 1, περιόδου 2026/2027, με αντίπαλο την ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ.

Κατά τη διάρκεια αυτής της αναμέτρησης, φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ΠΑΕ Ηρακλής προκάλεσαν σημαντικές φθορές στα καθίσματα του σταδίου. Συγκεκριμένα, αποκόλλησαν και έθραυσαν περίπου εξήντα (60) πλαστικά καθίσματα. Οι φθορές αυτές εντοπίστηκαν στις θύρες 37 και 39, όπου βρίσκονταν οι φίλαθλοι της ομάδας.

Τα στοιχεία που οδήγησαν στις αποφάσεις

Οι αποφάσεις της ΔΕΑΒ για την επιβολή των προστίμων βασίστηκαν σε ενδελεχή εξέταση διαφόρων πηγών πληροφόρησης. Ένα από τα βασικά στοιχεία ήταν οι αναφορές συμβάντων που συνέταξαν οι αρμόδιες Αστυνομικές Διευθύνσεις, οι οποίες κατέγραφαν λεπτομερώς τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στα γήπεδα.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τη φόρμα ελέγχου καμερών, η οποία συμπληρώθηκε από την αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση μετά τη λήξη κάθε αγώνα. Τέλος, καθοριστικό ρόλο στην εξαγωγή των συμπερασμάτων έπαιξε το βιντεοληπτικό υλικό που προήλθε από το σύστημα ηλεκτρονικής εποπτείας των αθλητικών εγκαταστάσεων, παρέχοντας οπτικά τεκμήρια των περιστατικών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta