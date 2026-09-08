Ντάνι Γκριν για Λέικερς: «Πολύ καλή ομάδα, αλλά επιφυλάξεις για τα playoffs λόγω ηλικίας και απειρίας»

Ο Ντάνι Γκριν, ο οποίος έχει κατακτήσει δαχτυλίδι με τους Λος Άντζελες Λέικερς το 2020, μίλησε στο «Lakers Nation» για τη νέα εποχή της ομάδας. Ο Γκριν αναφέρθηκε στο ρόστερ που έχει πλαισιωθεί γύρω από τον Λούκα Ντόνσιτς, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τις κινήσεις των «Λιμνανθρώπων». Παράλληλα, εξέφρασε κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με την πορεία της ομάδας στα playoffs, επικαλούμενος την ηλικία και την απειρία των παικτών.

Οι πρώτες εντυπώσεις για το νέο ρόστερ

Ο Ντάνι Γκριν, σχολιάζοντας την κατεύθυνση των Λέικερς μετά την αποχώρηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς, δήλωσε αρχικά ότι δεν ήταν σίγουρος για το πλάνο που θα ακολουθούσαν.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, «όλα έγιναν πολύ γρήγορα» και παρακολουθώντας τις διαδοχικές κινήσεις της ομάδας, του άρεσαν αρκετά τα κομμάτια που προστέθηκαν στο ρόστερ. Ο Γκριν τόνισε πως του αρέσει το νέο αγωνιστικό πλάνο και οι προσθήκες που έγιναν.

Επιφυλάξεις για τα playoffs

Παρά τη θετική του στάση απέναντι στις κινήσεις της ομάδας, ο Ντάνι Γκριν εξέφρασε επιφυλάξεις για την παρουσία των Λέικερς στα playoffs.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ξέρω ότι είναι νέοι και επομένως δεν έχουν μεγάλη εμπειρία. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλή ομάδα στην κανονική περίοδο. Για τα play-offs δεν ξέρω, ακριβώς λόγω της ηλικίας και της απειρίας τους».

Η δυναμική της κανονικής περιόδου και οι προσθήκες

Ο Γκριν υπογράμμισε ότι οι Λέικερς έχουν πλέον μεγαλύτερο βάθος στο ρόστερ τους. Πρόσθεσε ότι η ομάδα έγινε νεότερη και πιο γρήγορη, κάτι που της επιτρέπει να τρέξει περισσότερο στο γήπεδο.

Επανέλαβε ότι του αρέσουν οι κινήσεις που έγιναν και οι παίκτες που διαθέτουν οι «Λιμνανθρώποι», εκτιμώντας πως αυτά τα στοιχεία θα τους καταστήσουν μια πολύ καλή ομάδα κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου.

Οι παίκτες-κλειδιά και οι προσδοκίες

Ο Ντάνι Γκριν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένους παίκτες, τονίζοντας ότι «προφανώς γνωρίζουμε τι μπορούν να κάνουν ο Όστιν και ο Λούκα». Επίσης, σημείωσε ότι υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για τον Ουόκερ Κέσλερ.

Εστίασε, ωστόσο, σε άλλους παίκτες, δηλώνοντας: «Εγώ, όμως, κοιτάζω παίκτες όπως ο Κάμερον Καρ, ο Ζάιαρ Ουίλιαμς και ο Μάμου». Πρόσθεσε ότι ο Σέξτον μπορεί να προσφέρει αμυντικά, είτε ερχόμενος από τον πάγκο είτε ως βασικός, και να παίξει στον άσο. Αυτοί οι τρεις, μαζί με τον Σέξτον, θεωρούνται από τον Γκριν ως παίκτες που μπορούν να αποτελέσουν παράγοντες-κλειδιά, όπως ήταν ο Τζέικ Λαράβια πέρσι.

Η εξέλιξη των νεαρών παικτών

Ο πρώην παίκτης των Λέικερς εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Τζέικ Λαράβια μπορεί να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε την προηγούμενη σεζόν και να γίνει ακόμα καλύτερος.

Τέλος, ο Γκριν τόνισε ότι οι Κάμερον Καρ, Ζάιαρ Ουίλιαμς, Μάμου και Σέξτον είναι οι παίκτες που πιστεύει ότι μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα. Αν αυτοί εξελιχθούν, εκτίμησε ότι μπορούν να κάνουν την ομάδα των Λος Άντζελες Λέικερς «πραγματικά επικίνδυνη».

Με πληροφορίες από: Gazzetta