Τιμωρία τριών αγωνιστικών επιβλήθηκε στον Σίριλ Ντέσερς του Παναθηναϊκού, μετά την αποβολή του στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Η απόφαση αυτή αφορά τη φάση με τον Μιχαηλίδη, κατά την οποία ο Νιγηριανός επιθετικός δέχτηκε απευθείας κόκκινη κάρτα στο 69ο λεπτό της αναμέτρησης. Το «τριφύλλι» δεν μένει άπραγο και προχωρά στην κατάθεση έφεσης, με στόχο τη μείωση της ποινής του παίκτη, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για βιαιοπραγία.

Η απόφαση για τον Ντέσερς

Ο Σίριλ Ντέσερς, ο 30χρονος Νιγηριανός φορ που αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό, τιμωρήθηκε με ποινή τριών αγωνιστικών. Η απόφαση αυτή προέκυψε μετά την εξέταση της φάσης στην οποία ο παίκτης αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα κατά τη διάρκεια του πρόσφατου αγώνα πρωταθλήματος εναντίον του ΠΑΟΚ.

Η τιμωρία αφορά την κίνηση που έκανε ο Ντέσερς προς τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, Μιχαηλίδη, στο 69ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί ένα σημαντικό κενό στην επιθετική γραμμή των «πρασίνων» για τις επόμενες κρίσιμες αναμετρήσεις.

Το «μελανό» σημείο της νίκης

Η αποβολή του Σίριλ Ντέσερς χαρακτηρίστηκε ως το μοναδικό «μελανό» σημείο σε μια κατά τα άλλα επιτυχημένη βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα σημείωσε μια μεγάλη νίκη επί του ΠΑΟΚ την Κυριακή, ωστόσο το περιστατικό με τον Νιγηριανό επιθετικό επισκίασε εν μέρει τον πανηγυρικό τόνο.

Η απευθείας κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο Ντέσερς για τη φάση με τον Μιχαηλίδη, φαίνεται πως θα έχει περαιτέρω συνέπειες για τον σύλλογο. Η απουσία του από τους αγωνιστικούς χώρους αναμένεται να κοστίσει στους «πράσινους» σε σημαντικά παιχνίδια, τόσο για το πρωτάθλημα όσο και για τον θεσμό του Κυπέλλου.

Οι αγώνες που κινδυνεύει να χάσει ο φορ

Με την επιβολή της ποινής των τριών αγωνιστικών, ο Σίριλ Ντέσερς κινδυνεύει να απουσιάσει από τρεις σημαντικές αναμετρήσεις για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Η πρώτη από αυτές είναι το παιχνίδι με την Κηφισιά, το οποίο είναι προγραμματισμένο για το πρωτάθλημα.

Πέρα από την αναμέτρηση με την Κηφισιά, ο Νιγηριανός επιθετικός ενδέχεται να χάσει και τα δύο παιχνίδια που ακολουθούν στο πρόγραμμα των «πρασίνων». Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό, επίσης για το πρωτάθλημα, καθώς και για τη δεύτερη αναμέτρηση με την Κηφισιά, αυτή τη φορά για τον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας. Η απουσία του από αυτές τις αναμετρήσεις θα δοκιμάσει το βάθος του ρόστερ του Παναθηναϊκού.

Η αντίδραση του Παναθηναϊκού και η έφεση

Ο Παναθηναϊκός δεν θα παραμείνει αδρανής απέναντι στην επιβληθείσα ποινή στον Σίριλ Ντέσερς. Η διοίκηση του «τριφυλλιού» έχει αποφασίσει να καταθέσει έφεση, επιδιώκοντας τη μείωση της ποινής των τριών αγωνιστικών που επιβλήθηκε στον 30χρονο επιθετικό. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της προσπάθειας του συλλόγου να διασφαλίσει την παρουσία του παίκτη σε όσο το δυνατόν περισσότερους αγώνες.

Το βασικό επιχείρημα που θα χρησιμοποιήσει ο Παναθηναϊκός στην έφεσή του είναι ότι η κίνηση του Ντέσερς δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως βιαιοπραγία. Αντιθέτως, η πλευρά του συλλόγου υποστηρίζει ότι επρόκειτο για μια στιγμιαία απώθηση, η οποία έγινε με στόχο ο παίκτης να πάρει καλύτερη θέση μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έναντι του αντιπάλου του. Η ομάδα ελπίζει ότι οι αρμόδιες αρχές θα λάβουν υπόψη αυτή την ερμηνεία των γεγονότων και θα αναθεωρήσουν την αρχική απόφαση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta