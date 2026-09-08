Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια από την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φιλάθλους της για την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων ενόψει της ευρωπαϊκής πρεμιέρας της ομάδας. Τα εισιτήρια για τον αγώνα της 1ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League απέναντι στη Γιαγκελόνια θα τεθούν σε κυκλοφορία την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την επόμενη Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, στις 22:00, στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ευρωπαϊκή πρεμιέρα και στόχοι

Η ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2026-2027 ξεκινάει με την υποδοχή της Γιαγκελόνια, στο πλαίσιο της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ως στόχο να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της με μία νίκη, κατακτώντας τους τρεις βαθμούς.

Οι Πειραιώτες επιθυμούν να θέσουν τις βάσεις για μία επιτυχημένη προσπάθεια διάκρισης στο UEFA Europa League, έχοντας στο πλευρό τους τον κόσμο τους, τον οποίο χαρακτηρίζουν ως τον «12ο παίκτη» τους. Η αναμέτρηση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου στην Ευρώπη για τους «ερυθρόλευκους».

Διάθεση εισιτηρίων και διαδικασία αγοράς

Η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια θα ξεκινήσει την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στις 17:00. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι η αγορά των εισιτηρίων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, από την επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, www.olympiacos.org. Η διάθεση θα συνεχιστεί έως την εξάντληση των διαθέσιμων εισιτηρίων ή έως την έναρξη του αγώνα.

Μετά την αγορά, οι φίλαθλοι θα λαμβάνουν ένα email που θα περιέχει έναν κωδικό QR/κωδικό ανά εισιτήριο. Αυτός ο κωδικός είναι απαραίτητος για την εισαγωγή του στην εφαρμογή Gov.gr Wallet, η οποία αποτελεί τη μοναδική μέθοδο εισόδου στο γήπεδο.

Οδηγίες για την είσοδο στο γήπεδο μέσω Gov.gr Wallet

Η είσοδος στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» για τον αγώνα με τη Γιαγκελόνια θα γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Για τους φιλάθλους που έχουν αγοράσει κωδικούς εισιτηρίων, θα αποστέλλεται ένα email με τον κωδικό QR για την εισαγωγή του στην εφαρμογή.

Για την περίπτωση παιδιών κάτω των 15 ετών που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ο κηδεμόνας τους θα πρέπει να εισέλθει στο δικό του Gov.gr Wallet. Εκεί, θα προσθέσει πρώτα τον δικό του κωδικό/εισιτήριο και στη συνέχεια τον κωδικό του παιδικού εισιτηρίου. Για οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα https://tickets.gov.gr/.

Ειδικές ρυθμίσεις για αλλοδαπούς φιλάθλους

Για τους αλλοδαπούς φιλάθλους που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, αλλά έχουν ξένο διαβατήριο, η διαδικασία αγοράς και εισόδου έχει ειδικές προβλέψεις. Μπορούν να αγοράσουν κανονικά τον κωδικό/εισιτήριο από την πλατφόρμα του Ολυμπιακού, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Gov.gr Wallet.

Στην εφαρμογή, θα πρέπει να επιλέξουν το πεδίο «Non Greek Resident». Στο επόμενο βήμα της ταυτοποίησης, θα σκανάρουν τον κωδικό/εισιτήριο και στη συνέχεια θα σκανάρουν το διαβατήριό τους με τη χρήση NFC. Η επιλογή «event tickets» στην αρχική σελίδα της εφαρμογής Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη αποκλειστικά για αλλοδαπούς. Σε περίπτωση που αλλοδαποί φίλαθλοι αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης, μπορούν να επισκεφθούν τα εκδοτήρια του Σταδίου Καραϊσκάκη, στη Θύρα 25, την ημέρα του αγώνα, κατά τις ώρες 17:30 έως 20:30.

Με πληροφορίες από: Gazzetta