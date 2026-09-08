Τέλος ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς από τον Ολυμπιακό

Ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς αποτελεί πλέον παρελθόν από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, καθώς η συνεργασία του με τους «ερυθρόλευκους» ολοκληρώθηκε. Ο Σέρβος παράγοντας αποχωρεί μετά από 2,5 χρόνια παρουσίας στον σύλλογο, κατά τη διάρκεια των οποίων υπηρέτησε από διάφορα πόστα. Η λύση της συνεργασίας ανακοινώθηκε επίσημα από τον ελληνικό σύλλογο, ο οποίος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Κοβάσεβιτς.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας της με τον κ. Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Η ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύτηκε από τον σύλλογο, επιβεβαίωσε την αποχώρηση του Σέρβου από το οργανόγραμμα των Πειραιωτών.

Στο κείμενο της ανακοίνωσης, οι «ερυθρόλευκοι» εξέφρασαν την αναγνώρισή τους προς τον Κοβάσεβιτς, υπογραμμίζοντας τη βαθιά του σύνδεση με την ιστορία του Ολυμπιακού. «Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ντάρκο Κοβάσεβιτς», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση της ΠΑΕ συνέχισε, τονίζοντας: «Ο Ντάρκο ήταν και θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ μας αφού έχει συνδέσει το όνομά του με ολόχρυσες στιγμές του Συλλόγου! Ντάρκο σε ευχαριστούμε για όλα!». Με αυτόν τον τρόπο, ο σύλλογος αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές στιγμές της ιστορίας του.

Η δεύτερη θητεία και οι πολλαπλοί ρόλοι

Η πρόσφατη αποχώρηση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς σηματοδοτεί το τέλος της δεύτερης θητείας του στον Ολυμπιακό ως μέλος του οργανωτικού του σχήματος. Κατά τη διάρκεια αυτών των 2,5 ετών, ο Σέρβος παράγοντας υπηρέτησε τον σύλλογο από διάφορα και σημαντικά πόστα, προσφέροντας την εμπειρία του σε διαφορετικούς τομείς.

Μεταξύ των ρόλων που ανέλαβε, ο Κοβάσεβιτς εργάστηκε ως επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ, μια θέση κρίσιμη για την ανεύρεση και την αξιολόγηση νέων ταλέντων και ποδοσφαιριστών. Η συμβολή του σε αυτόν τον τομέα θεωρήθηκε σημαντική για τον σχεδιασμό και την ενίσχυση του ρόστερ της ομάδας.

Επιπλέον, ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς προσέφερε τις υπηρεσίες του και ως τεχνικός σύμβουλος, παρέχοντας πολύτιμες συμβουλές και κατευθύνσεις σε θέματα που αφορούσαν την τεχνική και αγωνιστική λειτουργία του συλλόγου. Αυτοί οι πολλαπλοί ρόλοι αναδεικνύουν την ευελιξία και την αφοσίωσή του στον Ολυμπιακό.

Η ανάληψη των καθηκόντων του αθλητικού διευθυντή

Μία από τις πιο πρόσφατες και σημαντικές θέσεις που κατείχε ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς στον Ολυμπιακό ήταν αυτή του αθλητικού διευθυντή του συλλόγου. Ο Σέρβος ανέλαβε τα συγκεκριμένα καθήκοντα από τον Φεβρουάριο του 2024, αναλαμβάνοντας ένα νευραλγικό πόστο στην ιεραρχία της ΠΑΕ.

Η θέση του αθλητικού διευθυντή περιλαμβάνει ευρείες αρμοδιότητες, όπως η επίβλεψη του ποδοσφαιρικού τμήματος, ο συντονισμός των μεταγραφών και η γενικότερη στρατηγική ανάπτυξη της ομάδας. Η θητεία του σε αυτόν τον ρόλο διήρκεσε αρκετούς μήνες, μέχρι την πρόσφατη ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας.

Μια μακρά πορεία με τους «ερυθρόλευκους»

Η σχέση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς με τον Ολυμπιακό δεν περιορίζεται μόνο στις διοικητικές του θέσεις. Ο Σέρβος έχει συνδέσει το όνομά του με τον σύλλογο και από την εποχή που αγωνιζόταν ως ποδοσφαιριστής, αφήνοντας το δικό του στίγμα στην ιστορία των «ερυθρολεύκων».

Η παρουσία του τόσο εντός αγωνιστικού χώρου όσο και στα διοικητικά πόστα, καθιστά τον Κοβάσεβιτς ένα πρόσωπο με ιδιαίτερη βαρύτητα για την οικογένεια του Ολυμπιακού. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ άλλωστε υπογραμμίζει ακριβώς αυτή τη σύνδεση, αναφέροντας τις «ολόχρυσες στιγμές» που έχει προσφέρει στον σύλλογο.

Συνολικά, η δεύτερη θητεία του Ντάρκο Κοβάσεβιτς στο οργανόγραμμα του Ολυμπιακού διήρκεσε 2,5 χρόνια, προσθέτοντας ένα ακόμα κεφάλαιο στην πολυετή και πολυσχιδή σχέση του με τον πειραϊκό σύλλογο, τόσο ως παίκτης όσο και ως παράγοντας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta