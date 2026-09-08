ΕΟΚ: Πρόταση «επανάσταση» στη GBL για τους ορισμούς διαιτητών με συμφωνία των ομάδων

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) με τις ομάδες της Stoiximan GBL, με κύριο θέμα τη διαιτησία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η ΕΟΚ κατέθεσε μια πρόταση που χαρακτηρίζεται ως «επανάσταση» αναφορικά με τον τρόπο ορισμού των διαιτητών για τους αγώνες του επερχόμενου πρωταθλήματος. Η πρόταση αυτή προβλέπει ότι οι ορισμοί θα γίνονται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των διαγωνιζόμενων ομάδων.

Η σύσκεψη για τη διαιτησία

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης διοργάνωσε μια σημαντική σύσκεψη την 8η Σεπτεμβρίου, με επίκεντρο το κρίσιμο ζήτημα της διαιτησίας. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι των ομάδων που αγωνίζονται στη Stoiximan GBL, την κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Η σύσκεψη έλαβε χώρα στα γραφεία της ομοσπονδίας, όπου ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, υποδέχθηκε τις ΚΑΕ της GBL. Ο σκοπός της συνάντησης ήταν να τεθούν επί τάπητος οι εξελίξεις και οι προτάσεις σχετικά με τους ορισμούς των διαιτητών για το επικείμενο πρωτάθλημα.

Η «επαναστατική» πρόταση της ΕΟΚ

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, η ΕΟΚ παρουσίασε μια πρόταση που χαρακτηρίζεται ως «επανάσταση» για τη Stoiximan GBL. Η εν λόγω πρόταση αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα ορίζονται οι διαιτητές σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με αυτή την καινοτόμο προσέγγιση, οι διαιτητές για κάθε αναμέτρηση θα ορίζονται κατόπιν συμφωνίας των δύο διαγωνιζόμενων ομάδων. Αυτή η μέθοδος αποτελεί μια σημαντική αλλαγή στον καθιερωμένο τρόπο ορισμού των διαιτητών στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο ρόλος του προέδρου Βαγγέλη Λιόλιου

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ήταν αυτός που υποδέχθηκε τις ΚΑΕ της GBL στα γραφεία της ομοσπονδίας. Ο κ. Λιόλιος ήταν επίσης αυτός που προχώρησε στην κατάθεση της συγκεκριμένης πρότασης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για το μέλλον της διαιτησίας.

Η παρουσία του προέδρου της ομοσπονδίας στη σύσκεψη και η προσωπική του εμπλοκή στην κατάθεση της πρότασης δείχνουν το βάρος που δίνει η ΕΟΚ στο ζήτημα της διαιτησίας και στην προσπάθεια για την εξεύρεση λύσεων που θα βελτιώσουν το πρωτάθλημα.

Επανυποβολή πρότασης μετά από τρία χρόνια

Η πρόταση αυτή δεν είναι εντελώς νέα, καθώς η ΕΟΚ την κατέθεσε εκ νέου μετά από ένα διάστημα τριών ετών. Αυτό υποδηλώνει ότι η ιδέα για τον ορισμό των διαιτητών με συμφωνία των ομάδων είχε τεθεί και στο παρελθόν, αλλά επανέρχεται τώρα στο προσκήνιο.

Η εκ νέου κατάθεση της πρότασης, μετά από τρία χρόνια, φέρνει τη Stoiximan GBL μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση, καθώς καλείται να εξετάσει και να αποφασίσει για μια πιθανή αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της διαιτησίας, η οποία θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις.

Η πρόκληση για τη Stoiximan GBL

Από την 8η Σεπτεμβρίου το μεσημέρι, η Stoiximan GBL βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σημαντική πρόκληση σχετικά με τη διαιτησία του ερχόμενου πρωταθλήματος. Η πρόταση της ΕΟΚ απαιτεί προσεκτική εξέταση από τις ομάδες.

Η απόφαση για την υιοθέτηση ή μη αυτής της «επαναστατικής» πρότασης θα διαμορφώσει το πλαίσιο λειτουργίας της διαιτησίας για το επερχόμενο αγωνιστικό έτος, επηρεάζοντας ενδεχομένως τον τρόπο διεξαγωγής των αγώνων και την αλληλεπίδραση μεταξύ των συλλόγων και της ομοσπονδίας.

Με πληροφορίες από: Reader