ΑΕΚ - ΛΑΣΚ: Ο Δικέφαλος επιστρέφει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση

Η ΑΕΚ επιστρέφει απόψε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, με την League Phase του Champions League να ξεκινάει από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Δικέφαλος υποδέχεται τη ΛΑΣΚ σε ένα παιχνίδι που σηματοδοτεί την επάνοδό του στο υψηλότερο ποδοσφαιρικό επίπεδο μετά από οκτώ χρόνια. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για σήμερα το βράδυ, με τους κιτρινόμαυρους να στοχεύουν σε μια ανταγωνιστική πορεία.

Επάνοδος στα αστέρια μετά από οκτώ χρόνια

Το ταξίδι της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League αρχίζει σήμερα το βράδυ, στις 19:45, με την αναμέτρηση κόντρα στη ΛΑΣΚ. Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ξεκινάει από τη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Δικέφαλο να κάνει την επανεμφάνισή του στα «αστέρια» μετά από οκτώ χρόνια απουσίας.

Αυτή η επιστροφή στο πιο υψηλό ποδοσφαιρικό επίπεδο βρίσκει τους κιτρινόμαυρους αποφασισμένους να φανούν ανταγωνιστικοί. Η ομάδα έχει να δώσει οκτώ παιχνίδια μέχρι τον Ιανουάριο στη League Phase, και ο στόχος είναι να παρουσιάσει ένα δυνατό πρόσωπο σε όλες τις αναμετρήσεις.

Οι προτεραιότητες του Μάρκο Νίκολιτς

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, έχει τονίσει επανειλημμένα ότι η βασική προτεραιότητα της ομάδας του είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος και φέτος. Μάλιστα, η περσινή επιτυχία στο πρωτάθλημα ήταν αυτή που έδωσε τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να βρίσκεται σήμερα στη διοργάνωση του Champions League.

Παρά την έμφαση στο πρωτάθλημα, ο Σέρβος τεχνικός ξεκαθάρισε ότι ο στόχος είναι η Ένωση να δώσει τον καλύτερό της εαυτό παράλληλα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Το βλέμμα της ομάδας είναι στραμμένο στο να παίξει περισσότερα από τα οκτώ προγραμματισμένα παιχνίδια που έχει να δώσει στη διοργάνωση, δείχνοντας τις φιλοδοξίες της.

Η τακτική προσέγγιση και ο πρώτος αντίπαλος

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν φαίνεται διατεθειμένος να αλλάξει την τακτική προσέγγιση της ομάδας του. Θέλει η ΑΕΚ να παίξει το δικό της παιχνίδι με τη γνωστή της φιλοσοφία, όπως κάνει σε κάθε αναμέτρηση. Η προσήλωση στο καθιερωμένο αγωνιστικό πλάνο παραμένει σταθερή.

Η ΛΑΣΚ, ως πρώτος αντίπαλος στη διοργάνωση και μάλιστα στην «καυτή» και κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια, ίσως να μοιάζει ως ένα ξεκίνημα με ιδανικές προϋποθέσεις. Ωστόσο, ο Νίκολιτς γνωρίζει πολύ καλά ότι πρόκειται για μια επικίνδυνη ομάδα. Έχει αναλύσει με λεπτομέρεια το στυλ της στους παίκτες του, προετοιμάζοντάς τους για το τι θα αντιμετωπίσουν.

Αγωνιστικά νέα και πιθανή ενδεκάδα

Όπως έγινε γνωστό από χθες, υπάρχει ένα απρόοπτο που αφορά τον Στρακόσια, ο οποίος απουσίαζε από την τελευταία προπόνηση της ομάδας. Είναι πιθανό ο Μπρινιόλι να πάρει τη θέση του στην εστία για την αποψινή αναμέτρηση. Πέρα από αυτό το ζήτημα, δεν αναφέρονται άλλα προβλήματα τραυματισμών ή απουσιών.

Ο Νίκολιτς δεν αναμένεται να προβεί σε πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με το παιχνίδι με τον Άρη. Στην τετράδα της άμυνας θα βρίσκονται οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα. Η θέση δίπλα στον Μαρίν στο κέντρο είναι ανοικτή, με τους Κάιρινεν και Βιτάλις να τη διεκδικούν. Δεξιά θα αγωνιστεί ο Μάγερ, ενώ η αριστερή πλευρά «παίζεται» μεταξύ Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς. Τέλος, στην επίθεση θα ξεκινήσει ξανά το δίδυμο των Βάργκα και Γιόβιτς.

Η επιστροφή του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς ως αντίπαλος

Οι κιτρινόμαυροι θα βρουν απέναντί τους απόψε και έναν γνώριμό τους, τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, ο οποίος επιστρέφει ως αντίπαλος στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Αυστροκροάτης μέσος αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού στη ΛΑΣΚ.

Ο Λιούμπισιτς, ενάμιση μήνα μετά τη μεταγραφή του, έρχεται αντιμέτωπος με την ομάδα στην οποία ανήκει. Θα βρεθεί επίσης απέναντι στο «βαλκανικό παρεάκι» των φίλων του στην ΑΕΚ, τους Γιόβιτς, Γκατσίνοβιτς και Βίντα, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta