Διαγωνισμός για δωρεάν ταξίδι με την εθνική ομάδα σε Σερβία και Γερμανία

Ένας μεγάλος διαγωνισμός προσφέρει τη δυνατότητα σε έναν τυχερό νικητή και το άτομο που θα επιλέξει να ταξιδέψουν δωρεάν με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Το ταξίδι αφορά τους αγώνες της «γαλανόλευκης» σε Σερβία και Γερμανία, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το Allwyn Lounge και δίνει την ευκαιρία στους νικητές να βρεθούν στο πλευρό της εθνικής μας ομάδας, ζώντας από κοντά τις αναμετρήσεις.

Το δώρο του διαγωνισμού

Το Allwyn Lounge έχει ανακοινώσει έναν μεγάλο διαγωνισμό, ο οποίος προσφέρει ένα μοναδικό διπλό ταξιδιωτικό πακέτο. Μέσω μιας μεγάλης κλήρωσης, ένας τυχερός νικητής θα αναδειχθεί και θα έχει την ευκαιρία, μαζί με ένα άτομο της επιλογής του, να ακολουθήσει την αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου.

Το δωρεάν αυτό ταξίδι περιλαμβάνει τη μετάβαση σε Σερβία και Γερμανία, με σκοπό την παρακολούθηση των δύο αναμετρήσεων της εθνικής μας ομάδας από κοντά. Οι νικητές θα γίνουν μέρος μιας συναρπαστικής εμπειρίας, βιώνοντας την ατμόσφαιρα των αγώνων και στηρίζοντας τη «γαλανόλευκη» στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

Οι αγώνες της εθνικής ομάδας στο Nations League

Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αρχίζει τις υποχρεώσεις της στην πρώτη κατηγορία του Nations League, μια διοργάνωση στην οποία συμμετέχει με υψηλούς στόχους. Στο πλαίσιο αυτών των αγώνων, η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει δύο ισχυρούς αντιπάλους σε εκτός έδρας αναμετρήσεις.

Η πρώτη αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο Βελιγράδι, όπου η εθνική μας ομάδα θα αναμετρηθεί με την αντίστοιχη της Σερβίας. Αμέσως μετά, η αποστολή θα μεταβεί στη Γερμανία, για τον δεύτερο αγώνα, ο οποίος θα φιλοξενηθεί στην πόλη του Άουγκσμπουργκ, όπου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία.

Προϋποθέσεις συμμετοχής και καταληκτική ημερομηνία

Για όσους επιθυμούν να διεκδικήσουν αυτό το αξέχαστο ταξίδι, ο διαγωνισμός έχει συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν τη συμμετοχή τους έως την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026, στις 23:59. Μετά από αυτή την ώρα, οι συμμετοχές δεν θα γίνονται δεκτές.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατοχή διαβατηρίου ή ταυτότητας νέου τύπου. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι πληρούν αυτή την προϋπόθεση. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα του Allwyn Lounge.

Σημαντικοί όροι και πληροφορίες

Για τον διαγωνισμό που διοργανώνει το Allwyn Lounge, ισχύουν συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις, τους οποίους οι συμμετέχοντες οφείλουν να λάβουν υπόψη. Μεταξύ άλλων, οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι άνω των 21 ετών. Αυτή η ηλικιακή προϋπόθεση είναι δεσμευτική για την έγκυρη συμμετοχή στην κλήρωση.

Επιπλέον, το Allwyn Lounge επισημαίνει ότι αρμόδιος ρυθμιστής είναι η ΕΕΕΠ. Υπογραμμίζεται επίσης ο κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ενώ παρέχεται γραμμή στήριξης στον αριθμό 1114. Η προτροπή για υπεύθυνο παιχνίδι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των πληροφοριών που συνοδεύουν τον διαγωνισμό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta