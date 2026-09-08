Η επετειακή συνταγή του φετινού Spetses Mini Marathon

Το φετινό Spetses Mini Marathon γιορτάζει τη συμπλήρωση 15 ετών συνεχούς παρουσίας, σηματοδοτώντας μια σημαντική επέτειο για τον θεσμό. Με αφορμή αυτό το γεγονός, η προετοιμασία για το μεγάλο αθλητικό τριήμερο ξεκίνησε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, απευθείας από την κουζίνα.

Η επετειακή προετοιμασία στην κουζίνα

Για τον εορτασμό των 15 χρόνων του Spetses Mini Marathon, η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη, ιδρύτρια και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του αγώνα, συνεργάστηκε με την Τίνα Κίκιζα της εταιρείας MELISSA KIKIZAS. Οι δύο γυναίκες βρέθηκαν μαζί σε μία κουζίνα, φορώντας τις ποδιές τους, με σκοπό να παρασκευάσουν μία αυθεντική σπετσιώτικη συνταγή.

Η κοινή τους αυτή προσπάθεια είχε ως στόχο να γιορτάσουν την επέτειο του θεσμού, ο οποίος κάθε χρόνο φιλοξενεί το μοναδικό Melissa Pasta Party. Η προετοιμασία αυτή αποτελεί έναν από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους μπορεί κανείς να προετοιμαστεί για ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός.

Μια γευστική ματιά στο Spetses Mini Marathon

Το αποτέλεσμα της συνεργασίας τους ήταν μια διαφορετική, πιο γευστική ματιά στο φετινό Spetses Mini Marathon. Η συνταγή που δημιούργησαν ταιριάζει ιδανικά στο κλίμα ενός Σαββατοκύριακου όπου το καλό φαγητό, η ευχάριστη παρέα και η αγωνιστική διάθεση συναντιούνται ξανά στις Σπέτσες.

Αυτή η πρωτότυπη προσέγγιση προσθέτει μία επιπλέον διάσταση στην επετειακή διοργάνωση, συνδυάζοντας τον αθλητισμό με την τοπική γαστρονομία και την κοινωνική διάδραση.

Το Melissa Pasta Party: Ένα διαχρονικό σημείο συνάντησης

Το Melissa Pasta Party αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα διαχρονικά σημεία συνάντησης της διοργάνωσης του Spetses Mini Marathon. Μετά την ολοκλήρωση των διαδρομών, την επίτευξη των επιδόσεων και την απονομή των μεταλλίων, αθλητές, φίλοι και οικογένειες συγκεντρώνονται σε αυτό το σημείο-θεσμό του τριημέρου.

Ο σκοπός είναι να μοιραστούν τη χαρά του αγώνα και να γεμίσουν ενέργεια για όσα ακολουθούν. Το Pasta Party προσφέρει μια ευκαιρία για χαλάρωση και κοινωνικοποίηση, ενισχύοντας το πνεύμα της κοινότητας που χαρακτηρίζει το Spetses Mini Marathon.

Διαγωνισμός και carbo-loading

Η συγκεκριμένη επετειακή συνταγή αποτελεί και την αφορμή για έναν μεγάλο διαγωνισμό που βρίσκεται ήδη στα σκαριά. Ένα καλό carbo-loading έχει πάντα τη δική του θέση πριν από έναν αγώνα, και η συνταγή αυτή αναδεικνύει τη σημασία της σωστής διατροφής για τους αθλητές.

Το έπαθλο για τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα είναι ένα ολόκληρο κιβώτιο ζυμαρικά, προσφέροντας έτσι στους τυχερούς την ευκαιρία να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις αθλητικές τους δραστηριότητες.

Ετοιμαστείτε για το επετειακό Spetses Mini Marathon

Η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη και η Τίνα Κίκιζα δημιούργησαν τη δική τους επετειακή συνταγή, η οποία παρουσιάζεται σε σχετικό βίντεο. Το βίντεο αυτό προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να δουν την παρασκευή της και να ετοιμαστούν για το επετειακό Spetses Mini Marathon.

Καθώς το μεγαλύτερο multisport event της χώρας πλησιάζει, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να κλείσουν εγκαίρως τη θέση τους για να συμμετάσχουν σε αυτή τη μοναδική διοργάνωση στις Σπέτσες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta