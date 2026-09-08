Ο Βαγγέλης Λιόλιος για τη συνάντηση με τις ΚΑΕ: «Δείξαμε έμπρακτα τη βούλησή μας»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, προέβη σε δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση των επαφών του με τις ΚΑΕ της Stoiximan GBL. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η κατάθεση της πρότασης της Ομοσπονδίας αναφορικά με τον τρόπο ορισμού των διαιτητών για το επερχόμενο πρωτάθλημα. Ο κ. Λιόλιος τόνισε ότι η ΕΟΚ έδειξε έμπρακτα τη βούλησή της για την εξέλιξη του μπάσκετ.

Η πρόταση της ΕΟΚ για τη διαιτησία

Ο Βαγγέλης Λιόλιος ανέφερε ότι η ΕΟΚ κατέθεσε το πλάνο της για τη λειτουργία του τομέα της διαιτησίας στο ερχόμενο πρωτάθλημα της GBL. Αυτή η πρόταση είχε υποβληθεί από την Ομοσπονδία και πριν από τρία χρόνια.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ εξέφρασε την ελπίδα ότι οι ομάδες, όντας πλέον πιο ώριμες, θα κατανοήσουν την ανάγκη να προστατεύσουν τις επενδύσεις και το πρωτάθλημά τους από παράγοντες που επιδιώκουν να το διαβάλουν.

Η στάση του Παναθηναϊκού και η ενωτική εικόνα των υπολοίπων

Ο κ. Λιόλιος χαρακτήρισε στενάχωρη και εξαιρετικά άστοχη την επιλογή του Παναθηναϊκού να επιλέξει την απομόνωση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η στάση αυτή έδειξε από νωρίς έλλειψη διάθεσης συνεργασίας με τις υπόλοιπες ομάδες και την ΕΟΚ, για το κοινό καλό του αθλήματος.

Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ενωτική εικόνα που παρουσίασαν οι υπόλοιπες 13 ομάδες. Υπογράμμισε τον ειλικρινή διάλογο και τη διάθεση για πρόοδο και συνεργασία που επέδειξαν οι παρόντες εκπρόσωποι των ΚΑΕ.

Αναμονή για την τελική απάντηση της λίγκας

Η πρόταση της ΕΟΚ κατατέθηκε με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Η Ομοσπονδία αναμένει πλέον την τελική απάντηση από τη λίγκα.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτή τη φορά η πλειοψηφία θα αποδείξει ότι ενδιαφέρεται για την εξέλιξη του μπάσκετ και όχι για την αναζήτηση εύκολων άλλοθι. Ο ίδιος δήλωσε βέβαιος πως το μπάσκετ θα συνεχίσει την ανοδική του πορεία ακάθεκτο και κανείς δεν θα την σταματήσει.

Οι παρόντες εκπρόσωποι των ΚΑΕ και των φορέων

Στη σημαντική συνάντηση έδωσαν το παρών εκπρόσωποι 13 ΚΑΕ. Παρόντες ήταν επίσης ο σύμβουλος της διοίκησης για θέματα διαιτησίας, Ηλίας Κορομηλάς, καθώς και ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλης Μελή, και ο γενικός διευθυντής του ΕΣΑΚΕ, Ευθύμης Ρεντζιάς.

Μεταξύ των ομάδων που εκπροσωπήθηκαν ήταν ο Ολυμπιακός, με τον Γενικό Διευθυντή Νίκο Λεπενιώτη και τον Team Manager Χρήστο Μπαφέ. Η ΑΕΚ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο Βαγγέλη Αγγελόπουλο και τον COO Μάνθο Μαρινόπουλο.

Το Περιστέρι εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Πάνος Βασιλάρας, το μέλος ΔΣ Μιχάλης Παναγιωτάκης και ο GM Μάνος Κότσης. Από τον Κολοσσό παρόντες ήταν ο Πρόεδρος Ιωακείμ Κυπαρισσιάς και ο Sports Director Σταύρος Ελληνιάδης. Τέλος, ο Ηρακλής εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Γιώργο Πανταζόπουλο και τον Αντιπρόεδρο Παύλο Τσακίρη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta