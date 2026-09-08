Αβράμοβιτς: «Ο Ομπράντοβιτς με βοήθησε να γίνω ο παίκτης που είμαι σήμερα»

Ο Αλέκσα Αβράμοβιτς, ο Σέρβος περιφερειακός που ανήκει στην Ντουμπάι BC και θα αγωνιστεί ως δανεικός στην Μπαχτσεσεχίρ την ερχόμενη σεζόν, μίλησε στην εκπομπή «EuroInsiders». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Αβράμοβιτς αναφέρθηκε εκτενώς στη συνύπαρξή του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον νυν προπονητή του Παναθηναϊκού, και στην επιρροή που άσκησε ο Σέρβος τεχνικός στην εξέλιξή του ως αθλητή. Ο παίκτης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη συνεργασία τους στην Παρτίζαν Βελιγραδίου, τονίζοντας τη συμβολή του «Ζοτς» στην πρόοδό του.

Η επιρροή του Ομπράντοβιτς

Ο Αλέκσα Αβράμοβιτς έσταξε «μέλι» για τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, υπογραμμίζοντας πόσο καθοριστική υπήρξε η παρουσία του στην καριέρα του. Ο Σέρβος περιφερειακός δήλωσε ότι ο Ομπράντοβιτς τον βοήθησε να δουλεύει σκληρά και με τις συμβουλές του συνέβαλε σημαντικά στο να γίνει ο παίκτης που είναι σήμερα. Επιπλέον, τόνισε ότι χάρη στον Ομπράντοβιτς κατάφερε να φτάσει μέχρι την Εθνική ομάδα της χώρας του.

Η τριετής συνεργασία τους στην Παρτίζαν Βελιγραδίου αποδείχθηκε ένα πολύ επιτυχημένο ταξίδι, όπως το χαρακτήρισε ο ίδιος ο Αβράμοβιτς. Παρόλο που γνώριζε ότι δεν θα ήταν πάντα εύκολο, η επιμονή και η καθοδήγηση του προπονητή είχαν πάντα ως στόχο τη βελτίωση του παίκτη και την επιτυχία της ομάδας.

Η σκληρή δουλειά και οι διαφωνίες

Ο Αβράμοβιτς περιέγραψε τη σχέση του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως μία σχέση που απαιτούσε σκληρή δουλειά και αφοσίωση. Ανέφερε ότι υπήρχαν στιγμές που είχαν διαφωνίες και συζητήσεις, χωρίς ωστόσο να φτάνουν σε σημείο «τσακωμού». Αυτές οι στιγμές, σύμφωνα με τον παίκτη, είχαν πάντα έναν συγκεκριμένο σκοπό: να τον κάνουν καλύτερο μπασκετμπολίστα και να βοηθήσουν την ομάδα να κερδίζει.

Ο Σέρβος περιφερειακός ξεκαθάρισε ότι ποτέ δεν ένιωσε πως οι διαφωνίες αυτές ήταν προσωπικές. Αυτή η προσέγγιση από την πλευρά του προπονητή, που επικεντρωνόταν αποκλειστικά στη βελτίωση και την επίδοση, συνέβαλε στο θετικό αποτέλεσμα της συνεργασίας τους.

Η μέθοδος του «Ζοτς» στις ήττες

Ο Αλέκσα Αβράμοβιτς ανέλυσε επίσης τον τρόπο με τον οποίο ο 66χρονος κόουτς προετοιμάζει τις ομάδες του, ειδικά μετά από ανεπιτυχή αποτελέσματα. Όπως εξήγησε, όταν η ομάδα κερδίζει, η ζωή είναι πιο εύκολη για όλους. Ωστόσο, όταν έρχεται μια ήττα, τα πράγματα αλλάζουν.

Θυμάται χαρακτηριστικά τις συναντήσεις όπου παρακολουθούσαν σε βίντεο τα παιχνίδια. Αν η ομάδα έχανε, αλλά είχε παλέψει και είχε παίξει καλά, τότε δεν συνέβαινε τίποτα ιδιαίτερο. Αν όμως η συγκέντρωση των παικτών δεν ήταν στο επίπεδο που ο Ομπράντοβιτς περίμενε, τότε ολόκληρο το παιχνίδι έπρεπε να παρακολουθηθεί λεπτομερώς.

Η παρομοίωση με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον

Ο Αβράμοβιτς περιέγραψε γλαφυρά την αίσθηση όταν έβλεπε τον εαυτό του στο βίντεο, ειδικά όταν πλησίαζε η στιγμή του δικού του λάθους. «Μερικές φορές γελούσα με τους συμπαίκτες μου», είπε, προσθέτοντας ότι «πριν καν εμφανιστεί η συγκεκριμένη φάση, ξέρεις ήδη ότι εσύ έχεις κάνει το λάθος. Ήξερα ακριβώς τι είχα κάνει λάθος».

Σε αυτές τις στιγμές, ο παίκτης παρομοίασε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον θρυλικό προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Εξήγησε ότι ο Ομπράντοβιτς δεν θα «τρελαινόταν», αλλά προσπαθούσε να διορθώσει το λάθος. Μερικές φορές ανέβαζε λίγο περισσότερο τη φωνή του, αλλά η αντίδρασή του περιοριζόταν σε αυτό το πλαίσιο, με στόχο πάντα τη διόρθωση.

Επιτυχημένο το ταξίδι στην Παρτίζαν

Σύμφωνα με τον Αλέκσα Αβράμοβιτς, η συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν Βελιγραδίου ήταν ένα πολύ επιτυχημένο ταξίδι. Μάλιστα, ο παίκτης ανέφερε ότι σε μία συγκεκριμένη περίοδο, η ομάδα έπαιζε το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη.

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την ποιότητα της δουλειάς που γινόταν υπό την καθοδήγηση του Ομπράντοβιτς και την επιτυχημένη πορεία της ομάδας κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Αβράμοβιτς. Η ευγνωμοσύνη του παίκτη για την εμπειρία αυτή είναι εμφανής, καθώς θεωρεί ότι τον διαμόρφωσε τόσο ως αθλητή όσο και ως προσωπικότητα εντός του γηπέδου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta