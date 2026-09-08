Ποδοσφαιριστής συνελήφθη ως ύποπτος για τη δηλητηρίαση και τον θάνατο συμπαίκτη του στη Γερμανία

Μια υπόθεση που μοιάζει βγαλμένη από θρίλερ έχει γίνει θέμα στη Γερμανία, καθώς ένας 35χρονος ποδοσφαιριστής συνελήφθη ως ύποπτος για τον θάνατο του 30χρονου συμπαίκτη του. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από τον προγραμματισμένο γάμο του 35χρονου, προσθέτοντας μια ακόμη δραματική διάσταση στην υπόθεση.

Ο 30χρονος συμπαίκτης φέρεται να άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από δηλητηρίαση, γεγονός που οδήγησε τις αρχές σε εκτεταμένες έρευνες και τελικά στην προσαγωγή του φερόμενου δράστη.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2025, όταν η ποδοσφαιρική ομάδα TuS 1912 Rockenberg ταξίδεψε στη Δρέσδη για τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Κατά την επιστροφή της ομάδας από το ταξίδι, ο 30χρονος Φίλιπ Λ. άρχισε να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία, η οποία επιδεινώθηκε ραγδαία.

Λόγω της σοβαρής κατάστασής του, ο ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, ο Φίλιπ Λ. δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και την επόμενη ημέρα, στις 16 Ιουνίου, έφυγε από τη ζωή.

Από τροφική δηλητηρίαση σε ανθρωποκτονία

Αρχικά, οι άνθρωποι της ομάδας εκτίμησαν πως ο θάνατος του 30χρονου οφειλόταν σε τροφική δηλητηρίαση, καθώς οι παίκτες είχαν καταναλώσει ψάρι. Ωστόσο, η συνέχεια των ερευνών έμελλε να δώσει στην υπόθεση εντελώς διαφορετική διάσταση, οδηγώντας τις αρχές σε νέα συμπεράσματα.

Η νεκροψία που διενεργήθηκε, σε συνδυασμό με τις τοξικολογικές εξετάσεις, αποκάλυψε ότι ο θάνατος του 30χρονου προήλθε από πολυοργανική ανεπάρκεια. Η ανεπάρκεια αυτή συνδεόταν άμεσα με δηλητηρίαση, γεγονός που οδήγησε την έρευνα των αρχών να στραφεί πλέον σε ενδεχόμενη ανθρωποκτονία.

Η σύλληψη του συμπαίκτη και τα πιθανά κίνητρα

Μετά από μήνες εντατικών ερευνών και τη συλλογή πλήθους καταθέσεων, η γερμανική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 35χρονου συμπαίκτη του θύματος, Μάριους Β. Οι αρχές φέρονται να εξετάζουν ως πιθανό κίνητρο για την πράξη την εκδίκηση, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε και μια σημαντική πληροφορία.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι δύο άνδρες, ο 35χρονος Μάριους Β. και ο 30χρονος Φίλιπ Λ., είχαν έρθει σε σύγκρουση για μία γυναίκα. Οι αρχές θεωρούν πως ο θάνατος του 30χρονου δεν ήταν τυχαίος, γεγονός που ενισχύει την εκδοχή της ανθρωποκτονίας.

Η δραματική σύλληψη και η αντίδραση της ομάδας

Ένα ακόμη τραγικό παιχνίδι της μοίρας είναι ότι ο 35χρονος συνελήφθη περίπου έναν χρόνο μετά τον θάνατο του συμπαίκτη του, ενώ φέρεται να είχε προγραμματίσει να παντρευτεί μόλις δύο εβδομάδες μετά την ημερομηνία της σύλληψής του.

Η ομάδα TuS 1912 Rockenberg εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα γεγονότα. «Αφού πέρυσι χρειάστηκε να διαχειριστούμε τον ξαφνικό θάνατο ενός συμπαίκτη μας από το ποδοσφαιρικό τμήμα, τα γεγονότα της περασμένης Τρίτης μάς αφήνουν και πάλι άφωνους», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Κανείς από εμάς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να κατανοήσει αυτό το νέο, βαρύ πλήγμα».

Η ομάδα εναποθέτει τις ελπίδες της στο έργο των αρχών, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη της ότι η υπόθεση θα διαλευκανθεί πλήρως. Λόγω της εξαιρετικά συναισθηματικά φορτισμένης κατάστασης για όλους τους ανθρώπους του συλλόγου, η TuS 1912 Rockenberg ζήτησε θερμά και ευγενικά να μην απευθύνονται σε παίκτες, προπονητές και διοίκηση για πληροφορίες σχετικά με την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta