Η ΑΕΚ επιστρέφει στο Champions League με τον Μάρκο Νίκολιτς να στοχεύει στην πρώτη του νίκη

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται απόψε για τη μεγάλη επιστροφή της στο Champions League, μετά από 2.826 ημέρες. Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει τα στατιστικά δεδομένα της αποψινής πρεμιέρας της ομάδας, η οποία θα αγωνιστεί με πολλά debut patches στα μανίκια των ποδοσφαιριστών της. Η Ένωση θα αντιμετωπίσει τη ΛΑΣΚ στον 31ο αγώνα της σε φάση group/league phase της κορυφαίας διοργάνωσης.

Η μεγάλη επιστροφή της ΑΕΚ

Η τελευταία φορά που η ΑΕΚ συμμετείχε στο Champions League ήταν στις 12 Δεκεμβρίου 2018, σε έναν εκτός έδρας αγώνα με την Μπενφίκα. Έκτοτε, έχουν περάσει 7 χρόνια, 8 μήνες και 27 ημέρες, ένα σημαντικό διάστημα για τον σύλλογο.

Ο πρώτος στόχος της ΑΕΚ είναι να βελτιώσει τα στατιστικά της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Τα τρέχοντα στοιχεία της υστερούν σε σχέση με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τις άλλες δύο ελληνικές ομάδες που έχουν λάβει μέρος στο Champions League.

Ο ιστορικός απολογισμός της Ένωσης

Στις πέντε προηγούμενες συμμετοχές της σε φάση ομίλων, η ΑΕΚ έχει δώσει συνολικά 30 αγώνες. Ο απολογισμός της περιλαμβάνει μόλις δύο νίκες, δώδεκα ισοπαλίες και δεκαέξι ήττες. Όσον αφορά τα τέρματα, η ομάδα έχει σημειώσει δεκαεννέα και έχει δεχθεί σαράντα εννέα.

Από αυτές τις πέντε προηγούμενες συμμετοχές, η ΑΕΚ κατάφερε στις δύο περιπτώσεις να συνεχίσει και μετά τη φάση των ομίλων. Επιπλέον, η ΑΕΚ είναι η ελληνική ομάδα που έκανε την πρώτη συμμετοχή σε group phase της διοργάνωσης. Αποτελεί επίσης τη μοναδική ομάδα σε ολόκληρη την Ευρώπη που τελείωσε φάση ομίλου με έξι ισοπαλίες, ένα γεγονός που, μετά την αλλαγή του φορμάτ, δεν πρόκειται να βρει μιμητή και το οποίο θυμούνται πολύ καλά στην UEFA.

Οι στόχοι και οι προβλέψεις

Πέρα από κάθε φιλοδοξία για μία όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική παρουσία, η ΑΕΚ έχει θέσει ως εφετινό στόχο μία θέση μέχρι την 24η στην ενιαία βαθμολογία της League Phase. Αυτό αντιστοιχεί στην προοπτική να συνεχίσει και μετά τη φάση των ομίλων, όπως είχε κάνει στο παρελθόν.

Οι προσομοιώσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από αντίστοιχους λογαριασμούς με στατιστικά στοιχεία προβλέπουν ότι η ΑΕΚ θα συγκεντρώσει κατά μέσο όρο 6-7 πόντους στη League Phase. Οι ίδιες προβλέψεις τοποθετούν την ομάδα σε μία θέση ανάμεσα στην 27η και την 31η, ενώ της δίνουν μάξιμουμ 35-40% πιθανότητες για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο Μάρκο Νίκολιτς και η ευρωπαϊκή του πορεία

Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος πέρσι οδήγησε την ΑΕΚ στην κορυφαία στατιστικά σεζόν της ευρωπαϊκής της ιστορίας με πολλαπλά ρεκόρ επιδόσεων, ετοιμάζεται για τη μόλις δεύτερη συμμετοχή του ως προπονητής στην κορυφαία διοργάνωση. Ο Σέρβος τεχνικός θα αναζητήσει την πρώτη του νίκη σε group/league phase του Champions League.

Η μοναδική του μέχρι σήμερα συμμετοχή στο Champions League ήταν στον πάγκο της Λοκομοτίβ Μόσχας την περίοδο 2020-21. Τότε, η ρωσική ομάδα είχε βρεθεί σε έναν πολύ δύσκολο όμιλο με Μπάγερν, Ατλέτικο Μαδρίτης και Σάλτσμπουργκ, με τελικό απολογισμό τρεις ισοπαλίες και τρεις ήττες.

Η επιδίωξη της πρώτης νίκης

Απόψε, στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Μάρκο Νίκολιτς θα διεκδικήσει την πρώτη του νίκη ως προπονητής σε group/league phase Champions League. Παράλληλα, θα επιδιώξει την 11η ευρωπαϊκή του νίκη στον κιτρινόμαυρο πάγκο.

Αυτή η επίδοση χαρακτηρίζεται συγκλονιστική, αν αναλογιστεί κανείς τον μέχρι σήμερα χρόνο παραμονής του στον πάγκο της ΑΕΚ. Ο Μάρκο Νίκολιτς βλέπει πλέον μπροστά του την ευκαιρία να γράψει ιστορία με την Ένωση και να επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί.

Με πληροφορίες από: Gazzetta