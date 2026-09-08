Ολυμπιακός: Κυκλοφορούν την Τετάρτη τα εισιτήρια για τον αγώνα του Europa League με τη Γιαγκελόνια

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει την Γιαγκελόνια σε μία σημαντική αναμέτρηση για την 1η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 22:00. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε ανακοίνωση, ενημερώνοντας τους φιλάθλους της ομάδας σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης των εισιτηρίων για αυτό το παιχνίδι.

Διάθεση εισιτηρίων και κανάλια πώλησης

Η κυκλοφορία των εισιτηρίων για τον αγώνα Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια θα ξεκινήσει την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στις 17:00. Η διάθεση θα γίνει αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, από την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός, www.olympiacos.org. Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα προς πώληση έως την εξάντλησή τους ή έως την έναρξη του αγώνα.

Οι φίλαθλοι των Πειραιωτών αναμένεται να δείξουν μεγάλο ενδιαφέρον, με την ατμόσφαιρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» να προβλέπεται «καυτή». Η ΠΑΕ Ολυμπιακός επισημαίνει ότι θα εξυπηρετούνται αυστηρώς μόνο οι φίλαθλοι που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια από τα επίσημα κανάλια πώλησης, δηλαδή τις ιστοσελίδες www.olympiacos.org και www.more.com. Εισιτήρια από οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα δεν θα είναι αποδεκτά για την είσοδο στο γήπεδο.

Υποχρεωτική χρήση του Gov.gr Wallet για την είσοδο

Η είσοδος στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» για την αναμέτρηση του Europa League θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Κατά την αγορά των κωδικών εισιτηρίων, οι φίλαθλοι θα λάβουν ένα email. Το email αυτό θα περιέχει έναν QR code/κωδικό για κάθε εισιτήριο, ο οποίος είναι απαραίτητος για την εισαγωγή του στην εφαρμογή Gov.gr Wallet.

Ειδικές οδηγίες για παιδιά και αλλοδαπούς

Για παιδιά κάτω των 15 ετών που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, προβλέπεται ειδική διαδικασία. Ο κηδεμόνας θα πρέπει να εισέλθει στο δικό του Gov.gr Wallet. Εκεί, θα προσθέσει αρχικά τον δικό του κωδικό/εισιτήριο και στη συνέχεια θα προσθέσει το παιδικό εισιτήριο. Για οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην επίσημη ιστοσελίδα https://tickets.gov.gr/ για περισσότερες πληροφορίες.

Στην περίπτωση των αλλοδαπών φιλάθλων που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και έχουν ξένο διαβατήριο, η αγορά του κωδικού/εισιτηρίου γίνεται κανονικά μέσω της πλατφόρμα της ΠΑΕ, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Gov.gr Wallet. Θα πρέπει να επιλέξουν το πεδίο «Non Greek Resident» και στο επόμενο βήμα ταυτοποίησης να σκανάρουν τον κωδικό/εισιτήριο. Ακολούθως, απαιτείται να σκανάρουν το διαβατήριό τους με τη χρήση τεχνολογίας NFC. Η επιλογή «event tickets» στην αρχική σελίδα της εφαρμογής Gov.gr Wallet προορίζεται αποκλειστικά για αλλοδαπούς.

Υποστήριξη και επίλυση τεχνικών θεμάτων

Εάν οι αλλοδαποί φίλαθλοι αντιμετωπίσουν προβλήματα στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης, υπάρχει η δυνατότητα να επισκεφθούν τα εκδοτήρια του Σταδίου Καραϊσκάκη, στη Θύρα 25. Τα εκδοτήρια θα είναι ανοιχτά την ημέρα του αγώνα, από τις 17:30 έως τις 20:30, για την εξυπηρέτησή τους.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός διευκρινίζει ότι δεν φέρει καμία εμπλοκή στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet, από τη στιγμή της αγοράς και μετά. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet, για τυχόν δυσλειτουργίες ή για άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, οι φίλαθλοι καλούνται να ανατρέξουν αποκλειστικά στην ιστοσελίδα https://support.gov.gr/guide/ για βοήθεια και οδηγίες.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta