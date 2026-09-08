Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Πρεμιέρα Champions League με ΑΕΚ και αγώνας Κυπέλλου για τον Ολυμπιακό

Ένα πλούσιο αθλητικό πρόγραμμα περιμένει τους φιλάθλους σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Συνολικά έξι συναρπαστικές αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ενώ παράλληλα διεξάγονται και αγώνες για το Κύπελλο Ελλάδας και το UEFA Youth League. Η ημέρα συμπληρώνεται με ειδικές αθλητικές εκπομπές που θα καλύψουν όλα τα τελευταία νέα.

Η ελληνική παρουσία στο Champions League

Η ΑΕΚ δίνει το παρών στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, υποδεχόμενη στην έδρα της την ΛΑΣΚ. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 19:45 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 2. Η «Ένωση» στοχεύει σε μία νίκη και ένα τρίποντο που θα τη βοηθήσει να ξεκινήσει με το δεξί τη φετινή της πορεία στη διοργάνωση.

Νωρίτερα, στις 12:00, η ομάδα Κ19 της ΑΕΚ θα φιλοξενήσει στα Σπάτα την αντίστοιχη ομάδα Κ19 της ΛΑΣΚ. Αυτή η αναμέτρηση αποτελεί την 1η αγωνιστική του UEFA Youth League και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.

Κύπελλο Ελλάδας και άλλες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη του Κυπέλλου Ελλάδας, υποδεχόμενος στο «Καραϊσκάκης» τον Βόλο Elabet. Ο αγώνας αυτός, που αντιστοιχεί στη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, θα ξεκινήσει στις 21:45 και θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΙ. Πρόκειται για μία σημαντική αναμέτρηση για την πορεία των «ερυθρολεύκων» στη διοργάνωση.

Εκτός από την αναμέτρηση της ΑΕΚ, το πρόγραμμα του Champions League περιλαμβάνει και άλλους αγώνες. Στις 19:45, η Κλαμπ Μπρίζ θα φιλοξενήσει στο Βέλγιο την Άστον Βίλα, με τη μετάδοση να γίνεται από το Cosmote Sport 5. Αυτή η αναμέτρηση συμπληρώνει το πρώτο «κύμα» των αγώνων της ημέρας.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις του Champions League

Η δράση συνεχίζεται στις 22:00 με μία σειρά από ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στο ρόστερ της, θα αντιμετωπίσει τη Βιγιαρεάλ. Ο αγώνας αυτός θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 4. Παράλληλα, η Λιλ θα αναμετρηθεί με την Μπέτις, με τη μετάδοση να γίνεται από το Cosmote Sport 7.

Στις ίδιες ώρες, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δύο ακόμα σπουδαίες αναμετρήσεις. Η Πόρτο θα υποδεχθεί την Μάντσεστερ Σίτι, σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 6. Τέλος, η Ρεάλ Μαδρίτης θα φιλοξενήσει την Ίντερ, με τη μετάδοση να γίνεται από το Cosmote Sport 3, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα της League Phase του Champions League για σήμερα.

Αθλητικές εκπομπές και άλλες διοργανώσεις

Πριν την έναρξη των αγώνων, το αθλητικό πρόγραμμα περιλαμβάνει και ειδικές εκπομπές. Στις 12:00, οι φίλοι του αθλητισμού μπορούν να συντονιστούν στο YouTube κανάλι του Gazzetta για το «Gazz Floor». Η εκπομπή θα παρουσιάσει όλο το ρεπορτάζ πίσω από την αποχώρηση του Τόμας Γουόκαπ από τον Ολυμπιακό, προσφέροντας αναλυτική ενημέρωση.

Αργότερα, στις 14:00, ακολουθεί η εκπομπή «Galacticos», επίσης στο YouTube κανάλι του Gazzetta. Οι «Galacticos» θα καλύψουν όλα τα τελευταία νέα των ομάδων της Stoiximan Superleague, παρέχοντας ενημέρωση για την εγχώρια ποδοσφαιρική επικαιρότητα. Τέλος, στις 22:00, το Cosmote Sport 8 HD θα μεταδώσει την αναμέτρηση Μπόλτον – Γουέστ Χαμ για το EFL Championship, προσφέροντας επιπλέον επιλογές στους τηλεθεατές.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta