Η αναμέτρηση Ηρακλής – Ατρόμητος μεταφέρεται επίσημα στον Βόλο

Ο αγώνας της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League μεταξύ Ηρακλή και Ατρόμητου Αθηνών θα διεξαχθεί τελικά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Η επίσημη ανακοίνωση από τη διοργανώτρια αρχή επιβεβαίωσε την αλλαγή έδρας, καθώς το Καυτανζόγλειο Στάδιο στη Θεσσαλονίκη δεν είναι ακόμη έτοιμο να φιλοξενήσει επίσημες αναμετρήσεις. Η σημαντική αυτή αλλαγή στο πρόγραμμα αφορά ένα από τα παιχνίδια κλειδιά της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Η μεταφορά της έδρας και οι λόγοι

Η απόφαση για τη μεταφορά του αγώνα εκτός της Θεσσαλονίκης ήταν αναμενόμενη, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση του Καυτανζόγλειου Σταδίου. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι το γήπεδο δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες ή εργασίες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή αγώνων της Super League. Σε αυτό το πλαίσιο, το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ατρόμητο κρίθηκε αναγκαίο να διεξαχθεί μακριά από την έδρα του «Γηραιού».

Η Super League, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες, ανακοίνωσε επίσημα ότι ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η ανακοίνωση ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ στο πλαίσιο της 4ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει έδρα και θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (αντί για το Καυτανζόγλειο Στάδιο) το Σάββατο 12.09.26 στις 21:00». Αυτή η εξέλιξη ορίζει τον Βόλο ως τον τόπο διεξαγωγής της αναμέτρησης.

Το πρόγραμμα και οι ομάδες

Ο συγκεκριμένος αγώνας αποτελεί μέρος της 4ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League. Οι δύο ομάδες που θα αναμετρηθούν είναι ο ΠΟΤ Ηρακλής και ο Ατρόμητος Αθηνών, σε ένα παιχνίδι που έχει τη δική του σημασία για την πορεία τους στο πρωτάθλημα. Η ώρα έναρξης έχει καθοριστεί για τις 21:00 το βράδυ, ενώ η ημερομηνία διεξαγωγής παραμένει το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου του 2026. Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά την έδρα, με το Πανθεσσαλικό Στάδιο να υποδέχεται πλέον τις δύο ομάδες.

Η διεξαγωγή της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό Στάδιο διασφαλίζει την ομαλή εξέλιξη του προγράμματος της Super League, παρά τα ζητήματα ετοιμότητας που παρουσιάζει το Καυτανζόγλειο. Οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων θα κληθούν να ταξιδέψουν στον Βόλο για να παρακολουθήσουν από κοντά τον αγώνα, ο οποίος είναι κρίσιμος για την πορεία τους στο πρωτάθλημα.

Αδυναμία αντιστροφής έδρας

Στο παρελθόν, ο Ηρακλής είχε αιτηθεί και είχε λάβει έγκριση για αντιστροφή έδρας στον αγώνα του με τον Αστέρα AKTOR, με τους Αρκάδες να αποδέχονται τότε το αίτημα. Ωστόσο, στην περίπτωση του επερχόμενου αγώνα με τον Ατρόμητο, μια παρόμοια λύση δεν κατέστη εφικτή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το γήπεδο του Περιστερίου, η φυσική έδρα του Ατρόμητου, ήταν ήδη δεσμευμένο για άλλη αναμέτρηση την ίδια περίοδο.

Πιο συγκεκριμένα, στο γήπεδο του Περιστερίου έχει προγραμματιστεί να φιλοξενηθεί ο αγώνας μεταξύ της Καλαμάτας και του Βόλου. Αυτή η δέσμευση καθιστά αδύνατη την αντιστροφή έδρας για το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ατρόμητο, αναγκάζοντας τη Super League να αναζητήσει μια ουδέτερη τοποθεσία για τη διεξαγωγή του, καταλήγοντας στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Η επιστροφή του Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο

Η συγκεκριμένη εξέλιξη σημαίνει ότι ο Ηρακλής θα αγωνιστεί μακριά από το Καυτανζόγλειο Στάδιο για το προσεχές διάστημα. Οι φίλαθλοι της ομάδας θα πρέπει να περιμένουν περίπου έναν μήνα για να δουν τον «Γηραιό» να αγωνίζεται στην παραδοσιακή του έδρα. Το πρώτο παιχνίδι που αναμένεται να διεξαχθεί στο Καυτανζόγλειο θα είναι αυτό της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

Στην 6η αγωνιστική, ο Ηρακλής έχει προγραμματιστεί να υποδεχθεί την ομάδα του Λεβαδειακού. Μέχρι τότε, η ομάδα θα συνεχίσει να αγωνίζεται εκτός της φυσικής της έδρας, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των απαραίτητων εργασιών και της τελικής έγκρισης για τη χρήση του Καυτανζόγλειου Σταδίου. Η αναμονή για την επιστροφή στην έδρα της ομάδας είναι πλέον επίσημη, με τους φιλάθλους να ανυπομονούν για την επανεμφάνιση του Ηρακλή στο γήπεδό του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta