Αποθέωση για τον Μάρκο Νίκολιτς: «Καλύτερος από τον Μαρέσκα, προηγήθηκε του Νάγκελσμαν»

Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο προπονητής της ΑΕΚ, βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων στα σέρβικα ΜΜΕ, καθώς η δουλειά του στην Ένωση αναγνωρίζεται ευρέως. Λίγες ώρες πριν την έναρξη της League Phase του Champions League, ο άλλοτε τερματοφύλακας Ράνκο Στόγιτς αποθέωσε τον Σέρβο τεχνικό. Ο Στόγιτς, ο οποίος υπήρξε τερματοφύλακας των Ντιναμό Ζάγκρεμπ και Άντερλεχτ και σήμερα εργάζεται ως ατζέντης, μίλησε στη «Mozzart» και εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Νίκολιτς, φτάνοντας στο σημείο να τον χαρακτηρίσει καλύτερο από τον Έντσο Μαρέσκα της Μάντσεστερ Σίτι.

Η αναγνώριση της δουλειάς του Νίκολιτς στην ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έχει επιστρέψει στα «αστέρια» του Champions League, και σε αυτή την επιτυχία ο Μάρκο Νίκολιτς έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος και η εξασφάλιση της πρόκρισης στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης έχουν φέρει τον Σέρβο προπονητή στο προσκήνιο των σέρβικων ΜΜΕ.

Ο Ράνκο Στόγιτς υπογράμμισε τη σημασία της δουλειάς του Νίκολιτς, αναδεικνύοντας την επιτυχία του στην Ένωση. Η αναγνώριση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η ΑΕΚ ετοιμάζεται για τις μεγάλες ευρωπαϊκές προκλήσεις, με τον προπονητή της να συγκεντρώνει τα βλέμματα και τα θετικά σχόλια.

Η σύγκριση με Μαρέσκα και Νάγκελσμαν

Στην τοποθέτησή του στη «Mozzart», ο Ράνκο Στόγιτς δεν δίστασε να κάνει μια τολμηρή σύγκριση, δηλώνοντας ότι ο Μάρκο Νίκολιτς είναι καλύτερος προπονητής από τον Έντσο Μαρέσκα. Ο Μαρέσκα είναι σήμερα προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, γεγονός που καθιστά την δήλωση του Στόγιτς ιδιαίτερα βαρύνουσα.

Επιπλέον, ο Στόγιτς αναφέρθηκε και στον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, τονίζοντας ότι η ευκαιρία που δόθηκε στον Νίκολιτς, σε ηλικία 27,5 ετών, προηγήθηκε κατά δύο χρόνια του «κύματος» που ξεκίνησαν οι Γερμανοί με τον Νάγκελσμαν. Αυτό, σύμφωνα με τον Στόγιτς, δεν συνέβη τυχαία, υπογραμμίζοντας την πρωτοπορία στην αναγνώριση του ταλέντου του Σέρβου τεχνικού.

Αφοσίωση και εξυπνάδα: Τα χαρακτηριστικά του Νίκολιτς

Ο Ράνκο Στόγιτς περιέγραψε τον Μάρκο Νίκολιτς ως έναν προπονητή με εξαιρετική αφοσίωση και ευφυΐα. Θυμήθηκε μια «λεπτή στιγμή» πριν από έναν αγώνα εναντίον της Βοϊβοντίνα στη Μπάνιτσα, όπου είχε την ευκαιρία να παρατηρήσει τον Μάρκο. Ακόμη και όταν ο Νίκολιτς αντιμετώπιζε μια σειρά από άσχημα αποτελέσματα, ο Στόγιτς διατηρούσε την πεποίθηση ότι ήταν αφοσιωμένος και έξυπνος.

Ο Στόγιτς τόνισε ότι ο Νίκολιτς είναι ένας από τους πιο υποσχόμενους προπονητές στην Ευρώπη, λόγω της συνεχούς δουλειάς με τον εαυτό του. «Έρχεται το πρωί στις οκτώ και φεύγει το βράδυ στις επτά; Οπότε, είναι απλώς θέμα χρόνου», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την εργατικότητα και την αφοσίωση του προπονητή.

Η φιλοσοφία και η σύγκριση με τον Γκουαρδιόλα

Ο Στόγιτς συνέκρινε την εργασιακή ηθική του Μάρκο Νίκολιτς με αυτή του Πεπ Γκουαρδιόλα. Εξήγησε ότι ο Γκουαρδιόλα δεν έγινε κορυφαίος μόνο επειδή έπαιξε στην Μπαρτσελόνα, αλλά επειδή δουλεύει συνεχώς, σκέφτεται και συνδυάζει ιδέες. Το ίδιο, σύμφωνα με τον Στόγιτς, ισχύει και για τον Νίκολιτς.

Ο ατζέντης αποκάλυψε ότι ο Νίκολιτς είναι τόσο αφοσιωμένος στην τακτική, που ακόμη και όταν βγάζει τη γυναίκα του έξω για δείπνο, σκέφτεται αν θα παίξει με σύστημα 4-4-2 ή 4-3-3 και μετακινεί τα μπουκάλια στο τραπέζι για να αναπαραστήσει τις κινήσεις των παικτών. Αυτή η αδιάκοπη σκέψη και η αφοσίωση στο επάγγελμα, κατά τον Στόγιτς, δείχνουν ότι ο Νίκολιτς έχει ήδη την ποιότητα για να εργαστεί στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης και τον βλέπει σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta