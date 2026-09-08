Ο Ίσακ Χατζάρ εκτός και από το γκραν πρι της Μαδρίτης

Η Red Bull Racing επιβεβαίωσε πως θα παραταχθεί για τρίτο συνεχόμενο αγώνα στη Formula 1 έχοντας τον Λίαμ Λόσον για teammate του Μαξ Φερστάπεν. Η επιστροφή του Ίσακ Χατζάρ στη Formula 1 θα καθυστερήσει περισσότερο από το αναμενόμενο, καθώς ο Γάλλος οδηγός δεν θα αγωνιστεί στο Grand Prix Ισπανίας στη νέα πίστα της Μαδρίτης. Πρόκειται για τον τρίτο διαδοχικό αγώνα από τον οποίο θα απουσιάσει ο 21χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Η απουσία του Χατζάρ και οι αντικαταστάσεις

Ο Ίσακ Χατζάρ, ο 21χρονος Γάλλος οδηγός, δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στο επερχόμενο Grand Prix Ισπανίας, το οποίο θα διεξαχθεί στη νέα πίστα της Μαδρίτης. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την τρίτη συνεχόμενη απουσία του από αγώνα της Formula 1, καθώς η Red Bull Racing επέλεξε να μην ρισκάρει την πλήρη αποκατάστασή του.

Στη θέση του, ο Λίαμ Λόσον θα συνεχίσει να βρίσκεται πίσω από το τιμόνι της RB22, αγωνιζόμενος δίπλα στον παγκόσμιο πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν. Παράλληλα, ο Γιούκι Τσουνόντα θα διατηρήσει τη θέση του στη Racing Bulls, καλύπτοντας προσωρινά την απουσία του Νεοζηλανδού Λόσον από την ομάδα αυτή.

Ο τραυματισμός και η πορεία αποκατάστασης

Η απουσία του Ίσακ Χατζάρ οφείλεται σε ένα κάταγμα στον καρπό που υπέστη κατά τη διάρκεια προπόνησης πυγμαχίας. Ο τραυματισμός αυτός συνέβη κατά την περίοδο της καλοκαιρινής διακοπής και είχε ως αποτέλεσμα την αρχική του απουσία από το Grand Prix Ολλανδίας.

Στη συνέχεια, ο Γάλλος οδηγός δεν μπόρεσε να συμμετάσχει ούτε στον αγώνα της Μόντσα. Λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μεταξύ του Grand Prix Ιταλίας και του αγώνα στη Μαδρίτη, η επιστροφή του Χατζάρ θεωρήθηκε δύσκολη, με την Red Bull Racing να αποφασίζει να μην επισπεύσει την αποκατάστασή του.

Η επίσημη θέση της Red Bull Racing

Η αυστριακή ομάδα, Red Bull Racing, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση του Ίσακ Χατζάρ. Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως «Η αποκατάσταση του Ίσακ συνεχίζει να εξελίσσεται θετικά. Δεν είναι ακόμη έτοιμος να επιστρέψει στο cockpit, αλλά θα βρίσκεται στη Μαδρίτη για να υποστηρίξει την ομάδα».

Παρότι η παρουσία του στη Μαδρίτη θα είναι υποστηρικτική, η ομάδα δεν έχει ανακοινώσει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αγωνιστική του επιστροφή. Διευκρίνισε ότι θα περιμένει μέχρι ο οδηγός να είναι πλήρως έτοιμος και να έχει αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό του.

Οι επιδόσεις των Λόσον και Τσουνόντα

Ο Λίαμ Λόσον θα οδηγήσει την RB22 για τρίτο συνεχόμενο αγωνιστικό τριήμερο, έχοντας δείξει ήδη τις ικανότητές του. Στο Grand Prix του Ζάντβορτ, ο Λόσον κατάφερε να τερματίσει στην 7η θέση, αποσπώντας σημαντικούς βαθμούς για την ομάδα. Ωστόμως, στον αγώνα της Μόντσα, δεν κατάφερε να βαθμολογηθεί, καθώς είχε εκκινήσει από τις τελευταίες θέσεις λόγω ποινής που του επιβλήθηκε για αλλαγή εξαρτημάτων της μονάδας ισχύος.

Η παραμονή του Λόσον στην Red Bull δίνει μια επιπλέον ευκαιρία στον Γιούκι Τσουνόντα, ο οποίος θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη Racing Bulls, αυτή τη φορά στο πλευρό του Άρβιντ Λίντμπλαντ. Ο Ιάπωνας οδηγός κατέκτησε στη Μόντσα τον πρώτο του βαθμό μετά την επιστροφή του στην ομάδα, τερματίζοντας στη 10η θέση. Ωστόσο, η Audi εξετάζει ακόμη το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε έφεση κατά της απόφασης που διατήρησε τον Τσουνόντα στη βαθμολογούμενη δεκάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta