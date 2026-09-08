Ο Ντιέγκο Κόστα ετοιμάζεται για fast track ντεμπούτο στον ΠΑΟΚ

Ο Ντιέγκο Κόστα, ο νέος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ, βρίσκεται μπροστά σε ένα πιθανό fast track ντεμπούτο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Οι απουσίες στην αμυντική γραμμή, λόγω της τιμωρίας του Αρίτζ Ελουστόντο και του τραυματισμού του Παντελή Χατζηδιάκου, έχουν δημιουργήσει μια ιδιαίτερη συνθήκη που καθιστά σχεδόν βέβαιη την άμεση χρησιμοποίησή του. Ο 27χρονος στόπερ είναι πλέον ο βασικός υποψήφιος για την αρχική ενδεκάδα στο επερχόμενο ντέρμπι, παρά το γεγονός ότι δεν έχει συμπληρώσει ακόμη μία εβδομάδα προπονήσεων με τους νέους του συμπαίκτες.

Αγωνιστικά προβλήματα στην άμυνα

Η αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ενόψει του επόμενου αγώνα. Η αποβολή του Αρίτζ Ελουστόντο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού στο ΟΑΚΑ έχει ως αποτέλεσμα την τιμωρία του και την απουσία του από την αναμέτρηση. Παράλληλα, ο Παντελής Χατζηδιάκος παραμένει εκτός αγωνιστικών χώρων λόγω τραυματισμού, μη μπορώντας να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Αυτές οι απουσίες έχουν δημιουργήσει ένα κενό στο κέντρο της άμυνας του «Δικεφάλου του Βορρά», αναγκάζοντας τον προπονητή Αλέσιο Λίσι να αναζητήσει άμεσες λύσεις. Η συνθήκη αυτή καθιστά τον Ντιέγκο Κόστα ως την πιο πιθανή επιλογή για να καλύψει μία από τις θέσεις των κεντρικών αμυντικών, ακόμη και αν η προσαρμογή του στην ομάδα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.

Οι διαθέσιμες επιλογές

Πέραν του νεοαποκτηθέντος Βραζιλιάνου αμυντικού, ο προπονητής έχει στη διάθεσή του και άλλους παίκτες για τις θέσεις των κεντρικών αμυντικών. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης αποτελεί μία από τις επιλογές, ενώ ο νεαρός Δημήτρης Μπαταούλας είναι επίσης διαθέσιμος. Υπό προϋποθέσεις, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης.

Ωστόσο, ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης έχει αγωνιστεί στις δύο ολιγόλεπτες συμμετοχές του ως αλλαγή στη μεσαία γραμμή, γεγονός που υποδηλώνει ότι η κύρια θέση του δεν είναι αυτή του κεντρικού αμυντικού. Έτσι, ο Ντιέγκο Κόστα αναδεικνύεται ως ο βασικός υποψήφιος για την αρχική ενδεκάδα, προκειμένου να καλύψει τις σημαντικές απουσίες που προέκυψαν.

Η άφιξη του Βραζιλιάνου στόπερ

Ο ΠΑΟΚ είχε εκφράσει την επιθυμία να φέρει τον 27χρονο στόπερ στη Θεσσαλονίκη από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας. Ωστόσο, η Κράσνονταρ, η προηγούμενη ομάδα του Κόστα, έθεσε ως όρο να αγωνιστεί ο παίκτης σε ένα τελευταίο παιχνίδι κυπέλλου πριν του δώσει το πράσινο φως για τη μεταγραφή. Αυτή η εξέλιξη καθυστέρησε την άφιξή του στην Ελλάδα.

Τελικά, ο Ντιέγκο Κόστα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» το πρωί του Σαββάτου. Εκείνη την ώρα, η ομάδα του ΠΑΟΚ ολοκλήρωνε την προετοιμασία της για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ως εκ τούτου, ο Βραζιλιάνος αμυντικός δεν μπορούσε να υπολογιστεί για την αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ, καθώς δεν υπήρχε ο απαραίτητος χρόνος για την ενσωμάτωσή του.

Εντατικό πρόγραμμα προσαρμογής

Ο 27χρονος αμυντικός ξεκίνησε την προσαρμογή του με εντατικούς ρυθμούς. Την Κυριακή, βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του «Δικεφάλου» για να ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα προπόνησης, δείχνοντας τη διάθεσή του να είναι έτοιμος όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Σήμερα, προπονήθηκε για πρώτη φορά με τους νέους του συμπαίκτες, ενσωματώνοντας σταδιακά στο ομαδικό πνεύμα.

Παρά την έντονη προσπάθεια, ο Ντιέγκο Κόστα έχει μπροστά του περιορισμένο χρόνο για να αφομοιώσει τα τακτικά «θέλω» του προπονητή του, Αλέσιο Λίσι. Με δεδομένο ότι ο Λίσι έδωσε ρεπό στην ομάδα του σήμερα, ο Βραζιλιάνος στόπερ έχει στη διάθεσή του μόλις τέσσερις προπονήσεις για να προετοιμαστεί πλήρως για το επερχόμενο ντέρμπι. Η ένταξή του στην ομάδα γίνεται υπό συνθήκες fast track, λόγω των αναγκών που έχουν προκύψει.

Η σημασία του ντέρμπι με τον Άρη

Το επερχόμενο παιχνίδι με τον Άρη έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τον ΠΑΟΚ, ειδικά μετά την ήττα που υπέστη η ομάδα στην Αθήνα. Ο «Δικέφαλος» χρειάζεται άμεσες λύσεις για να βελτιώσει την αμυντική του συμπεριφορά, η οποία έχει χαρακτηριστεί προβληματική στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν.

Ο ερχομός ενός στόπερ με τα χαρακτηριστικά του Ντιέγκο Κόστα δίνει στον Αλέσιο Λίσι την αφορμή να τον εντάξει γρήγορα στην «εξίσωση» της ομάδας. Ο ίδιος ο Ντιέγκο Κόστα έχει δείξει την ετοιμότητά του να παλέψει για τη φανέλα και τον κόσμο της ομάδας, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό ενόψει μιας τόσο κρίσιμης αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta