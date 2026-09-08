Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακαλεί το πιστοποιητικό του Προμηθέα και παραπέμπει τον Βαγγέλη Λιόλιο

Σεισμό στο ελληνικό μπάσκετ προκάλεσε η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ), η οποία ανακάλεσε το πιστοποιητικό συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας. Παράλληλα, η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ στον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, κρίνοντας ότι ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης της ΚΑΕ. Η πλήρης και καθαρογραμμένη απόφαση της ΕΕΑ αναμένεται να δημοσιευθεί επίσημα από μέρα σε μέρα.

Η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού

Η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού βασίστηκε σε αδιάσειστα στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος διατηρούσε την ιδιότητα του πραγματικού ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Προμηθέας. Επιπλέον, κρίθηκε ότι είχε ενεργό διοικητική εμπλοκή στην ομάδα, παραβιάζοντας έτσι το αυστηρό θεσμικό ασυμβίβαστο που προβλέπεται για τη θέση του προέδρου της Ομοσπονδίας.

Η ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας και το πρόστιμο των 50.000 ευρώ στον Βαγγέλη Λιόλιο αποτελούν τις άμεσες συνέπειες αυτής της κρίσης της ΕΕΑ. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο πρόεδρος της ΕΟΚ λειτουργούσε ως ο απόλυτος διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ, παρά την επίσημη θέση του.

Το κρίσιμο στοιχείο των ψηφιακών συνομιλιών

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλέον κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε την Επιτροπή στην απόφαση-καταπέλτη δεν ήταν οι τυπικές μεταβιβάσεις των μετοχών, οι οποίες άλλωστε κρίθηκαν εικονικές. Αντιθέτως, η απόφαση βασίστηκε στο ψηφιακό αποτύπωμα των συνομιλιών του Βαγγέλη Λιόλιου.

Μέσα από γραπτά μηνύματα, όπως SMS, WhatsApp και Viber, τεκμηριώθηκε η εμπλοκή του σε οικονομικές συμφωνίες, διαπραγματεύσεις συμβολαίων και εγκρίσεις μπάτζετ. Οι κινήσεις αυτές, εκ του νόμου, δικαιούται να τις κάνει μόνο ο πραγματικός ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος μιας εταιρείας. Τα μέλη της ΕΕΑ φέρονται να κατέληξαν στο ότι οι συνομιλίες αυτές απέδειξαν πως ο Βαγγέλης Λιόλιος λειτουργούσε ως ο απόλυτος διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ.

Εικονικές μεταβιβάσεις μετοχών και διοικητική εμπλοκή

Οι συνομιλίες που εξετάστηκαν από την ΕΕΑ αποκάλυψαν επίσης ότι τα πρόσωπα στα οποία είχε τυπικά μεταβιβαστεί το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ Προμηθέας δεν ασκούσαν ουσιαστική διοίκηση. Αντιθέτως, φέρονται να εκτελούσαν τις κατευθυντήριες γραμμές που λάμβαναν μέσω των μηνυμάτων από τον πρόεδρο της ΕΟΚ.

Αυτό το εύρημα ενίσχυσε την κρίση της Επιτροπής περί εικονικότητας των τυπικών μεταβιβάσεων. Η Επιτροπή έκρινε ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος διατηρούσε τον ουσιαστικό έλεγχο και τη διοικητική εξουσία στην ΚΑΕ, παρά τις επίσημες διαδικασίες μεταβίβασης των μετοχών.

Οι επόμενες κινήσεις και η παραπομπή στις αρχές

Μετά την επίσημη δημοσίευση της καθαρογραμμένης απόφασης της ΕΕΑ, η υπόθεση αναμένεται να λάβει περαιτέρω διαστάσεις. Αρχικά, θα παραπεμφθεί στην Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητας, Πίστεως και Δεοντολογίας, η οποία θα εξετάσει το πειθαρχικό κομμάτι της υπόθεσης.

Παράλληλα, η απόφαση αναμένεται να κοινοποιηθεί στις εισαγγελικές αρχές. Αυτό γίνεται για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών αδικημάτων, τα οποία ενδέχεται να σχετίζονται με την ψευδή υποβολή στοιχείων και την εικονικότητα της μετοχικής σύνθεσης της ΚΑΕ Προμηθέας. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας ενδεχόμενης δικαστικής διαδικασίας.

Η αντίδραση του προέδρου της ΕΟΚ

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, έχει ήδη τοποθετηθεί σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει την απόφαση «παράνομη και αυθαίρετη».

Επιπλέον, ο Βαγγέλης Λιόλιος έκανε λόγο για προσπάθεια εκβιασμού του. Αναμένεται να προσβάλλει την απόφαση της ΕΕΑ στα διοικητικά δικαστήρια, επιδιώκοντας την ανατροπή της.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis