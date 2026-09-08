Ανδρέας Δημάτος: Οι στόχοι των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη και η άνοδος στο ranking

Ο Ανδρέας Δημάτος, μιλώντας στην εκπομπή «Galacticos by Elabet», αναφέρθηκε εκτενώς στο ξεκίνημα των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Με αφορμή την αφετηρία της ΑΕΚ στο Champions League, ο ίδιος ανέλυσε τους φετινούς στόχους των ελληνικών κλαμπ. Παράλληλα, εξήγησε πώς η Ελλάδα μπορεί να ανέβει στο ευρωπαϊκό ranking και να φτάσει στην καλύτερη δυνατή θέση.

Οι προκλήσεις των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Ο κ. Δημάτος εστίασε στον βαθμό δυσκολίας που αντιμετωπίζει η ΑΕΚ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, το Champions League. Τόνισε τη σημασία των βαθμών που αναμένονται από τις άλλες ελληνικές ομάδες, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, οι οποίοι αγωνίζονται σε Europa League και Conference League αντίστοιχα. Η συγκομιδή βαθμών από αυτές τις διοργανώσεις κρίνεται καθοριστική για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.

Επιπλέον, ο Ανδρέας Δημάτος έκανε ειδική αναφορά στο «κάτι παραπάνω» που μπορεί να προσφέρει ο ΟΦΗ, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του στην προσπάθεια για την ενίσχυση του ελληνικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη. Οι επιδόσεις όλων των ομάδων συνθέτουν την εικόνα της χώρας στο ευρωπαϊκό στερέωμα.

Η τρέχουσα κατάσταση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό ranking

Αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα βρίσκεται στην 12η θέση του ευρωπαϊκού ranking, μια θέση που αποτελεί σημείο αναφοράς για την πορεία των ελληνικών συλλόγων. Μπροστά από την Ελλάδα, στην κατάταξη, βρίσκεται η Τσεχία, η οποία αποτελεί άμεσο στόχο για προσπέραση. Η διαφορά βαθμών μεταξύ των δύο χωρών είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για την περαιτέρω άνοδο.

Στην 10η θέση του ranking βρίσκεται η Πολωνία, μια χώρα που επίσης παρακολουθείται στενά όσον αφορά την ευρωπαϊκή της παρουσία. Η θέση αυτή δείχνει το επίπεδο ανταγωνισμού και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στην προσπάθειά της να βελτιώσει τη θέση της.

Η πορεία των ανταγωνιστών: Τσεχία και Πολωνία

Σχετικά με την πορεία των ανταγωνιστών, ο κ. Δημάτος ανέφερε ότι η Πολωνία συνεχίζει τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις με 2 από τις 5 ομάδες που ξεκίνησαν τη σεζόν. Αυτό δείχνει μια μείωση της εκπροσώπησης της χώρας στις διοργανώσεις, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τη συγκομιδή βαθμών της στο ranking.

Αντίθετα, οι Τσέχοι βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση με την Ελλάδα, καθώς έχουν 4 από τις 5 ομάδες τους να συνεχίζουν στην Ευρώπη. Η μόνη τσεχική ομάδα που έχει αποκλειστεί μέχρι στιγμής είναι η Χράβετς, διατηρώντας έτσι μια ισχυρή παρουσία στις διοργανώσεις.

Η ελληνική εκπροσώπηση και ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ

Η Ελλάδα, όπως και η Τσεχία, έχει 4 από τις 5 ομάδες της να συνεχίζουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος των ελληνικών συλλόγων παραμένει ενεργό στις διοργανώσεις, διεκδικώντας βαθμούς για τη χώρα.

Ωστόσο, η χώρα μας είχε και έναν αποκλεισμό, αυτόν του ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν κατάφερε να προκριθεί, καθώς αποκλείστηκε από την Μπραν. Ο αποκλεισμός αυτός επηρεάζει τη συνολική εικόνα και τη συγκομιδή βαθμών για το ελληνικό ποδόσφαιρο στο ευρωπαϊκό ranking.

Ο στόχος για την κάλυψη της διαφοράς από την Τσεχία

Ο Ανδρέας Δημάτος υπογράμμισε ότι η διαφορά της Ελλάδας από τους Τσέχους στο ranking είναι σχετικά μικρή, περιγράφοντάς την ως «με δύο νίκες και κάτι». Αυτή η εκτίμηση δίνει μια σαφή εικόνα του πόσο κοντά βρίσκεται η Ελλάδα στο να προσπεράσει την Τσεχία.

Ο ίδιος τόνισε ότι, αν η Ελλάδα καταφέρει να επαναλάβει μία σεζόν με επιδόσεις παρόμοιες με την περσινή, θα μπορέσει να καλύψει τη διαφορά από την Τσεχία. Αυτό υποδηλώνει ότι η σταθερή και επιτυχημένη πορεία των ελληνικών ομάδων είναι το κλειδί για την άνοδο στο ευρωπαϊκό ranking.

Με πληροφορίες από: Gazzetta