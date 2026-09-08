Η ΝΕΟΜ έβαλε τέλος στο σερί της Αλ Χιλάλ, αποθεώθηκε ο Κούλης Δουρέκας

Μία απρόσμενη νίκη σημείωσε η ομάδα της ΝΕΟΜ στην έδρα της Αλ Χιλάλ, επικρατώντας με σκορ 2-0. Αυτό το αποτέλεσμα έβαλε τέλος σε ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί 47 αγώνων που διατηρούσε η Αλ Χιλάλ στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Μετά από αυτή την επιτυχία, τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν στον τεχνικό διευθυντή της ΝΕΟΜ, Κούλη Δουρέκα, ο οποίος αποθεώθηκε για τη δουλειά του στον σύλλογο.

Η απρόσμενη νίκη που έσπασε το σερί

Η ΝΕΟΜ πέτυχε ένα σημαντικό διπλό, νικώντας την Αλ Χιλάλ με 2-0 μέσα στην έδρα της. Αυτή η επικράτηση θεωρείται μία από τις «βόμβες» του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας, καθώς σταμάτησε το απίστευτο αήττητο σερί της Αλ Χιλάλ. Το σερί αυτό αριθμούσε 47 αγώνες χωρίς ήττα, καθιστώντας την επιτυχία της ΝΕΟΜ ακόμα πιο αξιοσημείωτη.

Η νίκη αυτή έφερε στο προσκήνιο τον Κούλη Δουρέκα, τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, ο οποίος αναγνωρίστηκε για την καθοριστική του συμβολή στην πορεία του συλλόγου. Η επιτυχία της ΝΕΟΜ απέναντι σε έναν τόσο ισχυρό αντίπαλο υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα του έργου που έχει συντελεστεί υπό την καθοδήγησή του.

Το έργο του Κούλη Δουρέκα στη ΝΕΟΜ

Ο Κούλης Δουρέκας, γνωστός από την προηγούμενη θητεία του ως παράγοντας στον Ολυμπιακό και τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ανέλαβε τη θέση του τεχνικού διευθυντή στη ΝΕΟΜ το καλοκαίρι του 2024. Εκείνη την περίοδο, η ομάδα αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία της χώρας. Μέσα σε διάστημα δύο ετών, ο Δουρέκας κατάφερε να μεταμορφώσει τη ΝΕΟΜ, καθιστώντας την υπολογίσιμη δύναμη στο πρωτάθλημα.

Το επίτευγμα αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδομένου ότι η ΝΕΟΜ έχει καταφέρει να αναδειχθεί χωρίς να έχει δαπανήσει τα υπέρογκα ποσά που συνηθίζουν να ρίχνουν άλλες ομάδες της Σαουδικής Αραβίας. Η στρατηγική του Δουρέκα φαίνεται να εστιάζει στην ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα με περιορισμένους οικονομικούς πόρους.

Η οικονομική διαφορά και η φιλοσοφία

Η επιτυχία της ΝΕΟΜ γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακή αν αναλογιστεί κανείς τις οικονομικές διαφορές με τους αντιπάλους της. Το καλοκαίρι που πέρασε, ο σύλλογος δαπάνησε λιγότερο από ένα εκατομμύριο ευρώ για μεταγραφές. Την ίδια στιγμή, η Αλ Χιλάλ ξόδεψε περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυσή της, ενώ οι συνολικές της δαπάνες την τελευταία τριετία έφτασαν τα 855 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτή η τεράστια απόκλιση στα οικονομικά δεδομένα αναδεικνύει τη διαφορετική φιλοσοφία της ΝΕΟΜ, η οποία βασίζεται στην ανάπτυξη και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, παρά στην αγορά ακριβών παικτών. Η προσέγγιση αυτή φαίνεται να αποδίδει καρπούς, όπως φάνηκε και από την πρόσφατη νίκη επί της Αλ Χιλάλ.

Οι δηλώσεις του Έλληνα τεχνικού διευθυντή

Μετά τη νίκη, ο Έλληνας τεχνικός διευθυντής, Κούλης Δουρέκας, προέβη σε δηλώσεις, τονίζοντας τη σημασία του αποτελέσματος. «Είναι η πρώτη μας μεγάλη νίκη από τότε που μπήκαμε στο Saudi Pro League», ανέφερε. Επισήμανε επίσης ότι η επιτυχία αυτή επιτεύχθηκε με τη συμμετοχή πέντε Σαουδαράβων παικτών, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι κάτω των 22 ετών.

Ο Δουρέκας υπογράμμισε τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του συλλόγου. «Είμαστε ένας σύλλογος ανάπτυξης. Θέλουμε να αναπτύξουμε νέους Σαουδάραβες παίκτες και να τους δώσουμε ευκαιρίες», δήλωσε. Εξέφρασε επίσης την προσωπική του σύνδεση με τη χώρα: «Είμαι Έλληνας, αλλά νοιάζομαι πολύ για αυτή τη χώρα επειδή μου έχει φερθεί πολύ καλά και θέλω να δω τη Σαουδική Αραβία να τα πηγαίνει καλά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034».

Επιτυχία πέρα από τα χρήματα

Ο Κούλης Δουρέκας διατύπωσε ξεκάθαρα την πεποίθησή του ότι η επιτυχία δεν είναι αποκλειστικά συνδεδεμένη με τα χρήματα. «Δεν πιστεύουμε ότι η επιτυχία έχει να κάνει μόνο με τα χρήματα», σημείωσε. Αντίθετα, τόνισε την ανάγκη για δημιουργικότητα, τη λήψη σωστών αποφάσεων και την ανάπτυξη νέων παικτών ως βασικούς παράγοντες για την επίτευξη των στόχων.

Ο τεχνικός διευθυντής της ΝΕΟΜ ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του αναφερόμενος στη σύνθεση της ομάδας. «Έχουμε μια πολύ νεανική ομάδα», είπε, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του συλλόγου να επενδύει σε νεαρούς και ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αποτελούν το μέλλον του σαουδαραβικού ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta