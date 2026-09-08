Ο Ολυμπιακός έδειξε τα πρώτα δείγματα ενόψει της νέας σεζόν στο τουρνουά της Κρήτης

Ο Ολυμπιακός συμμετείχε στο τουρνουά IBT CRETE 2026, όπου έδωσε τα πρώτα ενθαρρυντικά δείγματα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αντιμετώπισε δύο ισχυρές ομάδες της EuroLeague, τη Φενέρμπαχτσε και τον Ερυθρό Αστέρα. Οι Πειραιώτες κατάφεραν να φτάσουν στη νίκη στον τελικό του τουρνουά, επικρατώντας των Σέρβων με σκορ 87-77.

Η παρουσία του Ολυμπιακού στην Κρήτη

Ο Ολυμπιακός, με σταθερά υψηλούς στόχους τα τελευταία χρόνια, συμμετείχε για μία ακόμη χρονιά στο IBT CRETE. Στο τουρνουά αυτό, βρέθηκαν τρεις πολύ δυνατές ομάδες της EuroLeague: η Φενέρμπαχτσε, ο Ερυθρός Αστέρας και η Αρμάνι Μιλάνο.

Οι Πειραιώτες, υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Μπαρτζώκα, τέθηκαν αντιμέτωποι με την ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους στα ημιτελικά. Στον τελικό, αντιμετώπισαν τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου, όπου και επικράτησαν με σκορ 87-77, δείχνοντας τις πρώτες τους αγωνιστικές προθέσεις για τη νέα σεζόν.

Ο ημιτελικός απέναντι στη Φενέρμπαχτσε

Οι πρώτες εικόνες από τον νέο Ολυμπιακό καταγράφηκαν στον ημιτελικό κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, μια ομάδα που είχε κερδίσει τους Πειραιώτες στον ημιτελικό του Final Four. Σε αυτό το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε σημαντικές απουσίες, καθώς οι Μιλουτίνοφ και Μοντέρο έμειναν εκτός για λόγους ξεκούρασης. Επιπλέον, ο Βεζένκοβ είχε ενοχλήσεις στον αριστερό αγκώνα, ενώ οι Παπανικολάου και Λαρεντζάκης δεν είχαν ταξιδέψει στο Ηράκλειο.

Στην αρχική πεντάδα του Ολυμπιακού στο ματς με τη Φενέρμπαχτσε, ξεκίνησαν δύο σέντερ, οι Χολ και Τζόουνς. Τα πρώτα λεπτά χαρακτηρίστηκαν από αρκετά φάουλ, με τους πρωταθλητές Ευρώπης να έχουν ήδη πέντε φάουλ μετά από 4 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με 3/7 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 4 ασίστ και 4 λάθη για τους Πειραιώτες. Τα ποσοστά δεν βελτιώθηκαν σημαντικά μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τους Τούρκους να εκμεταλλεύονται τα επιθετικά ριμπάουντ.

Παρά τα προβλήματα στο αμυντικό ριμπάουντ, ο Ολυμπιακός παρέμενε κοντά στο σκορ, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας δοκίμαζε διάφορα συστήματα και πρόσωπα. Στην τέταρτη περίοδο, η ομάδα έδειξε την περσινή της «ταυτότητα», κάνοντας την ανατροπή με μεγάλα σουτ από τους Ντόρσεϊ και Φουρνιέ, σε συνδυασμό με καλές άμυνες. Στο φινάλε, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν 28/38 βολές (74%), 15/30 δίποντα (50%), 8/25 τρίποντα (32%), εφτά λιγότερα ριμπάουντ (28-35) και 17 ασίστ.

Ο τελικός απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα

Στο δεύτερο παιχνίδι του τουρνουά, τον τελικό απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, ο Ολυμπιακός είχε σημαντικές επιστροφές. Συγκεκριμένα, στη δωδεκάδα της ομάδας συμπεριλήφθηκαν οι Γιαν Μοντέρο και Νίκολα Μιλουτίνοφ. Η αρχική πεντάδα αποτελούνταν από τους ΜακΙντάιρ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Εντιάι και Μιλουτίνοφ.

Ο Σενεγαλέζος Εντιάι ξεχώρισε στα πρώτα λεπτά, φτάνοντας σε διψήφιο αριθμό πόντων (2/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα) μέσα σε μόλις 6 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Στο πρώτο δεκάλεπτο, οι Πειραιώτες είχαν 4/4 βολές, 5/8 δίποντα και 4/10 τρίποντα, ενώ τα ριμπάουντ ήταν ισορροπημένα στο 7-7.

Από τα πρώτα λεπτά, ο Ολυμπιακός επέβαλε τον ρυθμό του και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Ερυθρό Αστέρα. Με ένα σερί πόντων, η διαφορά έφτασε γρήγορα τους 10+ πόντους. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δοκίμασε επίσης δύο φορές ένα σύστημα με τρεις γκαρντ, χρησιμοποιώντας τους Ντόρσεϊ, Νετζήπογλου και Μοντέρο στη μία περίπτωση, και τους Τζόσεφ, Μοντέρο και Ντόρσεϊ στην άλλη. Ο Ολυμπιακός διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, φτάνοντας τελικά στη νίκη με 87-77.

Ενθαρρυντικά τα πρώτα δείγματα

Συνολικά, τα πρώτα δείγματα από την παρουσία του Ολυμπιακού στο τουρνουά της Κρήτης κρίνονται ενθαρρυντικά. Η ομάδα έδειξε ότι διαθέτει βάθος και προσαρμοστικότητα, παρά τις απουσίες και τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν. Οι Πειραιώτες έχουν ως στόχο να υπερασπιστούν τους τίτλους τους σε Ελλάδα και Ευρώπη και η εμφάνισή τους στο IBT CRETE αποτελεί ένα θετικό ξεκίνημα προς αυτή την κατεύθυνση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta